Les sœurs Nolan ont été contraintes de faire face à un certain nombre de tragédies dévastatrices au fil des ans.

L’une des familles les plus célèbres du showbiz, les Nolans ont remporté des succès et sont devenus l’un des groupes de filles les plus vendus au monde avec des tubes tels que «I’m In the Mood for Dancing».

Alors qu’ils ont triomphé de leur carrière musicale, ils ont été secoués par le chagrin dans leur vie personnelle.

Les sœurs chanteuses Anne, Denise, Maureen, Linda, Bernie, Coleen et leurs frères Tommy et Brian ont eu plus que leur juste part de tragédie.

« Vous avez presque l’impression que c’est une malédiction qui est sur vous, mais ce n’est pas le cas. Tant de familles vivent ça », dit Coleen à propos de l’épisode émouvant de Piers Morgan’s Life Stories.

Mais la famille a toujours lutté contre l’adversité et est restée ensemble dans des moments incroyablement difficiles.

Voici un aperçu de certaines des tragédies déchirantes auxquelles les Nolans ont été confrontés.







(Image: enregistrement quotidien)



La femme de Brian meurt jeune

Deux ans seulement après leur mariage, la femme de Brian Nolan et sa chérie d’enfance, Linzie, est malheureusement décédée.

Linzie, qui avait le même âge que Coleen, est sortie avec Brian pendant des années et est devenue une partie importante de la famille Nolan.

Alors qu’elle n’avait que 26 ans, Linzie a attrapé ce qui semblait au début être un rhume, mais il a été diagnostiqué comme un virus.

Malheureusement, les poumons de Linzie se sont effondrés plus tard et l’infection virale dont elle est tombée malade a attaqué son cœur et elle est décédée.

La douleur d’Alzheimer de maman







(Image: Caractéristiques Rex)



Maman Maureen, qui a élevé huit enfants, a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer au début de la soixantaine.

Coleen a admis que c’était déchirant de voir sa merveilleuse maman « devenir quelqu’un d’autre » alors qu’elle devenait agressive

Pendant les premières années, les Nolans ont essayé de s’occuper de leur mère, mais ils ont dû la faire sortir de son propre logement protégé.

«La maladie lui a pris tout cela. Ma famille l’a regardée couler et se sentait impuissante», a expliqué Coleen dans sa chronique Mirror. « Il est arrivé à un point où il était trop dangereux pour maman d’être laissée seule. »

Ils l’ont emmenée dans une maison de retraite et l’ont vue tous les jours, mais à la fin, elle n’a reconnu aucun membre de sa famille et n’a pas parlé.

Coleen avait l’habitude de redouter d’aller voir sa mère, mais un jour, alors qu’elle était allongée à côté d’elle, elle a ouvert les yeux et a dit «Je t’aime» avant de s’absenter à nouveau.

Maureen est décédée à Blackpool en 2007 dans son sommeil.

Coleen a déclaré: « Nous avons célébré son 80e anniversaire tôt. S’il y a un dieu, il m’a écouté, car elle est décédée paisiblement dans son sommeil.

« Il était environ 22h30. C’était extrêmement bouleversant mais, je dois être honnête, quand je suis rentré chez moi, il y avait un tel sentiment de soulagement. »

La première bataille contre le cancer de Linda et la mort de son mari







(Image: Caractéristiques Rex)



Linda a trouvé une bosse dans son sein en 2005 et a découvert qu’elle avait un cancer agressif de stade trois.

Alors qu’elle subissait un traitement exténuant, son mari bien-aimé Brian Hudson est décédé d’un cancer de la peau à l’âge de 60 ans.

Brian avait travaillé comme directeur de tournée des Nolans jusqu’en 1983 et est devenu le directeur de sa femme après avoir quitté le groupe.

Ayant perdu son mari de 26 ans, Linda a été plongée dans une profonde dépression alors qu’elle luttait contre le cancer du sein, mais a obtenu le feu vert en 2006.

Linda a eu du mal à passer à autre chose depuis la mort tragique de Brian et a admis une fois qu’elle dort toujours avec ses cendres à côté de son lit.

« La vie sans Brian est un cauchemar. Il était mon âme sœur et il me manque terriblement », a-t-elle déclaré au Belfast Telegraph.

«Dans la vie de tous les jours, cependant, je continue d’avancer. Après que Brian, ma mère, Maureen, soit décédée à 81 ans en décembre, rien d’autre ne peut aller de travers.

« Cependant, les Nolans sont une grande famille et un rallye rond et mes deux beaux-enfants Lloyd et Sarah m’apportent un soutien formidable. »

La mort tragique de Bernie









Bernie a reçu un diagnostic de cancer du sein en avril 2010 et a courageusement subi une chimiothérapie et une mastectomie lorsque le caner s’est propagé à ses ganglions lymphatiques.

