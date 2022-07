Les traitements des grossesses extra-utérines sont-ils affectés par l’annulation de Roe v. Wade ?

Pour plus d’informations sur vos droits en matière de santé reproductive et les ressources fédérales associées, vous pouvez visiter le site Web du gouvernement américain. Droits reproductifs placer.

Une grossesse extra-utérine est une complication rare, potentiellement mortelle, qui nécessite des soins d’urgence. Si elle n’est pas traitée, elle peut provoquer des hémorragies et même la mort. Alors que la majorité des options de traitement pour les grossesses extra-utérines sont l’avortement, de nouvelles lois dans de nombreux États interdisant l’avortement ont semé la confusion sur la façon de traiter légalement une personne ayant une grossesse extra-utérine. Voici ce qu’il faut savoir sur les grossesses extra-utérines et comment l’annulation de la Cour suprême Roe contre Wade pourrait affecter la capacité de certaines personnes à obtenir des soins.

Qu’est-ce qu’une grossesse extra-utérine ?

Grossesse extra-utérine c’est quand un ovule fécondé se fixe ailleurs que dans l’utérus (où se produisent des grossesses saines). Le plus souvent, les grossesses extra-utérines surviennent dans les trompes de Fallope d’une personne. Dans des cas plus rares, des grossesses extra-utérines peuvent survenir dans un ovaire, le col de l’utérus ou sur des cicatrices de césarienne. Ces endroits ne sont pas assez grands pour qu’un bébé puisse grandir et se développer. par conséquent, un ovule fécondé en dehors de l’utérus survit rarement.

Les grossesses extra-utérines représentent environ 2% de toutes les grossesses mais font partie des principales causes de décès liés à la grossesse. Ils représentent 10 à 15 % des décès maternels au premier trimestre. Techniquement, certaines grossesses extra-utérines peuvent se résoudre d’elles-mêmes, mais c’est très rare.

Les dangers

Les grossesses extra-utérines ne peuvent pas être menées à terme et peuvent être très dangereuses. Souvent, lorsqu’un œuf fécondé se fixe aux trompes de Fallope, la croissance de l’œuf peut provoquer l’éclatement des trompes de Fallope et une hémorragie. Cette hémorragie interne majeure peut être mortelle si elle n’est pas traitée.

Les grossesses extra-utérines sont généralement détectées par six à 10 semaines s’il n’y a pas de signes majeurs, comme une rupture. Un examen pelvien peut diagnostiquer elle, ainsi qu’une échographie transvaginale pour déterminer le lieu de la grossesse, en plus d’une prise de sang. Cette condition potentiellement mortelle doit être traitée immédiatement. Les retards dans la recherche de soins médicaux d’urgence augmentent les risques.

Signes de grossesse extra-utérine

Les signes de grossesse extra-utérine seront, au début, les mêmes que pour toute grossesse. Ceux-ci peuvent inclure des seins gonflés, une période manquée et des nausées. Des symptômes plus subtils peuvent inclure :

Légères douleurs et crampes dans le bassin

Saignements vaginaux anormaux

Douleur dans le bas du dos

Bien que ces symptômes imitent une grossesse normale, il existe d’autres signes qui pourraient indiquer que votre grossesse est extra-utérine et peut avoir rompu. Selon le Collège américain des obstétriciens et gynécologuesces symptômes graves comprennent :

Douleur soudaine et lancinante dans le bassin

Mal d’épaule

Vertiges soudains ou évanouissement

Il est important de contacter votre médecin dès que vous ressentez ces symptômes ou que vous soupçonnez que quelque chose ne va pas.

Qui est à risque ?

Il y a un peu facteurs de risque à connaître, notamment :

Si vous avez déjà eu une grossesse extra-utérine

Si vous tombez enceinte alors que vous utilisez un stérilet

Si vous avez une inflammation accrue due à une infection comme une infection sexuellement transmissible

Si vous avez déjà subi des traitements in vitro contre l’infertilité ou subi une intervention chirurgicale sur vos trompes de Fallope

Si vous avez des cicatrices de chirurgies proches de la région pelvienne (comme votre appendice)

Si vous êtes fumeur

Quel est le traitement de la grossesse extra-utérine ?

Les médecins sont incapables de transférer une grossesse extra-utérine dans l’utérus. La seule façon de traiter cette affection potentiellement mortelle est d’enlever le tissu avec médicaments ou chirurgie. Il est également possible que la grossesse extra-utérine se termine par une fausse couche, mais cela est rare et difficile à déterminer. Les médecins ne préconisent généralement pas la surveillance d’une fausse couche en raison des complications potentiellement mortelles des grossesses extra-utérines.

Gestion des médicaments

Le méthotrexate, un médicament de chimiothérapie, est administré par injection. L’agent chimiothérapeutique attaquera et arrêtera la croissance cellulaire, et le corps absorbera le reste. Cette méthode est souvent administrée aux femmes qui ont attrapé la grossesse extra-utérine tôt et qui n’ont subi aucune hémorragie interne. Votre médecin continuera à effectuer des tests sanguins pendant que vous prenez ce médicament.

