Les « Trailer Park Boys » obtiennent leur propre film et vous pouvez regarder la bande-annonce maintenant [Exclusive]

Debout sur les épaules de chatons : l’histoire des bulles et des sh*trockers a probablement le titre de film le plus accrocheur de l’année à ce jour, et c’est le genre de titre qui vous fait penser « c’est quelque chose que je vais vérifier ». Hier, Blue Fox Entertainment a acquis les droits du filmet Collider est ravi de travailler avec eux pour présenter en exclusivité la première bande-annonce du film.











Le film présente Billy Bob Thornton aux côtés de « The Trailer Park Boys » (Robb Wells, John Paul Tremblay, Patrick Roach), avec des apparitions spéciales de personnalités comme Martin Freeman, Robert Sheehan (de Netflix L’Académie des Parapluies), Ronnie Woods des Rolling Stones, Duff McKagan de Guns ‘n’ Roses, et bien d’autres. Blue Fox Entertainment et Blue Fox Entertainment Canada diffuseront le film en cinémas dans tout le pays aux États-Unis et au Canada le 6 décembre. Le synopsis officiel peut être trouvé ci-dessous :

Le film suit Bubbles et son groupe « The Sh*trockers » dans une tournée folle après une performance en Nouvelle-Écosse où un clip viral leur vaut une place dans la tournée européenne d’ouverture de Billy Bob Thornton et des Boxmasters. Avec Randy comme fidèle roadie, le groupe se dirige vers Prague – seulement pour se retrouver expulsé de la tournée et se retrouver dans la rue pour survivre. Leur rêve européen étant menacé, Ricky et Julian se précipitent pour sauver la situation.









Qui sont les Trailer Park Boys ?

Le Garçons du parc à roulottes sont les personnages centraux d’un Série télévisée canadienne de faux documentaire du même nom qui fait suite aux absurdités de trois copains de toujours – Ricky, Julian et Bubbles – qui vivent dans un parc à roulottes en Nouvelle-Écosse. L’émission suit leurs tentatives pour devenir riche rapidement à travers diverses méthodes. des délits et des stratagèmes mineurs, tout en essayant de s’occuper des résidents tout aussi excentriques de leur parc à roulottes.

Ricky, joué par Robb Wellsest un personnage stupide mais adorable, connu pour ses fréquents égarements du mauvais côté de la loi. Julien, interprété par Jean-Paul Tremblayest le plus équilibré du groupe et est souvent le cerveau derrière leurs projets désespérés, tandis que Bubbles, joué par Mike Smithest facilement reconnaissable à ses lunettes épaisses, à ses apparitions dans divers mèmes et à son amour pour ses chats. La série a débuté en 2001 et a depuis gagné un énorme culte. Cela a donné naissance à plusieurs saisons, films, tournées en direct et même un renouveau de Netflix.





Debout sur les épaules de chatons : l’histoire des bulles et des sh*trockers ouvrira dans les cinémas dans tout le pays aux États-Unis et au Canada le 6 décembre. Découvrez la bande-annonce ci-dessus.