Les Trail Blazers devraient-ils échanger Damian Lillard, construire autour de Scoot Henderson?

Damian Lillard et les Portland Trail Blazers tentent de se transformer en un concurrent, ce dernier considérant l’ajout de Scoot Henderson, le choix n ° 3 du repêchage de la NBA 2023, comme une amélioration substantielle. Mais la direction prudente pour Portland est-elle d’échanger Lillard et de reconstruire avec Henderson, au lieu de se rééquiper autour de Lillard ?

Dans l’édition de vendredi de « The Herd », l’animateur Colin Cowherd a fait valoir que la construction de la liste de Portland était trop lourde pour les ailes et qu’il était temps de quitter Lillard.

« Quatre des Blazers les plus talentueux sont des gardes : Scoot Henderson, peut-être le plus talentueux, Dame, Anfernee Simons et Shaedon Sharpe, et ils ont une aile solide [if he’s re-signed], Jerami Grant. Ils deviennent essentiellement les Warriors sans aucun des trophées », a déclaré Cowherd.

« Steph et Klay, je comprends la loyauté envers Klay. Vous avez eu le sac quatre fois, vous avez eu les bagues. Les Blazers avaient Dame et CJ McCollum, et ils ne vous ont pas remporté de trophées. Ils vous ont valu l’admiration, les gens les ont aimés… Onze ans, quatre victoires en série. Cassez-les. Ils ne l’ont jamais fait… Trop de gardes, qu’allez-vous en tirer ? Cassez-les. Envoyez-en un. Scoot Henderson est l’avenir.

Lillard vient de connaître la saison la plus productive de sa carrière NBA. Il a obtenu en moyenne un sommet en carrière de 32,2 points et 7,3 passes décisives par match tout en tirant 46,3/37,1/91,4. Lillard a eu un match de 60 points contre les Utah Jazz et un match de 71 points contre les Houston Rockets.

Au cours de sa carrière de 11 ans dans la NBA, Lillard a accumulé sept honneurs All-NBA et sept hochements de tête au All-Star Game. Il aura 33 ans d’ici la saison NBA 2023-24 et est sous contrat jusqu’à la saison 2026-27.

Les Trail Blazers sont allés 33-49 la saison dernière, bon pour le 13e de la Conférence Ouest. Ils ont raté les séries éliminatoires pour une deuxième saison consécutive et n’ont remporté aucune série éliminatoire depuis 2019. Depuis la saison recrue de Lillard (2012-13), Portland n’a remporté que quatre séries éliminatoires.

Henderson vient de connaître une saison impressionnante avec la NBA G League Ignite. Henderson de 6 pieds 2 pouces a récolté en moyenne 16,5 points, 6,8 passes décisives, 5,3 rebonds et 1,1 interceptions par match tout en tirant 42,9 / 27,5 / 76,4 sur 19 matchs. Il s’agit de la sélection de repêchage la plus élevée effectuée par les Trail Blazers depuis 2007, lorsqu’ils ont sélectionné le grand homme de l’État de l’Ohio, Greg Oden, avec le choix n ° 1.

Les Trail Blazers ont également sélectionné l’attaquant de l’Iowa Kris Murray – qui a remporté les honneurs de la première équipe All-Big Ten la saison dernière – au 23e rang et l’ailier Rayan Rupert au 43e rang lors du repêchage de 2023.

En ce qui concerne le reste de l’alignement de Portland, Simons a obtenu en moyenne un sommet en carrière de 21,1 points par match la saison dernière. Sharpe – un ancien espoir cinq étoiles que les Trail Blazers ont sélectionné avec le choix n ° 7 lors du repêchage de la NBA 2022 – a récolté en moyenne 9,9 points par match et a participé à 80 concours (15 départs) au cours de sa saison recrue.

De tous les jeunes talents de Portland, Cowherd voit Henderson comme l’avenir de Portland.

« Dame est un grand joueur, mais après environ quatre entraînements de Scoot, sa jeunesse, il pourra jouer 75 matchs, il sera un défenseur volontaire, tu vas regarder autour de toi et dire ‘il faut que Scoot ait des joueurs » », a déclaré Cowherd. « Et Scoot ne gagnera pas de titre l’année prochaine, mais au moins c’est une direction solide et tout le monde l’obtient. Garder ces gars ensemble, quels sont vos chemins? Vous avez deux chemins. Je ne pense pas que l’un d’eux vous rapproche à un titre. Je pense que les deux vous placent peut-être au mieux en bas des séries éliminatoires.

« Tous ces gardes dans le grand Ouest, faites un geste. Votre avenir est clairement Scoot Henderson. Personne ne le conteste. Votre avenir proche pourrait être Dame. Que diriez-vous de simplement le déplacer [Lillard] et obtenir des morceaux autour de Scoot ?

« Redémarrer, 11 ans, quatre victoires en séries éliminatoires. Ce n’est pas si difficile émotionnellement. Ce serait différent si vous aviez des bagues et des trophées. Vous ne vous êtes jamais vraiment rapprochés. »

