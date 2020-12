Incroyablement, c’est à nouveau cette période de l’année. Nous ne dirons pas «le moment le plus merveilleux», car pour beaucoup cette année, la réalité de Noël est un peu plus sombre en plein hiver. La bonne nouvelle cependant: 2020 est officiellement presque terminée.

Pour résumer quelques-unes des restrictions actuelles de Noël en bref: dans l’état actuel des choses, en France, un maximum de six personnes (enfants non compris dans ce nombre) peuvent se rassembler autour de la même table pour voir à Noël. En Italie, un système de feux de signalisation limite les endroits où les gens peuvent se rendre. L’Australie maintient ses règles de voyage pour la période des fêtes, et au Royaume-Uni, une nouvelle souche de coronavirus signifie que l’île est confrontée à certaines de ses restrictions les plus sévères à ce jour.

Après ce qui a été une année catégoriquement traumatisante, les dernières mises à jour du COVID-19 signifient que de nombreuses personnes passeront Noël loin de leurs proches; certains même complètement seuls.

Cependant, nous nous attendons à des temps meilleurs. Ici, nous avons résumé certaines de nos traditions de Noël préférées du monde entier.

Jour des petites bougies, Colombie

Le 7 décembre, les Colombiens allument traditionnellement des bougies dans leurs maisons, leurs églises et leurs places. C’est un clin d’œil aux racines catholiques profondes du pays et symbolise le pape Pie IX définissant la date comme la conception immaculée de la Vierge Marie.

Plus récemment, c’est devenu un jour du calendrier où les villes allument leurs lumières de Noël: le début officiel des festivités.

Optalek, Pologne

Optalek, ou «la gaufrette de Noël», est un moyen pour les familles et amis polonais de partager leurs souvenirs de l’année écoulée et de se souhaiter bonne chance pour l’année à venir.

Avant de s’asseoir pour le dîner du réveillon de Noël, de nombreuses familles de Pologne et d’autres pays d’Europe de l’Est participent à la tradition.

On pense que le partage du pain sans levain (pain cuit sans levain) avec d’autres personnes est de partager le bien de la vie.

Krampus, Autriche

Krampus est une créature d’apparence alarmante qui émerge pendant l’avènement autrichien.

Considéré comme l’anti-Père Noël, il menace d’emmener les vilains enfants dans son antre en les fourrant dans un sac.

Selon le folklore, Krampus se présente dans les villes la nuit du 5 décembre, connue sous le nom de Krampusnacht.

Yule Lads, Islande

La veille du 12 décembre, les familles islandaises laisseront une chaussure sur leurs rebords de fenêtre pour les Yule Lads.

Là, il restera 13 nuits, de sorte que les 13 Clauses du Père Noël islandais (les Yule Lads) peuvent laisser un petit cadeau.

Festival des lanternes géantes, Philippines

Aux Philippines, les célébrations de Noël commencent à la mi-décembre avec le festival des lanternes géantes de San Fernando.

C’était aussi à l’origine une célébration religieuse qui avait lieu pendant la neuvaine de neuf jours – une série de prières récitées avant Noël. Avant la messe de minuit la veille de Noël, des lanternes ont été apportées à l’église de la ville.

Maintenant, l’événement signifie un espoir inébranlable. Le festival des temps modernes présente chaque année de nouveaux designs innovants, débordant de créativité et d’originalité d’artistes de lanternes locaux.

Yule Goat, Suède

La chèvre de Yule est un symbole scandinave et nord-européen, censé aider le Père Noël à livrer des cadeaux. Apparemment, le Père Noël peut parfois opter pour le dos de chèvre au lieu de sa méthode habituelle de traîneau.

Dans la ville de Gävle, en Suède, une chèvre de Noël géante comme moyen de décoration pour la place principale semblait être l’idée parfaite. Cependant, choisir de le construire en paille et en bois signifie que les habitants qui tentent de brûler la chèvre sont devenus autant une tradition que le concept original.

Il est rapporté qu’au cours des 50 dernières années, la chèvre Gävle Yule n’a survécu que 15 fois jusqu’au réveillon du Nouvel An.

La Ribote, Martinique

L’île caribéenne française de la Martinique remplit ses rues de chansons pour sonner à Noël.

L’idée est que les amis et les voisins vont de maison en maison, chantant des chansons de Noël et partageant nourriture et boisson.

Quelle est votre tradition de Noël internationale préférée? Dites-le-nous sur Twitter @euronewstravel.