Les traitements de la polyarthrite rhumatoïde pourraient réduire le risque de démence

La suppression de l’inflammation peut être la clé.



La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie auto-immune affectant jusqu’à 3 % de la population. L’inflammation des articulations, caractéristique de la maladie, provoque un gonflement, une raideur et une limitation des mouvements, en particulier dans les petites articulations des mains et des poignets.

Mais l’inflammation dans la polyarthrite rhumatoïde ne se limite pas aux articulations – elle est présente dans tout le corps. Par exemple, les nodules cutanés, l’inflammation des yeux et les cicatrices pulmonaires sont des caractéristiques bien connues de la polyarthrite rhumatoïde, toutes liées à une inflammation incontrôlée. Fait intéressant, l’inflammation peut jouer un rôle majeur dans la démence. Alors, les médicaments anti-inflammatoires pour la polyarthrite rhumatoïde pourraient-ils affecter les chances de développer une démence ?

Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde peut-il réduire le risque de démence ?

Des études récentes suggèrent que la réponse pourrait être oui. Cela ne devrait peut-être pas être surprenant. Le rôle de l’inflammation dans la maladie d’Alzheimer et d’autres types de démence a été un axe de recherche depuis des décennieset les traitements de la polyarthrite rhumatoïde réduisent l’inflammation.

Considérant qu’il n’existe actuellement aucun traitement préventif efficace pour la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence, l’observation que les traitements de la PR pourraient prévenir la démence pourrait être révolutionnaire.

Quelles sont les preuves à l’appui de cette idée ? Voici quelques-unes des études observationnelles les plus récentes et les plus convaincantes.

Une étude publiée en 2019 a rapporté que les personnes atteintes de PR traitées avec des médicaments standard avaient moins de la moitié du risque de développer une démence sur une période de cinq ans par rapport aux personnes sans PR.

Une étude de 2021 a révélé des taux de démence a diminué chez les personnes atteintes de PR et a augmenté dans l’ensemble de la population au cours des dernières décennies. Pendant ce temps, les traitements de la PR s’étaient améliorés.

Une étude de 2022 portant sur des personnes prenant différents types de traitement de la PR fournit certaines des conclusions les plus convaincantes. Il a révélé que les personnes atteintes de PR prenant les traitements les plus récents et les plus efficaces ont développé une démence 19 % moins souvent au cours des trois années de l’étude par rapport à celles traitées avec des médicaments plus anciens. Lorsque les personnes prenant une gamme de médicaments plus récents ont été comparées, il n’y avait pas de différence significative dans le taux de démence.

Ensemble, ces études suggèrent que certains traitements qui aident à lutter contre la polyarthrite rhumatoïde pourraient faire plus que protéger les articulations ; ils pourraient également protéger le cerveau. Ce n’est pas la première fois qu’un médicament provoque une effet secondaire étonnamment positif. Mais ce pourrait être l’un des plus importants.

Des recherches supplémentaires sont-elles nécessaires ?

Alors que les preuves s’accumulent que les médicaments anti-inflammatoires pourraient réduire le risque de démence, des recherches supplémentaires sont nécessaires :

Les études observationnelles ne peuvent pas prouver la cause. Ils observent simplement les taux de démence parmi différents groupes de personnes, ce qui signifie que d’autres facteurs pourraient expliquer les résultats. Par exemple, l’étude de 2022 n’a pas évalué le tabagisme et les antécédents familiaux, qui contribuent à la démence. Si le groupe recevant des traitements de PR plus anciens avait plus de facteurs de risque de démence, les médicaments pourraient ne pas expliquer les résultats. Des preuves plus solides proviennent d’essais contrôlés randomisés, dans lesquels des personnes par ailleurs similaires sont assignées au hasard à différents groupes de traitement et leur santé est analysée au fil du temps.

Ils observent simplement les taux de démence parmi différents groupes de personnes, ce qui signifie que d’autres facteurs pourraient expliquer les résultats. Par exemple, l’étude de 2022 n’a pas évalué le tabagisme et les antécédents familiaux, qui contribuent à la démence. Si le groupe recevant des traitements de PR plus anciens avait plus de facteurs de risque de démence, les médicaments pourraient ne pas expliquer les résultats. Des preuves plus solides proviennent d’essais contrôlés randomisés, dans lesquels des personnes par ailleurs similaires sont assignées au hasard à différents groupes de traitement et leur santé est analysée au fil du temps. Les résultats peuvent différer avec des groupes différents ou plus diversifiés de participants à l’étude. Par exemple, les participants à l’étude de 2022 étaient des adultes plus âgés (67 ans en moyenne), principalement blancs (75 %) et principalement des femmes (80 %).

Par exemple, les participants à l’étude de 2022 étaient des adultes plus âgés (67 ans en moyenne), principalement blancs (75 %) et principalement des femmes (80 %). Des recherches indépendantes sont nécessaires pour confirmer les résultats. Une seule étude d’un groupe de chercheurs est rarement convaincante, surtout pour une question aussi importante que la prévention de la démence.

Une seule étude d’un groupe de chercheurs est rarement convaincante, surtout pour une question aussi importante que la prévention de la démence. Un suivi à plus long terme est nécessaire. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie qui dure toute la vie, de sorte que des études d’une durée de trois à cinq ans peuvent ne pas raconter toute l’histoire.

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie qui dure toute la vie, de sorte que des études d’une durée de trois à cinq ans peuvent ne pas raconter toute l’histoire. Nous ne savons pas comment certains médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde pourraient protéger le cerveau. Nous ne savons pas non plus si ces traitements pourraient être efficaces pour les personnes qui n’ont pas de PR.

Il est raisonnable de croire que la réduction de l’inflammation, plutôt qu’un médicament en particulier, offre un avantage, car différents médicaments ayant différentes manières d’atténuer l’inflammation ont été associés à un risque de démence plus faible chez les personnes atteintes de PR. Mais nous aurons besoin de plus de recherches pour prouver que c’est vrai.

La ligne du bas

Les traitements développés au cours des 50 dernières années ont transformé la polyarthrite rhumatoïde d’une maladie souvent invalidante en une maladie chronique qui peut généralement être bien contrôlée. Le choix initial du traitement dépend d’une combinaison de facteurs, y compris l’efficacité, le profil des effets secondaires, la façon dont un médicament est administré (la plupart des gens préfèrent les pilules aux injections), le coût et si un médicament est couvert par l’assurance maladie.

Bientôt, une autre considération pourrait s’ajouter à cette liste : la capacité d’un médicament à réduire le risque de démence. Cela pourrait être particulièrement pertinent pour la personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde qui a de forts antécédents familiaux de démence.

Et qu’en est-il des personnes sans PR ? Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que des études explorent si les médicaments anti-inflammatoires peuvent réduire le risque de démence même chez les personnes sans maladie inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde. Bien qu’il soit impossible de prédire ce que ces études montreront, une chose est sûre : l’impact d’une étude positive serait énorme.