Les trains vers l’Europe sont peut-être meilleurs pour le climat, mais ils sont quatre fois plus chers que l’avion | Actualité Climatique

Selon une nouvelle étude, prendre le train vers des lieux de vacances en Europe coûte en moyenne quatre fois plus cher que l’avion.

L’étude de Greenpeace UK, publiée alors que les écoles se séparent pour les vacances d’été, a comparé les prix des billets sur plus de 100 itinéraires entre les grandes villes européennes.

Il a constaté que les personnes souhaitant voyager dans un environnement plus respectueux de l’environnement paieraient environ le double du montant que s’ils prenaient l’avion.

Mais le coût augmente jusqu’à quatre fois plus pour les trajets vers ou depuis le Royaume-Uni, car la connexion ferroviaire est très coûteuse.

Le Dr Doug Parr, directeur de la politique de Greenpeace UK, a imputé cela à « l’économie tordue de l’industrie des transports » qui taxe davantage les compagnies de train que les compagnies aériennes.

Il survient alors qu’une vague de chaleur, alimentée par le changement climatique, affecte de nombreuses destinations touristiques populaires en Europe.

L’aviation est responsable d’environ 2,5 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone, mais peu de gens prennent l’avion – seulement une personne sur 10 environ prend l’avion chaque année.

Les chercheurs ont analysé les itinéraires entre les grandes villes de 27 pays et vérifié les prix à neuf dates différentes allant de quatre mois à l’avance à quelques jours seulement avant le départ, pour tenir compte des changements de prix et des offres de dernière minute.

Les vols étaient moins chers sur 79 des 112 itinéraires – environ 70 %.

La différence de prix était plus dramatique sur des itinéraires spécifiques tels que les voyages de Barcelone à Londres.

En train, le trajet était 10 fois plus cher en moyenne, et jusqu’à 30 fois plus cher à court terme – la plus grande différence de prix dans cette analyse.

Londres à Barcelone prend environ 10 heures en train et deux heures en avion, bien que le vol implique un temps supplémentaire pour s’enregistrer et se rendre dans le centre-ville à l’arrivée.

Le vol était systématiquement moins cher sur les 12 routes britanniques de l’étude, y compris les routes intérieures entre Londres et l’Écosse.

Le rapport attribue ces différences de prix à des « règles du jeu réglementaires inégales » qui profitent aux compagnies aériennes à bas prix.

Il a déclaré que les compagnies aériennes peuvent offrir des prix plus bas car elles ne paient pas de taxe sur le kérosène, tandis que les opérateurs ferroviaires paient des taxes sur l’énergie et des péages dans la plupart des pays européens.

« Voler n’a l’air d’être une bonne affaire que parce que le coût de la pollution est si bon marché », a déclaré le Dr Parr.