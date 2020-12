Les trains-couchettes à travers l’Europe ont reçu un coup de pouce mardi avec l’annonce de la mise en service de quatre nouvelles lignes transfrontalières dans les années à venir.

D’ici fin 2021, les voyageurs pourront fermer les yeux à Vienne et se réveiller à Paris. Une autre ligne verra les passagers dormir à travers l’Allemagne alors qu’ils vont de Zurich à Amsterdam.

Deux autres services devraient être inaugurés en décembre 2023 et décembre 2024. Il s’agit de Vienne-Paris via Berlin et Bruxelles et Zurich-Barcelone.

« Ce n’est qu’avec une coopération étroite entre les opérateurs ferroviaires en Allemagne, en France, en Suisse et en Autriche que nous pourrons développer le réseau Nightjet et offrir un climat de mobilité encore plus respectueux en Europe », Andreas Mattha, PDG de l’opérateur autrichien OEBB, dit dans un communiqué.

« Avec Paris, Berlin, Amsterdam, Bruxelles, Zurich, Vienne et Barcelone, d’autres villes européennes seront reliées par les lignes Nightjet de manière écologique à l’avenir », at-il ajouté.

L’annonce était accueilli par Back on Track, un mouvement visant à dynamiser les services ferroviaires paneuropéens comme «montrant la bonne voie à suivre en matière d’alternatives au vol en Europe».

« Malgré notre joie face aux bonnes intentions et aux fortes ambitions manifestées lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, il est impératif que l’initiative augmente en volume et s’étende à davantage de régions d’Europe », a-t-il ajouté.

L’année prochaine est le Année européenne du rail avec la Commission européenne et le Parlement soucieux de promouvoir le transport ferroviaire comme étant vert et essentiel pour les efforts de l’Union pour atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.

Plusieurs routes transfrontalières existent déjà ou sont en cours de développement. À partir de mars 2021, un train reliera Berlin et Hambourg en Allemagne à Copenhague au Danemark et Malmö et Stockholm en Suède.

L’Allemagne, quant à elle, a dévoilé un Stratégie TransEuropExpress 2.0 plus tôt cette année pour accélérer le déploiement des trains-lits. Il prévoit la mise en ligne d’une quinzaine de services au cours de la prochaine décennie.

Des lignes est-ouest relieront Paris à Varsovie, Budapest et Zagreb ou Berlin à Barcelone. Des services nord-sud devraient relier Amsterdam et Berlin à Rome ou Stockholm à Paris et Munich.