Elle a rapidement eu le feu vert, mais de manière dévastatrice, elle a découvert que le cancer était réapparu et s’était propagé à son cerveau, ses poumons, son foie et ses os en 2012.

Refusant d’abandonner, Bernie est restée forte et a déclaré avec défi qu’elle vivait avec la maladie plutôt que de mourir.

« OK, ce n’est pas curable. Mais les médecins m’ont promis que le cancer est traitable, il peut être maîtrisé », avait-elle déclaré à l’époque.

« Je prends des médicaments qui les contrôlent, et les gens vivent depuis 12 ans sous ces médicaments. Qui sait quels nouveaux traitements sont à venir?

« Je refuse de rester assis comme si j’avais une condamnation à mort au-dessus de ma tête. Je vais me battre contre ça pour toujours. Ça peut être bourré. »

Bernie est décédée paisiblement en juillet 2013 alors qu’elle n’avait que 52 ans avec toute sa famille autour d’elle.

Un porte-parole de la famille a déclaré: «Toute la famille est dévastée d’avoir perdu la bien-aimée Bernie, une épouse merveilleuse, une mère adoratrice et une sœur aimante; elle est irremplaçable.

La mère d’un enfant avait été soignée dans un hospice mais est retournée chez elle pour être avec sa famille pour ses derniers jours.

S’exprimant sur les histoires de vie de Piers Morgan, Coleen sayid Bernie ne sera jamais oublié.

« Nous parlons d’elle comme si elle était toujours là et nous avons toujours l’impression qu’elle fait partie intégrante de notre famille parce que quoi que nous fassions, a déclaré Bernieis », a expliqué Coleen.

«Parfois, malheureusement, parce que tout ce que nous faisons, nous le disons, Bernie adorerait ça. Elle était tellement pleine de vie et c’était, c’était… dur.

Demi-soeur agonie







(Image: Quest Red)



Plus tard dans la vie, les Nolans ont découvert qu’ils avaient une demi-sœur secrète.

Leur père a engendré un enfant avec une autre femme au cours d’une liaison dans les années 1950, qui serait née vers 1952 et aurait le même âge que Denise.

Cependant, on craignait que leur sœur secrète ait pu faire partie des centaines de corps retrouvés dans une tombe anonyme sur le site de la maison mère et bébé Bon Secours à Tuam, dans le comté de Galway.

« La nouvelle m’a frappé parce que j’ai parlé de la demi-sœur que je n’ai jamais rencontrée, qui est née en Irlande », a expliqué Coleen sur Loose Women.

«J’ai toujours pensé: ‘Pourquoi n’a-t-elle jamais contacté? Peut-être a-t-elle été adoptée et envoyée en Amérique?’ Mais je viens de lire ceci [story] et j’ai pensé: ‘Elle aurait pu être l’un de ces bébés.’ «

Les Nolans ont passé de nombreuses années à rechercher leurs sœurs et Maureen a mis son ADN dans une base de données dans le but de retrouver leur demi-frère.

«Quand notre père est mort, notre mère nous a dit que nous avions un frère et qu’elle pensait que c’était une fille, et elle était heureuse que nous essayions de la retrouver», a déclaré Linda au magazine Ok.

«Elle nous a raconté comment c’était arrivé et que papa avait eu une aventure et que cette femme était enceinte au même moment où maman était enceinte et je suis de celles qui sont si excitées.

« C’est Maureen qui est allée plus loin et elle a fait le test ADN et ainsi nous pourrions trouver quelque chose. »

La deuxième épreuve de Linda contre le cancer







(Image: ITV)



Puis vint la terrible nouvelle que Linda avait une forme de cancer incurable.

Après être tombée sur la hanche et être allée à l’hôpital, les médecins ont trouvé un kyste et découvert qu’elle avait un cancer secondaire.

« Ils ont trouvé un kyste attaché à l’endroit où se trouvait la fracture, sur son bassin, donc c’était juste, bouleversant pour nous au départ », a déclaré Coleen sur Loose Women en mars 2017.

« Le point positif est que, bien que ce ne soit pas curable, il est traitable et il ne s’est propagé nulle part ailleurs. Linda veut faire comprendre qu’elle ne mourra pas du cancer car il est traitable et elle pourrait avoir des années, alors nous avons se concentrer là-dessus. «

Linda a commencé à suivre un traitement de radiothérapie régulier pour s’assurer que le cancer ne se propagerait pas.

Mais elle a dit qu’elle rejetterait la chimiothérapie si le cancer était en phase terminale après avoir constaté à quel point Bernie souffrait de sa chimiothérapie en 2013.

