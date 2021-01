Les traditions du hockey en plein air à l’ombre du changement climatique

Ici, dans la prairie, à une heure au sud-est d’Edmonton, la glace de l’ancienne «capitale Lutefisk de l’Alberta» ne semble pas geler aussi longtemps qu’auparavant, contrairement à l’époque où Asp était enfant. Il a ouvert les portes de la patinoire, qui était juste boueuse à la fin de septembre après un été de courses de barils et d’autres événements équestres, et a regardé au loin.

«Nous sommes plus ou moins à la merci des éléments», a déclaré Asp, membre retraité du conseil d’administration de la Kingman Recreation Association. «Au printemps, il commence à fondre les planches assez rapidement à cause des planches blanches de la (patinoire) et du soleil. Vous seriez vraiment chanceux si vous en preniez quatre mois. «

Après une chute chaude, la patinoire est redevenue une patinoire à la mi-décembre et le patinage – et le hockey – ont commencé. À deux heures au sud-ouest de la ville de Sylvan Lake, la surface de patinage sur l’eau de 544 acres du même nom a été ouverte le 19 décembre cette année pour des activités qui durent jusqu’au début de la fonte, généralement à la mi-mars.

Le hockey sur étang est une tradition depuis des générations dans des endroits comme Kingman et Sylvan Lake, partout au Canada, dans certaines régions des États-Unis et dans des environnements froids à travers le monde. Pourtant, comme le souligne Asp, les sports d’hiver sont à la merci des éléments.

Les experts affirment que le changement climatique provoque des hivers plus courts et glaciaux et menace la survie des parties de bâton et de rondelle en plein air au cœur du hockey.

«Le climat se réchauffe, nous avons plus de variabilité, il y a moins de couverture de glace en général», a déclaré Michelle Rutty, professeure adjointe à la faculté d’environnement de l’Université de Waterloo en Ontario. «Il est concevable que nous continuerons à voir une sorte de saison plus courte, donc le hockey sur étang est définitivement en danger. Cela ne peut être nié. «

La Classique d’hiver, un événement principal annuel du jour de l’an pour la Ligue nationale de hockey, a été reportée cette année en raison de la pandémie. Pas de bons souvenirs de joueurs se souvenant de la façon dont ils ont abandonné leurs patins à l’extérieur, pas de fans qui se rassemblent dans de grands stades extérieurs pour regarder leurs équipes jouer à travers ce que Dame Nature avait à offrir.

Une génération de joueurs professionnels peut même ne pas avoir ces souvenirs d’enfance.

«Tout a changé pour qu’ils aient tous accès aux arénas», a déclaré Craig Berube, l’entraîneur de St. Louis, vainqueur de la Coupe Stanley, qui a grandi à Calahoo, à moins de deux heures de Kingman. «Chacun a une arène dans sa ville. Ils ne vont plus dans les étangs et ne jouent plus au hockey. «

Là où ils peuvent encore jouer à l’extérieur, ils le font. Les arénas intérieurs ont vu le jour partout dans les années 1960 et 1970, mais le Canada compte encore environ 5 000 terrains de hockey extérieurs, selon la Fédération internationale de hockey sur glace.

Ni Hockey Canada ni l’Association canadienne des parcs et loisirs ne tiennent de registres du nombre de joueurs jeunes ou adultes à l’extérieur, bien que ce soit une partie distincte et très appréciée du pays. Kingman, comme des dizaines d’autres communautés, organise des soirées de patinage le vendredi soir qui servent d’événement de rassemblement. Un coin gelé de 26 milles Sylvan Lake a deux surfaces de hockey, un endroit pour patiner et parfois même une piste pour se mettre à niveau.

