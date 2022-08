Les trafiquants poussent les migrants albanais à se rendre au Royaume-Uni avant l’élection du nouveau Premier ministre

Les trafiquants poussent les migrants en bateau d’Albanie à se rendre en Grande-Bretagne avant qu’il y ait un nouveau Premier ministre.

Ils leur disent qu’un nouveau chef arrêtera toutes les traversées de la Manche avec une armada de patrouilles – et que ne pas les arrêter a été la chute de Boris Johnson.

Des migrants d’Albanie sont contraints d’atteindre le Royaume-Uni avant l’élection d’un nouveau Premier ministre Crédit : Reuters

Les trafiquants leur disent qu’un nouveau chef arrêtera toutes les traversées de la Manche car c’est la chute de Boris Johnson qui ne les a pas arrêtés Crédit : Reuters

Les passeurs ont également baissé le prix de la traversée de 20 milles par beau temps à 2 000 £ par personne, contre 10 000 £ les mois précédents.

Pendant ce temps, les prix des traversées cachées dans un camion sont d’environ 22 000 £ et s’accompagnent d’un risque beaucoup plus élevé d’être pris.

Les révélations surviennent alors qu’un rapport des services de renseignement a révélé que quatre personnes sur dix arrivant sur de petits bateaux venaient d’Albanie, bien qu’il n’y ait pas eu de guerre là-bas depuis 25 ans.

Neuf gangs étaient à l’origine de 2 863 migrants arrivés entre le 1er juin et le 12 juillet. Parmi ceux-ci, 1 075 étaient albanais.

Le nombre total à avoir fait le voyage cette année a atteint la barre des 18 000 samedi lorsque 337 ont traversé dix bateaux.

Une source a déclaré : « On dit aux Albanais que des centaines de personnes patrouilleront dans la Manche, des clôtures garderont la côte et qu’ils seront renvoyés et perdront leur argent.

“Quand il y aura un nouveau Premier ministre, il y aura un nouveau mensonge – tout ce qu’il faudra pour que ce commerce continue.”

La députée de Dover et Deal, Natalie Elphicke, a déclaré que le nouveau Premier ministre devrait considérer les passages à niveau comme une “priorité clé”.

Elle a ajouté : « Il ne fait aucun doute que beaucoup sont simplement des migrants économiques.

“Il existe une bonne façon de postuler pour travailler au Royaume-Uni – et ce n’est pas entre les mains des passeurs.”

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré: “Personne ne devrait remettre en question la détermination de ce gouvernement à briser le modèle commercial des gangs.”