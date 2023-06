Les trains reprennent le service 51 heures après l’accident mortel en Inde

Les trains de voyageurs et de marchandises ont de nouveau fonctionné lundi après l’accident de vendredi soir dans l’État oriental d’Odisha.

Le ministère des Chemins de fer a déclaré que le premier train, un train de marchandises chargé de charbon, a démarré 51 heures après l’accident qui a fait au moins 275 morts.

Il n’était pas immédiatement clair si toutes les voies avaient été entièrement réparées, les trains n’utilisant lundi que les lignes d’un côté.

Des trains ont grondé devant les débris de wagons brisés lors de l’accident de vendredi soir près de Balasore, dans l’État oriental d’Odisha, où au moins 275 personnes ont été tuées et des centaines blessées.

Les autorités avaient initialement signalé 288 décès, mais le gouvernement de l’État d’Odisha a depuis révisé le bilan à 275 après que certains corps aient été comptés deux fois par erreur.

Sur les 1 175 blessés, 382 étaient toujours soignés à l’hôpital, ont annoncé dimanche les autorités.

Cependant, beaucoup craignent que le nombre de morts ne continue d’augmenter, les centres médicaux étant submergés par le nombre de victimes, dont beaucoup dans un état grave.

Des filets verts ont été érigés de chaque côté des voies, protégeant les voitures froissées poussées sur le talus de la vue des passagers en déplacement.

Le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw a été vu joignant les mains en prière alors qu’il voyait le premier train traverser le site de la catastrophe dimanche soir.

Hôpitaux bondés

Il y avait confusion sur la séquence exacte des événements vendredi, mais des rapports ont cité des responsables des chemins de fer disant qu’une erreur de signalisation avait envoyé le Coromandal Express vers le sud de Kolkata à Chennai sur une voie secondaire.

Il a percuté un train de marchandises et l’épave a fait dérailler un express allant au nord du centre technologique indien de Bengaluru à Kolkata.

Vaishnaw a déclaré dimanche que l’accident s’était produit en raison du « changement survenu lors de l’enclenchement électronique », faisant référence à un terme technique désignant un système de signalisation complexe conçu pour empêcher les trains d’entrer en collision en organisant leur mouvement sur les voies.

Il a dit:

Celui qui l’a fait et comment cela s’est produit sera découvert après une enquête appropriée.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu samedi sur le site de l’accident et a hospitalisé des passagers blessés et a déclaré qu' »aucun responsable » ne serait épargné.

Parmi les blessés, les patients les plus critiques avaient été transférés dans des hôpitaux plus grands situés dans des villes plus éloignées du lieu de l’accident. Cependant, de nombreux survivants de l’accident étaient toujours pris en charge au principal hôpital gouvernemental de Balasore.

Gura Palai, 24 ans, journalier de l’État du Jharkhand, a été grièvement blessé à la jambe et à l’épaule. Sa famille était ravie qu’il ait survécu – mais inquiète pour l’avenir.

« Il doit subir une opération à la jambe, et les médecins disent que la récupération prendra du temps », a déclaré son oncle, qui n’a pas donné son nom, debout à côté de son lit dans un service orthopédique exigu aux côtés de la femme et de l’enfant de Palai. .

« Il est le seul membre qui gagne sa vie de sa jeune famille. Comment vont-ils survivre ? »

Lors d’un autre incident, dans le district de Bargarh à Odisha, un train de marchandises exploité par une cimenterie privée a partiellement déraillé à l’intérieur des locaux de l’usine lundi.

Indian Railways a publié une déclaration disant qu’il n’était « en aucun cas lié » au train.