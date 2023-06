Les traitements de la maladie de Crohn s’améliorent grâce à la recherche

L’une des façons dont nous abordons cela dans notre centre est d’avoir une diététiste spécialisée dans les MII. Avoir des diététiciens qui connaissent les problèmes nutritionnels qui accompagnent les MII peut faire une énorme différence dans le bien-être d’un patient.

Les professionnels de la santé pour aborder les problèmes psychosociaux liés à la vie avec la maladie de Crohn sont également essentiels. Ces problèmes peuvent affecter n’importe qui à tout âge, mais certains groupes peuvent être plus à risque. Les symptômes de la maladie de Crohn commencent souvent à la fin de l’adolescence et au début de l’âge adulte. Cela peut être une période très stressante pour la plupart des adolescents du secondaire ou du collège qui s’adaptent à la vie avec une maladie chronique, il est donc essentiel d’être sensible et solidaire. Dans notre pratique, et dans de nombreux centres IBD, un travailleur social fait souvent partie de l’équipe. En conséquence, ils peuvent dépister les défis que nos patients peuvent avoir et fournir des ressources et un soutien.

Il est également important de reconnaître que même pour les adultes, cela peut être une maladie très stressante. Non seulement il y a des problèmes médicaux, mais il y a des problèmes sociaux et professionnels, et un fardeau financier accompagne les traitements. Ainsi, même si vous avez une assurance, et même une bonne assurance, il y a toujours des problèmes médicaux et financiers importants si vous souffrez d’une maladie chronique.