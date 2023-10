WASHINGTON — Les traitements contre le COVID-19 que des millions d’Américains ont reçus gratuitement du gouvernement fédéral entreront sur le marché privé la semaine prochaine à un prix très élevé.

Le géant pharmaceutique Pfizer fixe le prix d’un traitement de cinq jours au Paxlovid à 1 390 dollars, mais les Américains peuvent toujours accéder aux pilules gratuitement – ​​pour l’instant. Le traitement contre le COVID-19, moins couramment utilisé, Lagevrio, fabriqué par Merck, arrivera également sur le marché la semaine prochaine.

Des millions de pilules gratuites, financées par les contribuables, resteront disponibles dans les pharmacies, les hôpitaux et les cabinets médicaux à travers le pays, ont annoncé vendredi des responsables de la santé et des services sociaux des États-Unis. Les personnes bénéficiant d’une assurance privée peuvent commencer à remarquer des quotes-parts pour les traitements une fois que leur pharmacie ou leur cabinet médical est à court de traitements contre le COVID-19 qu’ils ont reçus du gouvernement.

Le gouvernement américain a initialement signé un accord avec Pfizer prévoyant de payer plus de 5 milliards de dollars pour 10 millions de cures de Paxlovid en 2021.

En vertu d’un nouvel accord conclu le mois dernier entre Pfizer et le gouvernement fédéral, les personnes bénéficiant de Medicaid, Medicare ou celles qui ne disposent pas d’assurance médicale ne paieront aucun frais direct pour le traitement jusqu’à la fin de l’année prochaine. Pfizer offrira également une assistance pour le traitement jusqu’en 2028. Le ministère des Anciens Combattants, le ministère de la Défense et le service de santé indien pourront toujours accéder au Paxlovid dont le gouvernement dispose. Le gouvernement disposera également d’un million de traitements à conserver dans son stock.

Les fournisseurs des pharmacies, des cabinets médicaux et des hôpitaux peuvent commencer à commander les traitements auprès des sociétés pharmaceutiques à partir de la semaine prochaine.

“Pfizer s’engage en faveur d’une transition commerciale en douceur et travaille en collaboration avec le gouvernement américain et les acteurs du secteur de la santé pour garantir un accès large et équitable à ce médicament important pour tous les patients éligibles”, a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique à l’Associated Press.

Paxlovid est utilisé pour traiter le COVID-19 depuis 2021, mais la Food and Drug Administration a accordé plus tôt cette année son approbation complète pour son utilisation sur les adultes atteints de coronavirus qui courent des risques élevés d’hospitalisation ou de décès. Ce groupe comprend généralement les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé comme le diabète, l’asthme et l’obésité.

Le chiffre d’affaires annuel de Paxlovid et du vaccin COVID-19 de Pfizer, Comirnaty, devrait s’élever à environ 12,5 milliards de dollars.

Merck n’a pas encore confirmé le prix catalogue de son traitement Lagevrio, mais a déclaré dans un communiqué à AP qu’il offrirait également le traitement gratuitement aux patients “qui, sans assistance, ne pourraient autrement se permettre le produit”.

—

Le journaliste d’Associated Press, Tom Murphy, à Indianapolis, a contribué à ce rapport.

Amanda Seitz, Associated Press