«Vous avez un visage courageux, mais c’est un cauchemar», a-t-elle déclaré au Mirror. « Ma hanche est si douloureuse que je peux à peine marcher. Et ma peau est brûlée et crue à cause de la radiothérapie. C’est fou que quelque chose que je sais devrait aider cause une telle douleur. »

Linda a admis qu’il avait été difficile de recevoir à nouveau un diagnostic de cancer dix ans après son premier diagnostic, mais a ajouté: « J’ai tout le temps Bernie dans l’oreille qui me dit: ‘Vas-y’, alors je me suis choisi Je lui dois de continuer à me battre. «

Le cancer de l’articulation de Linda et Anne souffre







(Image: Sunday Mirror)



En l’espace de seulement quatre jours l’une de l’autre, Anne et Linda ont été diagnostiquées avec un cancer peu de temps après que les sœurs aient également participé à un spectacle de croisière.

Anne avait déjà vaincu le cancer une fois en 2000 quand elle avait enlevé 14 morceaux et subi des mois punitifs de radiothérapie et de chimiothérapie.

Un porte-parole de Linda et Anne a déclaré au Mirror: «C’est avec le cœur lourd de confirmer que Linda et Anne luttent ensemble contre le cancer. Le cancer secondaire incurable de Linda s’est propagé de la hanche au foie, Anne ayant une tumeur du sein de grade trois.

«Ils ont tous deux été diagnostiqués après le tournage de leur émission Quest Red The Nolans Go Cruising et subissent maintenant une chimiothérapie ensemble.

« Linda et Anne aimeraient remercier le public pour tout l’amour et le soutien qu’ils ont reçus. »

La famille s’est ralliée et les sœurs ont même enduré une série de chimiothérapie ensemble à l’hôpital Victoria de Blackpool.

En avril de l’année dernière, ils ont écrit le livre Stronger Together, expliquant comment ils se sont soutenus depuis leurs diagnostics, tandis que Linda a lancé son propre gin qu’elle a nommé d’après son défunt mari Brian.







(Image: Quest Red)



Lors d’une apparition sur GMB, Linda a parlé de la perte de ses cheveux et a déclaré qu’elle voyait maintenant Bernie « regarder en arrière dans le miroir ».

Lorsqu’on lui a demandé comment leur famille avait répondu à leurs diagnostics conjoints, Linda a expliqué: « C’est vraiment difficile et je ne pense pas que nous aurions pu le faire sans notre famille si proche. »

Linda a ajouté: «J’ai eu une chimiothérapie en 2006 et j’ai utilisé un bonnet froid, sur lequel ils ont mis ce bonnet et le congelent et cela gèle les follicules de vos cheveux.

«J’ai réussi à garder un peu mes cheveux la dernière fois, mais cette fois, ils n’avaient pas de bonnet froid ajusté, assez curieusement, c’est pourquoi mes cheveux sont tombés.

« J’en ai été traumatisé. Je me sens vain de dire que le pire, c’est que je n’ai pas de cheveux mais cela a été traumatisant pour moi. »

Une année extrêmement difficile a été encore pire pour les Nolans parce qu’ils étaient incapables de se voir.

Lorsque Coleen est revenue à Loose Women en août, elle a partagé son chagrin de ne pas pouvoir rendre visite à Linda et Anne.

«C’est vraiment difficile parce que je ne peux pas aller les voir», a déclaré Coleen à ses collègues panélistes. «Parce qu’ils sont manifestement à très haut risque maintenant.»







(Image: ITV)



Le reste de la famille vit près l’un de l’autre à Blackpool et a donc pu soutenir les filles – Maureen emménageant avec Anne et Linda vivant avec Denise.

Coleen a ajouté: « Votre première chose est que je voulais sauter dans la voiture et conduire à Blackpool et juste enrouler mes bras autour d’eux. Mais vous ne pouvez pas, et c’est déchirant. »

En août de l’année dernière, Anne a atteint la fin de son traitement et a pu sonner la cloche à l’hôpital Blackpool Victoria.

S’exprimant sur le Morning Live de la BBC en décembre de l’année dernière, Anne a expliqué que son cancer avait « disparu, fondamentalement ».

Elle a ajouté: « Je suis toujours en traitement pour aller de l’avant, mais il est plus ou moins parti, oui. C’est incroyable. »

Le cancer de Linda s’est propagé et elle prend actuellement des comprimés de chimiothérapie, cinq le matin et cinq le soir.

«J’ai peur, je ne vais pas mentir. J’ai tellement peur de mourir», a-t-elle partagé avec nouveau! magazine.

«Je regarde mes petits-nièces et mes neveux et je pense à quel point j’aimerais les voir grandir. C’est difficile», a-t-elle poursuivi.

« Je veux être ici quand ils auront des moments fabuleux à l’école et à leur bal. Puis d’autres fois je me dis: » Eh bien, tu seras là, alors tais-toi! «

« Je suis vraiment positif, mais il y a des jours où je cède. »