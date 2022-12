Les traditions des fêtes gouvernementales devraient être inclusives, disent les critiques – et cela ne signifie pas une guerre contre Noël

Alors que la plupart des décorations de Noël sur les propriétés du gouvernement sont laïques, certaines, comme cette crèche devant l’édifice Petten à St. John’s, sont spécifiquement liées au christianisme. (Darrell Roberts/CBC)

Les partisans veulent que le gouvernement provincial rende ses traditions de vacances plus inclusives, mais ils disent que la réponse n’est pas de supprimer les célébrations de Noël.

Au cours des dernières semaines, le gouvernement provincial a orné les édifices gouvernementaux de décorations de Noël, tout comme de nombreuses personnes à travers la province l’ont fait avec leurs propres maisons et entreprises. Bien que la plupart ne soient pas confessionnelles, certaines – comme une crèche exposée à l’extérieur de la législature provinciale – sont spécifiques au christianisme.

Laurabel Mba, coprésidente des communications pour la Coalition anti-racisme de Terre-Neuve-et-Labrador, a déclaré qu’elle souhaitait que le gouvernement provincial fasse le même effort pour reconnaître les fêtes et festivals culturels et religieux comme Kwanzaa, Eid et autres.

“Si vous revendiquez l’équité et l’inclusion, vous devez pouvoir inclure tous les autres jours fériés”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement provincial reconnaît un certain nombre de fêtes et de festivals culturels – souvent par le biais de publications sur les réseaux sociaux – et publie un calendrier annuel qui comprend des centaines de fêtes culturelles et religieuses, de festivals et d’autres événements importants.

Cependant, Mba a déclaré que le gouvernement provincial pourrait faire plus.

“Vous vous assurez de commémorer toutes les différentes fêtes pendant toute leur durée”, a-t-elle déclaré.

Laurabel Mba, coprésidente des communications pour la Coalition anti-racisme de Terre-Neuve-et-Labrador, affirme que le gouvernement provincial devrait déployer des efforts égaux pour reconnaître les fêtes et festivals culturels et religieux non chrétiens. (Danny Arsenault/CBC)

Michael Paul, président de Beth El Synagogue, a déclaré qu’il apprécierait une plus grande reconnaissance de Hanukkah, qui se déroule du 18 au 26 décembre cette année.

“Ils n’ont jamais dit, vous savez, ‘Quelles sont vos coutumes? Peut-être pourrions-nous avoir un symbole de vos vacances à l’édifice de la Confédération'”, a-t-il déclaré.

“Tout comme ils installent des lumières de Noël ou un sapin de Noël ou quoi que ce soit, ce serait bien si nous étions également invités à mettre en place un symbole de nos vacances.”

Paul a dit que la communauté juive tient son propre éclairage de menorah à St. John’s, auquel assistent généralement des représentants du gouvernement.

“L’initiative vient de la communauté juive, pas du gouvernement”, a-t-il dit.

Créer de l’espace

Le ministre provincial du Multiculturalisme, Gerry Byrne, a déclaré que le gouvernement n’atténuera pas ses célébrations de Noël, mais qu’il est prêt à faire de la place aux autres religions et traditions culturelles.

“Nous avons toujours eu une tradition très forte de célébrer Noël, la célébration chrétienne de la naissance de Jésus”, a-t-il déclaré. “Cela a toujours été un affichage très important de lumières et d’autres images, d’autres images symboliques.”

Le gouvernement provincial a organisé la semaine dernière une cérémonie des lumières d’hiver à l’édifice de la Confédération à St. John’s. (Curtis Hicks/CBC)

Byrne a déclaré que le gouvernement provincial avait contacté certaines des communautés religieuses de la province pour leur demander comment la province pouvait mieux reconnaître divers jours fériés et festivals.

“Nous reconnaissons qu’il est très important de célébrer ces événements, dans le contexte des attentes, des désirs de la communauté religieuse elle-même”, a-t-il déclaré.

Byrne a déclaré que le gouvernement avait été en contact avec des organisations juives pour obtenir des informations et prévoyait provisoirement d’afficher une menorah pour Hanukkah dès cette année, bien que les plans ne soient pas finalisés.

Jennifer Selby, professeure d’études religieuses à l’Université Memorial, a déclaré que l’accent mis par le gouvernement provincial sur Noël a un impact involontaire.

“Cela crée ce genre de hiérarchie, où le gouvernement provincial semble placer les croyances et les traditions chrétiennes au-dessus des autres”, a-t-elle déclaré.

Selby a noté que les personnes de confessions et de traditions culturelles autres que le christianisme ont toujours vécu à Terre-Neuve-et-Labrador.

Elle a déclaré que l’objectif devrait être de s’assurer que tous ceux qui pénètrent dans un espace public se sentent représentés. Elle a dit que mettre en place des symboles d’autres religions – comme Paul l’a suggéré – pourrait être une option, tout en s’en tenant à des décorations laïques – comme l’affichage des «lumières d’hiver» à St. John’s – en est une autre.

“Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas dire ‘Joyeux Noël’ aux gens. Il n’y a pas de guerre contre Noël”, a-t-elle déclaré. “C’est juste que dans un espace gouvernemental, comme le bâtiment de la Confédération … nous devons faire mieux.”