Opération

L’autre option est la chirurgie, surtout si la trompe de Fallope a éclaté ou est déjà endommagée. S’il s’agit d’une intervention chirurgicale, la grossesse extra-utérine ou la trompe de Fallope doivent être retirées. Les médecins tentent d’abord d’effectuer une chirurgie mini-invasive, mais selon la gravité ou l’instabilité du patient, ils peuvent devoir effectuer une procédure ouverte.

Pourrez-vous toujours vous faire soigner ?

À la suite de l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade, il y a beaucoup de questions et d’anxiété entourant les grossesses extra-utérines et les interdictions d’avortement dans plusieurs États. Il est déroutant de déterminer ce qui constitue un avortement, surtout lorsqu’il s’agit d’une grossesse qui ne peut être menée à terme.

Si vous avez une grossesse extra-utérine, pouvez-vous toujours être traité ? La réponse est oui, du moins en théorie, puisque le langage entourant les interdictions d’avortement ne désigne pas spécifiquement l’interruption de grossesse extra-utérine comme un avortement. Même dans les États qui interdisent l’avortement, il existe des exemptions pour les personnes en danger de mort, et les grossesses extra-utérines entreraient dans cette catégorie. De plus, la procédure pour mettre fin à une grossesse extra-utérine n’est pas la même qu’une procédure d’avortement.

Cependant, il y a toujours en discussion autour de cette question – comme si et combien de temps les gens pourraient devoir attendre qu’une situation devienne mortelle avant que le licenciement soit une option. Ce débat peut confondre patients et médecins.

Que disent les experts médicaux ?

Nous avons parlé avec deux professionnels de la santé du flou et de la confusion qui entourent les lois anti-avortement. Ils se demandent tous les deux si cette incertitude nuira à l’accès rapide des patients aux soins.

“[Ectopic] le traitement mettra fin à une grossesse et selon le langage de la loi, si l’avortement est illégal, alors techniquement, ce serait un avortement. Parfois, ces grossesses se poursuivent suffisamment loin pour avoir une activité électrique cardiaque, communément appelée battement de cœur, et sommes-nous donc en mesure d’intervenir dans ces cas ? » a déclaré Dre Kristyn Brandi, professeur adjoint à la Rutgers New Jersey Medical School et président du conseil d’administration de Physicians for Reproductive Health. Elle craint que les gens n’aient à attendre avant de recevoir un traitement, malgré le fait qu’une grossesse extra-utérine doit être traitée le plus tôt possible.

Comme les lois sont écrites maintenant, le traitement de la grossesse extra-utérine est protégé par les interdictions d’avortement, mais ce sont les aspects juridiques que les professionnels de la santé craignent. Brandi s’inquiète du fait que les médecins ne connaissent pas les spécificités légales – comme quand ils peuvent intervenir et quand ils peuvent diagnostiquer. “À quelle distance de la mort devons-nous nous approcher pour être éligibles aux clauses de” santé maternelle “de la plupart des interdictions d’avortement?”

Dr Linda Fan, professeur adjoint d’obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction à la Yale School of Medicine, a également parlé des nuances des nouvelles lois. “Il y a eu des moments où vous avez peut-être mal diagnostiqué une grossesse extra-utérine et donné des médicaments pour une grossesse normale”, a déclaré Fan. “Cela arrive une fois dans une lune bleue, mais le problème est que cela pourrait être un problème. Je ne sais pas comment cela pourrait se jouer dans l’esprit des médecins – peut-être ne pas vouloir du tout donner le médicament. Avec la désinformation et la panique, je me demande si cela peut arriver.”

Fan a également parlé du type de grossesse extra-utérine qui survient sur les cicatrices de césarienne. “Les grossesses extra-utérines avec cicatrices de césarienne sont de plus en plus courantes. Techniquement, environ 20 à 30 % peuvent devenir viables. Je pense que c’est là que se trouveront beaucoup de nuances”, a déclaré Fan. Même si une grossesse extra-utérine a peu de chances d’être menée à terme, les médecins peuvent se demander s’ils sont légalement autorisés à la traiter.

Brandi a déclaré: “En tant que médecin, je ne voudrais jamais refuser un traitement vital pour vérifier auprès de mon avocat que c’était” OK “légalement pour moi de prendre soin de quelqu’un. C’est vraiment effrayant que les mains des médecins soient fatiguées et les patients peuvent avoir de moins bons résultats en raison de problèmes juridiques. »

Fan était plus optimiste. “Je ne sais pas s’il y a une peur réelle”, a-t-elle déclaré. “Dans un centre médical universitaire, où nous pouvons être certains du diagnostic, je n’imagine pas que ce sera un problème. Mais je ne sais pas ce que ce sera dans les États interdisant l’avortement. Je serais curieux de savoir .”

