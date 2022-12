Les traîtres et la taupe font un hit de télé-réalité sur la trahison

Les formats de télévision populaires vont et viennent comme des bus, et nous en avons vu de nombreux au fil des ans dans le genre réalité ; des concurrents souffrant dans le désert, aux émissions de rencontres forcées sur des îles romantiques et à plus d’émissions de cuisine que vous ne pouvez secouer une baguette.

Maintenant, il semble que nous soyons sur une autre variante captivante qui s’est inspirée de l’une des plus grandes obsessions du verrouillage. Deux émissions de cette nature ont pris d’assaut les médias sociaux – une à l’échelle mondiale et une pour la nation britannique. Je parle bien sûr de The Mole de Netflix et de The Traiters de la BBC.

Les deux prennent un groupe aléatoire de personnes qui doivent accomplir des tâches pour tenter de gagner un prix en argent. Cependant, il y a des saboteurs au sein de l’équipe dont le travail consiste à empêcher complètement les concurrents de gagner.

Bien que certaines règles diffèrent légèrement entre les deux émissions, elles sont toutes deux construites sur des jeux d’esprit tordus. Les concurrents se lient d’amitié avec des arrière-pensées, tentent de déjouer leurs adversaires et deviennent inévitablement plus paranoïaques à mesure que les producteurs introduisent de nouvelles façons de pimenter la compétition.

Les joueurs seront assez familiers avec le concept. Innersloth’s Among Us est un titre indépendant qui a gagné en popularité en 2020, devenant le jeu le plus populaire sur les plateformes de streaming et l’un des titres les plus téléchargés sur Steam. Cela a été motivé par des YouTubers, des streamers Twitch et même des politiciens de haut niveau tels qu’Alexandria Ocasio-Cortez, attirant l’attention sur un titre qui est sorti pour la première fois dans les magasins en 2018.

IGDB

Les joueurs travaillent ensemble pour accomplir des tâches afin d’empêcher une base d’imploser, mais au sein du groupe se trouvent deux imposteurs qui assassinent des joueurs et empêchent les autres d’accomplir leurs tâches. Ensuite, au fur et à mesure que le groupe se réunit, ils peuvent jeter des soupçons sur des joueurs innocents afin de rester plus longtemps dans le jeu.

Les jeux de stratégie sociale ne sont bien sûr pas une nouveauté – Among Us s’inspire de jeux classiques tels que Mafia et Werewolves, qui ont résisté à l’épreuve du temps. Comme c’était quelque chose qui pouvait être joué à distance plutôt qu’en personne – et pour un prix bon marché, rien de moins – c’était une perspective passionnante qui est venue au bon moment.

Combinez cela avec un regain d’intérêt pour le genre mystère du meurtre à travers des sorties telles que Couteaux sortis, et il est facile de comprendre pourquoi les sociétés de production de télé-réalité souhaitaient trouver quelque chose qui donnerait une tournure à la prémisse de la trahison.

Netflix n’était pas la première chaîne à diffuser The Mole. L’émission est en fait une reprise de la version originale diffusée sur ABC de 2001 à 2008. Elle comportait de nombreuses variantes internationales et des retombées de célébrités : un rite de passage pour tout succès de télé-réalité. Netflix a décidé de redonner vie à cette émission via Eureka Productions.

La taupe est entrée plusieurs fois dans le top 10 de Netflix cette année. En cela, un seul concurrent est l’agent secret – et le public ne sait pas qui c’est. À la fin de chaque tâche, le groupe doit répondre individuellement à des questions sur qui ils pensent que la taupe est. Ceux dont les réponses sont les plus éloignées de la vérité sont éliminés du concours.

Le public ne sait pas non plus qui est la taupe. Alors que d’autres candidats essaient délibérément de paraître suspects, chaque semaine, vous vous demandez qui pourrait être le coupable.

Avec les émissions de télé-réalité l’un des genres de télévision les moins chers à produire, Netflix a tout mis en œuvre – transportant des candidats dans toute l’Australie et créant des tâches élaborées, y compris une évasion d’une véritable ancienne prison et une ascension à la recherche de sensations fortes à travers les montagnes.

