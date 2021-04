Le dîner du vendredi soir a été secoué par une série de tragédies bouleversantes au cours de l’année écoulée.

La sitcom très appréciée de Channel 4 nous fait rire depuis plus d’une décennie – les singeries de la famille Goodman laissant des millions d’entre nous dans le pétrin.

La comédie est centrée sur le repas hebdomadaire de la famille juive alors que les garçons Adam et Jonny se dirigent vers la maison de leur mère et de leur père tandis que le voisin indésirable Jim interrompt avec son chien Wilson.

Friday Night Dinner n’a qu’un petit casting – avec la famille principale parfois rejointe par l’ennuyeux Jim, leurs deux mamies très différentes et la sauvage Auntie Val.

Malheureusement, trois membres populaires de la distribution sont décédés tragiquement en un peu plus d’un an.

Il a été annoncé aujourd’hui que Paul Ritter, qui jouait le père hilarant Martin, était malheureusement décédé à l’âge de 54 ans après avoir lutté contre une tumeur au cerveau.

Voici un aperçu des membres de la distribution du dîner du vendredi soir qui ont malheureusement perdu la vie.

Frances Cuka, qui jouait la ravissante grand-mère des garçons, est malheureusement décédée le 16 février dernier à l’âge de 83 ans.

L’actrice a apporté des sourires sur nos visages en tant que maman de Jackie Nelly Buller pendant sept ans, apparaissant dans 12 épisodes.

La plus gentille des deux mamies, Nelly s’est avérée avoir beaucoup d’énergie et de soif de vivre pour quelqu’un de son âge et a été brutalement honnête lorsqu’elle critiquait sa fille.

Dans certaines de ses scènes les plus drôles, Nelly a simulé une crise cardiaque pour ne pas épouser le méchant M. Morris.

Un pilier de la scène et de l’écran, Frances est décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral chez elle à Hampstead, à Londres.

Menant les hommages à Frances, le créateur du dîner du vendredi soir, Robert Popper, a tweeté: « Terriblement triste que notre merveilleuse grand-mère du dîner du vendredi soir, Frances Cuka, soit décédée. »









L’actrice a eu une carrière très réussie de 50 ans, y compris des rôles récurrents dans les feuilletons Coronation Street et Crossroads.

Une énorme star sur la scène du West End, Frances est apparue dans un certain nombre de films, y compris Scrooge des années 1970 en tant qu’épouse de Bob Cratchit et en 1972 Henry VIII dans Catherine d’Aragon.

Elle a le rôle récurrent d’un clochard gênant nommé Mme Bassey dans Casualty entre 2006 et 2009.

Frances a également été incroyablement proche de jouer Peggy Mitchell dans EastEnders lorsque le personnage emblématique a été introduit pour la première fois en 1991.

Elle a filmé plusieurs scènes dans le rôle de Peggy mais elles ont été abandonnées et Jo Warne a ensuite été choisie pour le rôle avant d’être remplacée par Dame Barbara Windsor.

À la fin de la finale de la série 6 du Friday Night Dinner, un hommage a été rendu à Frances avec une carte de titre de clôture.

Rosalind Knight – Grand-mère horrible







Il y a eu d’autres nouvelles déchirantes à la fin de l’année dernière lorsque Rosalind Knight est décédée à l’âge de 87 ans.

La célèbre actrice a déjà eu une carrière incroyable avant de se présenter au dîner du vendredi soir en tant que « Horrible Grandma ».

Apparaissant à travers quatre séries, Rosalind a joué la mère de Martin Cynthia Goodman, qui n’était pas aimée par les garçons pour être impolie et difficile à vivre.

Horrible Grandma a fait sa dernière apparition dans la série 6 quand elle est venue souhaiter un joyeux anniversaire à son fils puis est décédée d’une crise cardiaque dans la maison.

En décembre de l’année dernière, la triste nouvelle est venue de la mort de l’actrice Rosalind alors que sa famille publiait une déclaration sincère.

« C’est avec une immense tristesse que la famille de Rosalind Knight annonce sa mort après une glorieuse carrière d’actrice bien-aimée au théâtre, à la télévision et au cinéma », ont-ils déclaré.

«Elle était connue de tant de générations, pour tant de rôles différents, et elle manquera autant aux enfants d’aujourd’hui qui hurlent à Horrible Grandma lors du dîner du vendredi soir qu’à ceux d’entre nous qui sont assez vieux pour se souvenir d’elle dès le début Carry On films. «







Ses filles, la directrice de théâtre Marianne Elliott et l’actrice Susannah Elliott, ont dit qu’on se souviendrait d’elle pour son « immense esprit et son sens du plaisir, et son individualité absolue ».

Rosalind, une actrice de télévision, de cinéma et de théâtre, est devenue célèbre pour avoir joué dans deux premiers films de Carry On dans les années 50 – Carry On Teacher et Carry On Nurse.

Parmi les autres classiques de l’écran, on peut citer Blue Murder At St Trinian’s où elle a joué une écolière en 1957, et des décennies plus tard, elle était enseignante dans The Wildcats Of St Trinian’s en 1980.

Elle est également apparue dans Coronation Street, Only Fools and Horses, Heartbeat, Casualty, Doctors et Holby City.

Paul Ritter







Il a été annoncé aujourd’hui que Paul Ritter était mort tragiquement à l’âge de 54 ans seulement.

Paul, qui a joué le père Martin dans chaque épisode du Friday Night Dinner, est décédé à la maison entouré de ses proches après avoir lutté contre une tumeur au cerveau.

« C’est avec une grande tristesse que nous pouvons confirmer que Paul Ritter est décédé hier soir », a confirmé mardi son agent.

«Il est décédé paisiblement à la maison avec sa femme Polly et ses fils Frank et Noah à ses côtés. Il avait 54 ans et souffrait d’une tumeur au cerveau.

L’agent de l’acteur a ajouté: « Paul était un acteur exceptionnellement talentueux jouant une énorme variété de rôles sur scène et à l’écran avec une habileté extraordinaire. Il était extrêmement intelligent, gentil et très drôle. Il nous manquera beaucoup. »







Le personnage de Paul, Martin, marchait toujours avec son haut, mangeant dans la poubelle et essayant de poser des questions à ses fils sur les «femmes».

L’acteur populaire nous a tous fait rire avec les slogans classiques de Martin « s *** on it » et « lovely bit of squirrel Jackie ».

En plus de son travail de comédie, Paul était un incontournable de la télévision depuis les années 90 et est apparu dans de nombreuses émissions, notamment The Bill, No Occence, Vera et Tchernobyl.

Le talentueux acteur avait également travaillé aux côtés de Daniel Craig en tant que personnage de Guy Haines dans Quantum Of Solace et est apparu dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé.

Les hommages ont rapidement afflué, avec Michael Smiley de Black Mirror qui a écrit: « Une nouvelle vraiment triste, un héros dans notre maison, un acteur brillant, juste des performances sans faille. Le dîner du vendredi soir ne sera plus jamais le même. RIP Paul Ritter. Envoi de prières et de pensées à ses proches. «