Les traités internationaux ne fonctionnent généralement pas, selon une étude canadienne

Une nouvelle étude menée par des chercheurs canadiens suggère que les traités internationaux ont été pour la plupart inefficaces pour atteindre les effets escomptés et, dans certains cas, peuvent faire plus de mal que de bien.

Les chercheurs, dirigés par une équipe du Global Strategy Lab de l’Université York, ont présenté leurs conclusions dans un article publié lundi dans les Actes de l’Académie nationale des sciences. Ils ont examiné des décennies de preuves provenant de 306 études portant sur plusieurs traités internationaux.

À l’exception des traités commerciaux et financiers, les chercheurs ont constaté que les traités internationaux “n’ont généralement pas produit les effets escomptés”.

“Non seulement de nombreux traités n’ont eu aucun impact mesurable, mais certains traités peuvent même avoir entraîné des effets néfastes imprévus”, a déclaré l’auteur Mathieu JP Poirier, professeur à l’Université York et codirecteur du Global Strategy Lab, dans un communiqué de presse publié Mardi.

L’étude a révélé que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant était le traité qui produisait « les effets les plus nocifs ». Selon l’étude, la ratification de ce traité a été associée à de moins bons résultats en matière de droits de l’homme, à aucune amélioration des résultats en matière de santé et même à une augmentation du travail des enfants.

D’autres traités identifiés dans l’étude comme étant associés à de moins bons résultats incluent la quatrième Convention de Genève et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

“Ces impacts contre-intuitifs pourraient provenir de gouvernements répressifs cherchant des récompenses diplomatiques pour la signature de traités sur les droits de l’homme tout en faisant face à peu de conséquences en cas de non-respect des dispositions des traités”, a déclaré Poirier dans le communiqué.

D’autre part, les traités centrés sur le commerce international et la finance se sont révélés assez efficaces pour atteindre leurs objectifs. Par exemple, l’ALENA s’est avéré avoir augmenté les investissements étrangers directs et le commerce entre les industries, ont déclaré les chercheurs.

Les traités dotés de mécanismes d’application intégrés se sont également avérés beaucoup plus efficaces pour atteindre les objectifs visés.

Parmi les traités examinés dans l’étude, les mécanismes d’application n’étaient inclus que dans deux des cinq traités environnementaux et aucun des 28 traités régissant les droits de l’homme, les crises humanitaires, les questions maritimes et la sécurité. Cependant, l’étude rapporte que neuf des 20 traités commerciaux et financiers avaient des mécanismes d’application intégrés.

D’autre part, les chercheurs ont constaté que les mécanismes liés à la transparence, aux plaintes et à la surveillance n’étaient pas associés à une efficacité accrue des traités.

Les chercheurs affirment que leurs conclusions devraient “soulever des doutes sur la valeur” des traités qui ne sont pas liés au commerce ou à la finance, et qui ne disposent d’aucun mécanisme d’application.

“Aujourd’hui, il existe au moins 250 000 traités, mais relativement peu ont été évalués pour leur impact, ce qui signifie que nous ne savons pas si ces instruments remplissent efficacement leur objectif”, a déclaré Poirier dans le communiqué.

“Et pourtant, les dirigeants du gouvernement, des universités, des entreprises et de la société civile appellent régulièrement à de nouveaux traités pour relever les défis mondiaux en partant du principe que la plupart des traités fonctionnent comme prévu.”