Les traîtres ne sont pas non plus originaires de la BBC. L’émission a commencé aux Pays-Bas en 2021 et a été vendue par Studio Lambert à la BBC et à Peacock de NBCUniversal. La version américaine sera célèbre et devrait être diffusée en janvier (bien que les téléspectateurs internationaux puissent toujours regarder l’émission britannique avec notre guide pour regarder BBC iPlayer à l’étranger).

Les traîtres n’ont pas tout à fait les valeurs de production élevées que The Mole a, mais il se penche sur un territoire plus camp que les fans de réalité britanniques connaîtront. Le spectacle se déroule dans un château trop dramatique dans les Highlands écossais et est présenté par Claudia Winkleman, qui aime les cavaliers, qui aime se promener et faire des commentaires inquiétants sur qui pourrait être suspect.

Les traîtres eux-mêmes – au nombre de trois – se rencontrent au milieu de la nuit après que le reste du groupe se soit couché et complote pour “assassiner” un autre concurrent. De manière hilarante, ils portent des capes de style Détraqueur, portent des lanternes et marchent jusqu’au château pour écouter des versions orchestrées de chansons pop des années 2000 qui correspondent au thème d’un épisode, comme Toxic de Britney Spears.

Cette fois, le public est dans le secret et peut voir les traîtres à la vue de tous. Bien qu’ils n’essaient pas directement de se mêler des tâches, ils doivent voler sous le radar, car dans cette émission, les autres candidats (connus sous le nom de Faithfuls) votent pour ceux qu’ils pensent être les imposteurs – tout comme dans Among Us.

L’équipe de casting a choisi un bon groupe de personnes ici. Non seulement ils sont l’un des groupes de personnes les plus diversifiés que j’aie jamais vus dans une série de téléréalité (un contraste frappant avec The Mole, où tout le monde ressemble à un mannequin et n’a pas plus de quarante ans), mais ils sont aussi peut-être certaines des personnes les plus émotives à avoir jamais mis le pied sur cette planète.

La bande-annonce ci-dessous vous donnera juste un avant-goût du genre de comportement déséquilibré auquel vous attendre :

La fanfare des médias sociaux entourant les deux séries a été quelque chose à voir. Netflix a choisi de diffuser des épisodes de The Mole échelonnés – ce qu’il ne fait pas pour toutes ses émissions. Cependant, ce faisant, les utilisateurs ont pu spéculer sur leurs théories en ligne de semaine en semaine.

Pendant ce temps, Les traîtres sont fréquemment à la mode sur Twitter lorsqu’ils sont diffusés tous les mardis, mercredis et jeudis pour tout simplement à quel point c’est dingue. Aucune alliance n’est sûre dans cette émission – même les liens les plus solides peuvent se détériorer dès que les candidats s’assoient et commencent à pointer du doigt.

Des rumeurs circulent selon lesquelles l’émission a déjà été renouvelée pour une autre saison sur la BBC, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé. La taupe n’a pas non plus encore reçu le feu vert pour revenir, mais nous serions surpris si ce n’était pas le cas, compte tenu de sa popularité.

La manipulation et la tromperie nécessitent un ensemble unique de compétences, tout comme déterminer correctement qui ment. À l’heure actuelle, les téléspectateurs veulent une télévision qui leur permette de jouer au détective et de voir jusqu’où les gens iront vraiment pour la cupidité.

C’est un âge d’or pour la télé-réalité dans mon esprit, et je ne doute pas que ces jeux de tromperie sont là pour rester au moins un peu plus longtemps.

Ce que je regarde en ce moment

Canal 4

L’ouverture de l’émission télévisée The Horne Section montre Alex Horne jouant une version fictive de lui-même. Il est frustré par le fait qu’en dépit d’être le créateur du jeu télévisé Taskmaster, il ne peut pas le présenter.

Pour sortir de l’ombre de Greg Davies, il lance son propre talk-show de fin de soirée mettant en vedette son groupe sur Channel 4 – et il est accidentellement allumé en vert. Du spectacle qui se déroule d’une manière ou d’une autre dans sa propre maison, à Martin Kemp qui insiste pour qu’il interprète des chansons de Dean Martin et à un machiniste qui remplace Anneka Rice à la dernière minute, cela a des vibrations d’Alan Partridge. Les chansons sont également un délice.

Vous pouvez regarder l’émission télévisée The Horne Section sur le site Web de Channel 4. Les téléspectateurs américains peuvent également se connecter en utilisant notre guide pour regarder Channel 4 depuis l’étranger.