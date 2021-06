Les Trail Blazers de Portland limogent Terry Stotts comme entraîneur-chef; Jason Kidd et Chauncey Billups liés à un poste vacant | Nouvelles de la NBA

Aucune équipe de la NBA n’a une séquence active d’apparitions en séries éliminatoires plus longue que les Portland Trail Blazers, qui y sont parvenus au cours de chacune des huit dernières saisons. Cela n’a pas suffi à sauver Terry Stotts, et Portland aura un nouvel entraîneur la saison prochaine.

Les Trail Blazers et Stotts se sont séparés vendredi, mettant fin à une série de neuf ans qui a vu l’équipe assez bonne pour se qualifier pour les séries éliminatoires – mais pas assez bonne pour passer le premier tour au cours de quatre des cinq dernières saisons.

« J’ai le plus grand respect pour Terry et ce qu’il a accompli ces neuf dernières saisons », a déclaré le président des Blazers, Neil Olshey. « Ce fut une décision difficile à la fois sur le plan personnel et professionnel, mais il est dans le meilleur intérêt de la franchise d’aller dans une autre direction.

















Faits saillants du sixième match de la série éliminatoire du premier tour de la Conférence Ouest entre les Portland Trail Blazers et les Denver Nuggets



« Terry occupera toujours une place spéciale dans la famille Trail Blazer et la communauté de Portland. Nous nous sommes appuyés sur l’intégrité, le professionnalisme et la cohérence qu’il a apportés au travail chaque jour et nous souhaitons à lui et à Jan rien que le meilleur. »

Deux premiers favoris ont maintenant émergé pour le poste vacant de l’assistant des Clippers Chauncey Billups et de l’assistant des Lakers Jason Kidd.

Kidd a déjà une expérience d’entraîneur-chef de la NBA avec les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks, tandis que Billups n’a rejoint le personnel des Clippers qu’en novembre.

« Les Trail Blazers de Portland devraient de plus en plus embaucher l’assistant des Clippers Chauncey Billups ou l’assistant des Lakers Jason Kidd comme prochain entraîneur-chef de la franchise », a rapporté Shams Charania de l’Athletic.

« Il devrait (être) en tête de liste de tous ceux qui ont une ouverture en NBA », a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel à propos de Kidd plus tôt vendredi, quelques heures avant que le sort de Stotts ne soit connu.

La décision de Stotts de quitter Moda Center a été qualifiée de décision mutuelle. Cette décision a été prise un jour après la fin de la saison de Portland avec une éviction en six matchs au premier tour aux mains des Denver Nuggets.

















À l'intérieur de la NBA, les Trail Blazers doivent apporter de grands changements après une quatrième sortie au premier tour lors des cinq dernières apparitions



« Comme à la fin de chaque année, nous sommes tous évalués », a déclaré Stotts après la finale de la saison contre Denver et alors que les spéculations sur son statut ont immédiatement commencé à croître. « On verra ce qu’il se passe. »

Il n’a pas fallu longtemps pour obtenir une réponse.

Stotts était le quatrième entraîneur le plus ancien de la NBA dans son poste actuel, derrière Gregg Popovich de San Antonio, Erik Spoelstra de Miami et Rick Carlisle de Dallas. Il est allé 402-318 au cours de ses neuf saisons régulières à Portland, avec les huit places en séries éliminatoires, et a mené l’équipe à la finale de la Conférence Ouest en 2019 – où les Blazers ont été balayés par Golden State.

Portland a terminé la saison régulière 42-30 et a remporté la sixième tête de série de la Conférence Ouest.

Portland était sur la lancée, ayant remporté 10 de ses 12 derniers matchs de saison régulière. Les Blazers étaient également en bonne santé, le grand homme Jusuf Nurkic et le gardien CJ McCollum étant revenus d’absences prolongées en raison de blessures.

Mais encore une fois, le voyage en séries éliminatoires a été bref.

Stotts a déclaré qu’il était fier de ce que Portland a pu accomplir, compte tenu des blessures et des perturbations causées par le coronavirus.

« Ce que nous avons fait avec les matchs manquants de CJ et Nurk, j’en étais fier », a déclaré Stotts. « À la fin de la saison, faire ce que nous avons fait était assez impressionnant. »

En fin de compte, ce n’était tout simplement pas assez impressionnant.