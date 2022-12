Les traîtres devraient revenir avec une version célébrité après que le spectacle de Claudia Winkleman ait été un énorme succès

Le succès de la BBC Les traîtres semble prêt à revenir pour une édition all-star après que la première série se soit avérée être un succès d’audience.

Le jeu télévisé dirigé par Claudia Winkleman a vu une énorme réponse des fans et a saisi la nation au cours des quatre dernières semaines.

Bbc

The Traiters est sur le point de revenir en tant qu’édition de célébrités[/caption] Bbc

Claudia a déjà suggéré un certain nombre de personnes de haut niveau qu’elle veut dans l’émission[/caption]

Maintenant, une version de célébrité est apparemment en préparation avec Claudia de retour à la barre.

Une source a déclaré au Mirror : « Tout le monde est ravi de l’amour qu’il y a eu pour The Traiters et une version de célébrité est une prochaine étape naturelle.

“Les téléspectateurs pourront voir différentes facettes de certains grands noms alors qu’ils essaient de manipuler les autres ou de découvrir la vérité sur d’autres joueurs.”

Il a été rapporté que l’édition des célébrités pourrait être jouée comme une collecte de fonds pour Comic Relief ou Children in Need et Claudia a déjà les yeux sur les visages célèbres qu’elle veut diriger vers le château dans les Highlands écossais.

Claudia a déclaré: “Victoria Coren, Kirsty Young, Adam Woodyatt, Stephen Fry, Alison Hammond… faisons cela.”