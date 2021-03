Vous en avez assez de regarder les imperfections gênantes sur vos chats Zoom et vos conférences téléphoniques de travail?

Bien qu’il n’y ait pas de formule magique pour éliminer instantanément un bouton embêtant, les traitements localisés les plus vendus sur Amazon dont tout le monde raffole aideront certainement à réduire les rougeurs, l’enflure et même les cicatrices.

Les patchs hydrocolloïdes sont très populaires et fonctionnent en les plaçant sur la tache, tandis que les ingrédients actifs comme l’acide salicylique aideront à désobstruer les pores et à réduire les rougeurs pendant six heures. Le patch aide également à éviter de toucher et de cueillir, ce qui peut provoquer des cicatrices.

Parmi les autres traitements localisés, on peut citer les crèmes et les nettoyants pour le visage, qui agissent tous pour réduire rapidement l’apparence des imperfections, ainsi que pour aider à prévenir d’autres éruptions cutanées et à créer un teint plus clair au fil du temps.

Faites la guerre aux spots et retrouvez votre confiance avec ces traitements ponctuels les plus vendus sur Amazon ci-dessous.

Les traitements ponctuels les plus vendus par les acheteurs d’Amazon sont ravis

1. Points pour les taches – Le patch original contre l’acné









Ce traitement localisé est le best-seller numéro un sur Amazon. Il convient à tous les types de peau et est sans cruauté envers les animaux et exempt de toutes les substances nocives comme le sulfate, les parabens et les parfums.

Les points translucides sont placés sur la tache et laissés pendant six heures, donc la nuit est un bon moment pour les mettre, mais ils peuvent également être utilisés pendant la journée.

La technologie hydrocolloïde crée un environnement humide et des conditions optimales pour que votre tache guérisse. Cela peut également aider à prévenir la formation d’une croûte, ce qui peut réduire la possibilité de cicatrices.

Une critique élogieuse a déclaré: « Celles-ci sont parfaites! Elles collent si bien et ont l’air si naturelles que vous oubliez que vous les portez. J’en portais deux sous le maquillage et j’ai continué ma journée comme d’habitude. Vous pouviez les voir de près, mais qu’importe, À la fin de la journée, le gonflement avait massivement baissé sur le gros blind et toutes les conneries de l’autre avaient été entraînées dans le point! Très satisfaisant. Je suis un passionné de sélection de spots et ceux-ci aident énormément. «

Prix: 5,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

2. Patchs d’acné bio Eclat avec hydrocolloïde végétalien







Ciblez les taches avec ces patchs d’acné naturels et sans produits chimiques, contenant un pansement hydrocolloïde 100% végétalien.

Le pus est absorbé profondément de l’intérieur et l’adhésif vous aidera à vous empêcher de cueillir et de provoquer des cicatrices.

Un acheteur d’Amazon a déclaré: « J’adore ceux-ci, la seule chose qui fonctionne rapidement pour me débarrasser des taches! J’ai eu des taches sur mon menton en portant un masque facial et celles-ci les ont nettoyées du jour au lendemain! Très bon rapport qualité-prix et je le ferais certainement acheter à nouveau. «

Prix: 3,98 £, Amazon – achetez ici maintenant

3. Crème anti-acné Eclat Skincre









Menez une guerre contre les boutons et l’acné avec ce traitement localisé le plus vendu pour les végétaliens sur Amazon.

La crème contient un complexe éclaircissant qui comprend de l’huile de graines de carthame, un ingrédient naturel non comédogène qui réduit la production de sébum jusqu’à 54%. Il contient également de l’acide salicylique de super-héros anti-taches pour une pénétration profonde des pores sans irritation. Il a un pH équilibré de 6, ce qui signifie qu’il ne sèche pas mais ne crée pas non plus d’excès d’huile.

Il y a aussi la vitamine C, qui atteint les couches les plus basses de la peau pour optimiser la régénération et minimiser les cicatrices.

Les acheteurs l’adorent, avec un enthousiasme: « Tout ce que je peux dire, c’est que cette crème est incroyable. J’ai essayé tant de crèmes au fil des ans, mais aucune ne m’a impressionné comme celle-ci, j’ai été étonné de la rapidité avec laquelle cela a fonctionné. J’ai essayé. lutté pendant plus de 8 mois avec une poussée d’acné sévère, j’ai dépensé beaucoup d’argent pour essayer de nettoyer ma peau. J’aurais juste aimé avoir trouvé cela plus tôt. J’utilise cela depuis près de deux semaines maintenant et ma peau est pratiquement clair. «

Prix: 8,98 £, Amazon – achetez ici maintenant

4. Nettoyant pour le visage Neutrogena Clear and Defend









Les traitements localisés peuvent prendre de nombreuses formes différentes et peuvent commencer par un lavage du visage anti-imperfections. Ce nettoyant pour le visage sans huile contient de l’acide salicylique pour aider à prévenir les éruptions cutanées et à travailler pour un teint plus clair.

