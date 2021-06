Les trafiquants de drogue se tournent vers le vol de chiens après que le prix des chiots a grimpé en flèche pendant le verrouillage

Les revendeurs de MÉDICAMENTS se tournent vers le vol de chiens après que le prix des chiots a grimpé en flèche pendant les fermetures nationales.

Et dans un nouveau documentaire effrayant, un dognapper révèle comment son gang emmène les animaux «où que nous les trouvions».

Les trafiquants de drogue se tournent vers le vol de chiens après que le prix des chiots a grimpé en flèche pendant les fermetures nationales Crédit : VICE

À faible risque mais lucratif, le vol de chiens a augmenté de 170% au cours de la dernière année, selon l’association caritative DogLost, alors que les criminels profitent de notre demande croissante d’animaux de compagnie.

Maintenant, un chef de gang a parlé devant la caméra de leurs tactiques, notamment des cambriolages effrontés à la lumière du jour et le leurre de chiots dans les parcs.

Il a déclaré : « Nous emmenons les chiens partout où nous pouvons les trouver. Qu’il s’agisse d’entrer dans une maison pour les récupérer, que ce soit un chien dans le parc que nous pouvons attirer rapidement, quelle que soit la manière dont nous pouvons les obtenir, nous les obtenons.

Apparaissant avec son visage et sa voix déguisés, il raconte avoir créé sa « propre petite équipe » après avoir remarqué la demande de verrouillage pour les chiens.

Les prix des chiots ont quadruplé et les estimations indiquent que huit millions de nouveaux chiens sont nécessaires chaque année pour répondre à la demande en Europe, alors que seulement 1,1 million sont produits par des éleveurs officiels.

Un autre membre d’un gang dit qu’il ressent peu de remords pour avoir volé des animaux de compagnie bien-aimés.

Il admet : « Pour moi, les chiens ne sont que de l’argent. Vous devez retirer la pièce jointe.

« ILS VEULENT JUSTE LE CHIEN »

Le gang trouve généralement des éleveurs avec une nouvelle portée avant de « déterminer l’endroit ».

Un membre de gang déclare : « Nous ciblons principalement les portées parce que la plupart du temps, nous ne voulons pas de chiens adultes, nous voulons des chiots.

Parfois, ils volent un chien adulte qui, selon eux, pourrait être bon pour la reproduction, gardant la créature comme un « investissement ».

Ils publient des publicités avec des photos des chiots, insistant sur le fait qu’ils « auraient l’air assez légitimes » pour un acheteur potentiel.

Et lorsqu’il s’agit de vendre les chiots, ils ajoutent : « Personne ne pose de questions sur l’histoire familiale du chiot. Ils veulent juste le chien.

Le chef du gang vend toujours de la drogue dans les zones rurales également.

Il explique : « C’est ce que nous appelons ‘OT’ – sortir de la ville. » Mais il avoue penser parfois aux gens qu’il vole.

« Quelqu’un cherche tous ces chiens », dit-il.

«Ce n’est pas une sensation géniale mais en même temps, vous le faites pour l’argent. Ce n’est pas quelque chose dont on peut être fier.

Les cockers bien-aimés de Lisa Lilley, Biscuit et Missy, ont été capturés dans leur jardin le 5 mars Crédit : VICE

Alors que la peine maximale est de sept ans de prison, le Kennel Club affirme que moins de cinq pour cent des vols de chiens aboutissent à une condamnation pénale, ce qui signifie qu’il y a peu de risque bien que le résultat pour les gangs soit des récompenses élevées.

Dans le documentaire The Puppy Black Market on Vice, le chef du gang confirme : « C’est une affaire plus facile que la drogue en ce moment. Je ne connais personne qui soit allé en prison pour ça.

Biscuit et Missy, les cockers bien-aimés de Simon et Lisa Lilley, deux des cinq chiens qu’ils possédaient, ont été capturés dans leur jardin le 5 mars.

Le couple, de Stafford, Staffs, affirme que les voleurs ont escaladé les haies et désactivé les caméras de sécurité dans ce qui était clairement une opération sophistiquée.

Dévasté Simon dit : « Nos vies ont changé depuis cette nuit-là.

« Lisa dort en bas sur le canapé pour qu’elle puisse écouter les (trois chiens restants). »

En larmes, Lisa ajoute : « C’est pour que je puisse les atteindre maintenant. Je n’ai pas pu les atteindre ce soir-là.

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle dirait aux voleurs, Lisa peut à peine parler, telle est l’émotion liée à sa perte.

Finalement, elle dit: «S’il vous plaît, ramenez-les à la maison. Nous ne nous soucions pas de combien d’argent vous avez dû payer pour les avoir, nous vous donnerons l’argent. Ramenez-les simplement à la maison.

Cela coupe peu de glace avec le chef de gang, cependant.

Son conseil aux propriétaires de chiens inquiets : « Procurez-vous un hamster ou un chat !

Moins de cinq pour cent des vols de chiens aboutissent à une condamnation pénale, ce qui signifie qu’il y a peu de risque bien que le résultat pour les gangs soit une récompense élevée Crédit : VICE