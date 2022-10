Les trafiquants d’espèces sauvages malaisiens frappés de sanctions américaines

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis ont ciblé vendredi un trafiquant malaisien d’espèces sauvages et son organisation criminelle transnationale pour des sanctions financières liées à l’expédition illégale de corne de rhinocéros, d’ivoire et d’autres spécimens.

Le département du Trésor a déclaré le ressortissant malaisien Teo Boon Ching, son organisation de trafiquants et la société malaisienne Sunrise Greenland Sdn. Bhd. se livrent au “trafic cruel d’espèces sauvages en voie de disparition et menacées et des produits du braconnage brutal”.

Les États-Unis ont déclaré que Ching se spécialisait dans le transport de cornes de rhinocéros, d’ivoire et de pangolins – également connus sous le nom de fourmiliers écailleux – d’Afrique, en utilisant des routes à travers la Malaisie et le Laos vers des consommateurs au Vietnam et en Chine.

Entre autres choses, les sanctions refusent à Ching et à d’autres l’accès à toute propriété ou actif financier détenu aux États-Unis et empêchent les entreprises et les personnes américaines de faire affaire avec eux.

Le rapport 2020 de l’ONU sur la criminalité liée aux espèces sauvages montre qu’entre 2014 et 2018, les saisies d’écailles de pangolin ont été multipliées par 10.

Le rapport indique que les criminels ont tendance à exploiter les lacunes législatives et répressives de certains pays dans le but de dissimuler le trafic illégal.

“C’est le cas, par exemple, des commerçants d’écailles de pangolin qui choisissent de stocker leur stock en République démocratique du Congo plutôt que dans d’autres pays d’origine en raison d’une perception d’une moindre capacité d’interdiction”, déclare l’ONU.

Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et de la finance illicite, a déclaré que les groupes de trafiquants d’espèces sauvages perpétuent la corruption et la finance illicite.

“Les États-Unis considèrent le trafic d’espèces sauvages non seulement comme un problème de conservation critique, mais aussi comme une menace pour la sécurité mondiale”, a déclaré Nelson.

Le Trésor a travaillé avec le US Fish and Wildlife Service, le département d’État et le gouvernement thaïlandais pour découvrir l’affaire.

Fatima Hussein, Associated Press