C’est un traitement localisé le plus vendu sur Amazon, et un acheteur a déclaré: «J’attendais quelque chose pour nettoyer ma peau de l’acné. C’est comme une sorte de miracle. Il nettoie ma peau au point qu’elle n’est pas trop sèche. Mon acné a largement disparu et l’état de ma peau s’est beaucoup amélioré. Pour le prix, vous obtenez certainement une expérience incroyable qui vaut chaque centime et je suis heureux d’en être un. «

Prix: 4,50 £, Amazon – achetez ici maintenant

5. Crème d’acide salicylique à double concentration V55 Max pour les taches









Éliminez la saleté, l’huile, les impuretés et l’excès de sébum avec cette crème anti-taches, qui contient de l’acide salicylique pour aider à éliminer les imperfections.

Le traitement aide à créer un teint plus clair et d’apparence plus saine au fil du temps, sans produits chimiques agressifs et sans cruauté envers les animaux.

Une critique d’Amazon a déclaré: « Je n’ai jamais écrit de critique auparavant, mais cela a changé ma vie. J’ai souffert de mauvais points pendant les années 13 à 32 et j’ai tout essayé. Ensuite, j’ai eu un bébé l’année dernière et j’ai développé de l’acné comme jamais auparavant. .

« Ce truc a tout éclairci! J’ai très, très rarement une place maintenant et quand je le fais, c’est parce que j’ai oublié ma crème pendant quelques jours. Je ne l’applique qu’une fois par jour avant de me coucher, car je trouve que c’est le cas. une odeur. Mais cela a fonctionné à merveille. Je ne pense pas que ce soit un mauvais rapport qualité-prix, une baignoire me durera des mois comme une petite touche fait tout mon visage. Si je pouvais lui donner 100 étoiles, je le ferais. Très heureux. «

Prix: 16,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

6. Traitement Acquel Acne Blemish Spot









Tous ces traitements localisés les plus vendus ont de l’acide salicylique en commun, et celui-ci contient également le miracle-worker, qui pénètre les pores pour réduire la taille et la rougeur des taches.

Ce traitement localisé offre un soulagement rapide, grâce à des propriétés antiseptiques et antibactériennes qui tuent les bactéries de vos pores, pour les garder clairs et votre teint plus lisse. Il hydrate et équilibre les huiles de votre peau, renforce son immunité et aide à prévenir de nouvelles éruptions cutanées.

Les clients l’adorent, et l’un d’eux a déclaré: « J’ai trouvé avec les crèmes anti-taches précédentes que la plupart avaient tendance à laisser une légère couche ou des résidus sur votre peau, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vraiment les utiliser sous le maquillage, donc vous ne pouvez vraiment les utiliser que la nuit. Celle-ci , cependant, est très similaire à un hydratant et pénètre dans votre peau en ne laissant aucun résidu, il est donc parfait à utiliser sous le maquillage. Cela aide certainement à réduire les rougeurs et la taille des taches, surtout pendant la nuit, car vous pouvez l’appliquer un peu plus épais. dans un tube très généreux de 50 ml qui durera longtemps. Excellent produit. «

Prix: 14,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

7. Traitement Neutrogena Clear & Defend Rapid Clear









Besoin de réduire rapidement l’apparence des imperfections? Ce traitement localisé vous a couvert. Il commence immédiatement à réduire l’apparence des taches, aidant à désobstruer les pores.

La formule à absorption rapide contient des ingrédients exfoliants et de l’acide salicylique, réduit rapidement l’excès de sébum et aide à purifier votre peau sans la dessécher.

Les acheteurs d’Amazon en raffolent, l’un d’eux disant: « J’ai utilisé ce produit quand j’ai soudainement commencé à avoir des éruptions cutanées sur mon visage et qu’il fait vraiment ce qu’il dit. Je l’utilise dans les zones où je suis sujet aux éruptions et cela les a gardés Si j’ai une éruption cutanée après ne pas l’utiliser, cela fonctionne très bien. Vous n’avez besoin que d’une petite quantité sur le bout de votre doigt à chaque utilisation et cela va loin. Ce n’est pas un produit épais et grumeleux. «

Un autre a déclaré: « J’aime vraiment ce truc. Ne vous méprenez pas, cela ne fait pas disparaître les taches du jour au lendemain, mais cela les calme et rétrécit. Je l’achèterais certainement à nouveau et le recommanderais à tous ceux qui ont taches agressives et douloureuses. «

Prix: £ 5.03, Amazon – achetez ici maintenant