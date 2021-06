Les Trail Blazers font face à des inquiétudes croissantes après la sortie des séries éliminatoires et le changement d’entraîneur

La liste a besoin de gros travaux et la propriété – la succession de Paul Allen – fait face à des pressions pour apporter des changements. Le cadre supérieur du basket-ball Neil Olshey reste, pour l’instant, et est chargé de réparer la franchise de 1,9 milliard de dollars. Il doit le faire vite.

Les Denver Nuggets ont éliminé les Portland Trail Blazers en six matchs, clôturant leur série éliminatoire de la NBA jeudi avec une victoire de 11 points. Les Blazers n’ont pas pu protéger une avance de 14 points en deuxième mi-temps et ont connu un quatrième quart épouvantable. Les caméras de télévision ont capturé la scène de la star de la franchise Damian Lillard entrant dans un tunnel sombre au Moda Center de Portland.

Contre les Nuggets, il a enregistré en moyenne 34,5 points, son meilleur record en carrière, et a établi une ligne de statistiques pour les âges lors du cinquième match, marquant 55 points et réalisant 12 des 17 tirs à trois points. Pourtant, l’équipe a perdu en double prolongation.

Lillard est l’une des stars les plus dynamiques de la NBA. Il est fortement soutenu en dehors du terrain, avec Adidas et Hulu parmi ses principaux sponsors. Il est connu dans toute la ligue pour ses performances d’embrayage, qui sont souvent étiquetées « Dame Time ».

Les Cleveland Cavaliers ont été mentionnés comme une destination possible pour McCollum. Les Spurs de San Antonio aiment McCollum, mais son nom n’a pas gagné en popularité dans leurs scénarios commerciaux. Un cadre de la Conférence Ouest a lancé l’idée que les Clippers échangent Paul George cet été si l’équipe ne répondait pas aux attentes. Par conséquent, un éventuel McCollum au package Clippers. Et si Miami ne peut pas attirer un accord Lillard , McCollum pourrait également être une option là-bas.

D’autres noms comme l’analyste ESPN NBA et l’ancien entraîneur des New York Knicks Jeff Van Gundy ont également émergé. Le nom de l’assistant des Nets, Mike D’Antoni, a également fait l’objet d’un lobbying, mais avec son passé d’entraîneur d’équipes non défensives, il pourrait être difficile à vendre aux fans.

Olshey ferait instantanément confiance à Billups, car il a établi une relation solide avec l’ancien meneur des Detroit Pistons lorsqu’ils étaient avec les Clippers de Los Angeles pour la saison 2011-12. Billups est maintenant assistant des Clippers et est actif dans les cercles de la NBA. Il est impliqué dans un groupe de joueurs dirigé par des meneurs de jeu qui discute des concepts de basket-ball et est aligné avec le Power Booker de la NBA Rich Paul, qui a ajouté Billups agent Andy Miller , à son groupe sportif.

Kidd est félicité pour son travail avec les Lakers, et le bavardage est qu’il a grandi. Mais son histoire en tant qu’entraîneur-chef en NBA n’est pas la plus jolie . Il s’est disputé avec la direction à Brooklyn, a été critiqué pour la façon dont il a pris la barre à Milwaukee. Un autre entraîneur respecté, Larry Drew, était au travail quand Kidd a manœuvré pour y arriver.

Kidd est actuellement entraîneur adjoint des Lakers, qui ont remporté le championnat l’année dernière. Il a une expérience d’entraîneur-chef et un titre de joueur depuis son séjour à Dallas. Il apporterait de la crédibilité dans les vestiaires et cliquera instantanément avec Lillard, car tous deux sont originaires d’Oakland.

Jusqu’au départ de Stotts, l’incertitude quant à l’avenir des Blazers a atteint le sommet.

Chris McGowan est PDG de Vulcan Sports and Entertainment, qui exploite les Blazers et les Seattle Seahawks. Allen, le co-fondateur de Microsoft, est décédé en 2018 et sa sœur, Jody, a désormais le dernier mot. Olshey rapportait exclusivement à Allen en ce qui concerne les décisions concernant le basket-ball. Mais cette image est maintenant plus brouillée.

Olshey est considéré comme un cadre solide qui a fait tout ce qu’il pouvait pour travailler dans les limites du budget de l’équipe et former une bonne équipe autour de Lillard. Et il a été essentiel pour maintenir la franchise stable après le départ de l’ancienne star de la franchise LaMarcus Aldridge en 2015.

Bert Kolde, vice-président des Blazers et des Seahawks, a été mentionné à la fois localement et par un ancien membre du personnel de l’équipe en tant que personne qui pourrait s’insérer comme une voix forte dans les futures affaires de basket-ball. Ce que Kolde sait sur l’embauche de cadres du basket-ball n’est pas clair. Mais le nom d’Olshey figurait dans l’annonce de se séparer avec Stotts, il semble donc qu’il aura une autre chance de diriger des opérations de basket-ball.

Du côté des affaires, McGowan ne veut pas non plus subir la pression de perdre Lillard.

Lorsqu’une reconstruction se produit, une équipe perd de l’influence dans la négociation de partenariats d’entreprise. Les Blazers navigueront vers un nouveau partenaire de réseau sportif régional, passant de NBC Sports Northwest à Root Sports d’AT&T. Les problèmes de distribution préoccupent l’équipe depuis des années et lui ont coûté l’audience. Mais conclure un nouveau contrat de télévision locale sans superstar n’est pas idéal.

Lillard est un énorme tirage financier, et le perdre pourrait être dévastateur. Il y aurait probablement moins de matchs télévisés à l’échelle nationale. C’est ici que l’équipe atout de patch en jersey pourrait prendre un coup parce que moins d’exposition rend cette publicité immobilière moins attrayante.

La bonne nouvelle pour les Trail Blazers est que Portland s’est avéré être une base de fans fidèle. C’était la première grande équipe sportive de la ville, suivie des Portland Timbers de la Major League Soccer et du Thorns FC de la National Women’s Soccer League.

Depuis 2007, les Blazers ont terminé dans le top 10 de la fréquentation NBA. L’équipe était cinquième en 2020 avant que la pandémie ne frappe, selon la NBA d’ESPN présence. L’équipe génère plus de 240 millions de dollars de revenus annuels, selon Forbes.

La valeur de Lillard n’est pas un secret pour la direction. Un responsable de l’équipe, qui a demandé à ne pas être nommé pour pouvoir parler franchement, a déclaré à CNBC qu’un départ de Lillard était le plus gros risque pour la baisse de la valeur de la franchise.

L’exécutif a ajouté que l’équipe telle qu’elle est actuellement constituée n’est clairement pas assez bonne pour remporter un titre. Peu importe qui est à blâmer, a déclaré la personne, de grands changements doivent être apportés.

Stotts a été le premier pas. Désormais, les fans, les entreprises partenaires et le reste de la NBA attendent de voir la suite à Portland. Et surtout, si la loyauté de Lillard empêchera l’entreprise Blazers de s’effondrer.

