Les restrictions sur les coronavirus du Premier ministre Narendra Modi ont poussé les travailleurs migrants à fuir. Pour les ramener chez eux, le gouvernement a offert des trains spéciaux. Mais les trains propageraient le virus à travers le pays.

Jeffrey Gettleman, Suhasini Raj, Sameer Yasir et

SURAT, Inde – La foule a franchi les portes, s’est frayé un chemin dans les escaliers de la gare vieille de 160 ans, a déferlé sur les quais et a englouti les trains.

C’était le 5 mai, vers 10 heures. Surat était terriblement chaud, 106 degrés. Des milliers de travailleurs migrants étaient effrénés de partir – opérateurs de métiers à tisser, polisseurs de diamants, mécaniciens, chauffeurs de camion, cuisiniers, nettoyeurs, l’épine dorsale de l’économie de Surat. Deux d’entre eux étaient Rabindra et Prafulla Behera, frères et ouvriers du textile, arrivés à Surat il y a dix ans à la recherche d’opportunités et qui fuyaient maintenant la maladie et la mort.

Rabindra monta à bord avec un sac rempli de chapatis. Son frère aîné, Prafulla, claquait derrière, traînant une valise en plastique remplie de crayons, de jouets, de rouge à lèvres pour sa femme et de 13 robes pour ses filles.

«Vous pensez vraiment que nous devrions faire ça?» Demanda Prafulla.

«Qu’allons-nous faire d’autre?» Dit Rabindra. «Nous n’avons rien à manger et notre argent est épuisé.»