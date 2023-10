BLAZERS DE SENTIER PORTLAND

La saison dernière : 33-49, raté les séries éliminatoires pour la deuxième année consécutive.

Entraîneur : Chauncey Billups (3ème saison avec les Blazers, 60-104).

À quoi s’attendre : Les Trail Blazers sont en mode reconstruction sans le septuple All-Star Damian Lillard, qui a été échangé aux Milwaukee Bucks juste avant le début du camp d’entraînement. Lillard a récolté en moyenne 32,2 points la saison dernière et en a marqué au moins 24 au cours de chacune des huit dernières saisons. Le centre partant Jusuf Nurkic, qui est allé aux Phoenix Suns, a également disparu. Les Blazers ont acquis Deandre Ayton des Suns et Robert Williams des Celtics, donnant à Portland une paire de grands hommes avec lesquels travailler. Portland a également acquis le garde Scoot Henderson avec le choix n ° 3 du repêchage de la NBA. En raison de la vague de mouvements hors saison, l’effectif de Portland ne compte aucun joueur de plus de 30 ans. Bien que Portland n’ait pas remporté un seul match lors de la pré-saison, il semble que l’entraîneur Chauncey Billups dispose d’une formation de départ potentielle cette saison à Henderson, Anfernee. Simons, Jerami Grant, Shaedon Sharp et Ayton. Simons a prospéré il y a deux saisons lorsque Lillard n’a disputé que 29 matchs en raison d’une blessure, avec une moyenne de 23,4 points et 5,8 passes décisives en tant que titulaire. Il a disputé 18 matchs avec cinq plus 3. Ayton cherche un nouveau départ avec Portland. Choix n°1 au repêchage de 2018, il a récolté en moyenne 18 points et 10,0 rebonds en 67 matchs avec les Suns la saison dernière.

Départs : Damian Lillard, Jusuf Nurkic, Nassir Little, Keon Johnson, Drew Eubanks, Grayson Allen, Cam Reddish.

Ajouts : Deandre Ayton, Robert Williams, Scoot Henderson, Malcolm Brogdon, Kris Murray.

Joueur à surveiller : Sharpe entame sa deuxième saison avec les Blazers. Le choix n ° 7 du repêchage de 2022 a récolté en moyenne 9,8 points en 79 matchs la saison dernière, époustouflant les fans avec un certain nombre de dunks marquants. Il a débuté les neuf derniers matchs de Portland, marquant plus de 20 points dans chacun d’entre eux sauf un. Il était la seule recrue de la ligue avec plus de 27 points, plus de six rebonds et plus de six passes décisives lors de plusieurs matchs la saison dernière.

Ouverture de la saison : 25 octobre aux Los Angeles Clippers.

Cotes du titre FanDuel Sportsbook NBA : +50 000.

