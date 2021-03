Les trafiquants seraient-ils jamais condamnés à perpétuité?

Au moment même où un trafiquant de personnes charge un réfugié ou un migrant économique sur un canot pneumatique fragile et le lance dans la Manche, il prononce une condamnation à mort potentielle pour ceux qu’il exploite. Les trafiquants eux-mêmes ne devraient-ils pas être condamnés à une peine proportionnelle d’emprisonnement à vie? C’est déjà une infraction grave, passible d’une peine d’emprisonnement de 14 ans au maximum.

Cependant, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, n’est pas satisfaite de la façon dont cela a fonctionné dans la pratique, soulignant ce qu’elle dit être une peine moyenne de trois ans. La justice naturelle pourrait exiger une sanction plus punitive.

Patel a également des instincts politiques très en phase avec ce que son parti et sa base électorale souhaiteraient voir. L’immigration est de toute évidence un problème qui a grimpé dans l’agenda politique pendant le processus du Brexit, et le ministre de l’Intérieur doit être désolé de voir Nigel Farage et son Parti réformiste gagner un capital politique grâce à l’arrivée continue de migrants sur les rives de Douvres.