« C’est l’expérience canadienne par excellence », a déclaré Joanne Bjornson, qui a travaillé pour la ville de Sylvan Lake pendant huit ans. « Chaque communauté a une patinoire extérieure sur laquelle patiner ou jouer un petit bâton et une rondelle. »

Patiner sur de l’eau gelée ou construire une patinoire d’arrière-cour est aussi canadien que possible. Walter Gretzky a construit et rempli un arroseur de pelouse à Brantford, en Ontario, pour le jeune phénomène Wayne et ses frères et sœurs. La superstar de Pittsburgh, Sidney Crosby, adorait jouer à l’extérieur quand il était jeune en Nouvelle-Écosse et a gratté la démangeaison il y a trois ans en se joignant à un jeune joueur surpris comme son terrain extérieur local à Mont-Tremblant, Québec.

À Kingman, Wilf Brooks et Trent Kenyon ont collecté des fonds pour entretenir la «patinoire des rêves» du hameau. Kenyon a déclaré que la patinoire, qui est attachée à un bureau de poste, génère maintenant des ventes positives et accueille 60 à 70 patineurs chaque vendredi soir.

« Nous avons un Zamboni, donc c’est vraiment une bonne glace en hiver », a déclaré Kenyon. «Il y a très peu d’endroits où vous pouvez sortir et cela ne coûte rien et vous sortez et patinez sur une belle glace et vous amusez.

Brooks, qui vend de l’équipement sportif depuis 50 ans, a estimé qu’en 1963, il y avait probablement 125 terrains extérieurs dans la région d’Edmonton, mais il n’en reste qu’environ 25 aujourd’hui. Loin de là quand le hockey dans le nord de l’Alberta se jouait beaucoup plus souvent à l’extérieur que sous un même toit.

«Probablement 70% de tous les jeunes ont joué au jeu ou patiner sur un étang ou une patinoire extérieure, car ils étaient tous à quelques pas, que ce soit dans une petite ville, à la ferme ou en ville», a déclaré Brooks. C’est une bouée de sauvetage. C’est un rite de passage. «

Peut-être pas pour toujours. Selon le Rapport sur le climat changeant du Canada, publié en 2019, la couverture saisonnière des lacs à travers le Canada a diminué au cours des 50 dernières années en raison de la formation tardive de la glace et de la désintégration précoce. La projection est que le gel d’automne pourrait survenir 5 à 15 jours plus tard et la débâcle printanière du lac 10 à 25 jours plus tôt au milieu du 21e siècle, selon différents facteurs d’émission.

«La saison d’hiver se raccourcit», a déclaré Stuart Evans, professeur de géographie à l’Université de Buffalo et à l’Institut RENEW. «Le premier jour de gel vient plus tard et le dernier jour de gel de l’hiver arrive plus tôt, donc vous avez juste moins de jours. Et si vous êtes marginal quelque part, vous n’aurez probablement plus de jours à un moment donné. «

Brooks a déclaré que les cinq derniers hivers à Edmonton ont été assez froids, ce qui, selon Rutty, peut être vrai même si la tendance climatique a connu un réchauffement important au cours des 30 dernières années. Une étude réalisée en 2016 par le gouvernement d’Environnement et Changement climatique Canada a révélé que la température hivernale moyenne dans tout le pays a augmenté de près de 6 degrés Fahrenheit au cours des 70 dernières années.

Mitchell Dickau du Matthews Climate Lab de l’Université Concordia à Montréal a étudié et cartographié le nombre de jours de patinage en plein air dans la plus grande ville du Québec, avec des données montrant que le nombre de jours pourrait maintenant passer de 50 à 11 d’ici 2090.

« Qu’est-ce que cela signifie pour notre vie quotidienne? » Dit Dickau. «À l’heure actuelle, nous avons cinq mois de l’année où nous sommes au milieu de l’hiver, et cela peut ne pas en avoir envie, car il n’y a que 11 jours de patinage.

Pour l’instant, au moins, il y a beaucoup plus que cela sur Kingman’s Rink of Dreams, avec beaucoup de chocolat chaud et de hot-dogs disponibles lorsque la température chute.

«C’est notre culture. C’est notre pain et notre beurre », a déclaré Brooks. «Chaque enfant veut enfiler une paire de patins, même s’il ne fait que descendre la rivière.

Suivez l’écrivain AP Hockey Stephen Whyno sur Twitter à https://twitter.com/SWhyno

Plus AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP_Sports