Les traders parient sur les grandes valeurs technologiques pour sortir de la fin du cycle de hausse des taux

(Bloomberg) – Alors que le cycle de battage médiatique des grandes technologies s’intensifiait, des distorsions boursières d’une ampleur épique étaient pleinement visibles cette semaine, soulignant les divisions croissantes entre les nantis et les démunis dans les entreprises américaines.

Alors que le Nasdaq 100 s’est envolé alors que Microsoft Corp. Les actions de valeur ont chuté, les petites entreprises ont plongé et les actions ciblées par les vendeurs à découvert ont connu leur pire parcours depuis mars.

Au milieu de cette agitation, il est apparu que l’angoisse du crédit continue de harceler Wall Street. Les entreprises ayant les bilans les plus solides ont battu leurs homologues les plus fragiles en quatre mois environ, selon les données compilées par Goldman Sachs Group Inc., tandis que les obligations à haut rendement ont diminué.

Dans l’ensemble, les fluctuations du marché montrent que les investisseurs restent profondément confus quant à l’impact du cycle de taux d’intérêt le plus agressif depuis quatre décennies sur les bénéfices, l’économie et les valorisations des entreprises. Pourtant, toute cette angoisse est masquée par la progression apparemment incessante des principaux indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière – grâce à l’euphorie des Big Tech.

“Nous nous rassemblons après que Powell ait décidé qu’il était sur le point d’en finir, même si cela était évident depuis des mois”, a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers. “Nous vendons un peu après qu’il se soit recalibré, puis nous dévalorisons quand même.”

La semaine a prolongé une tendance d’un an dans laquelle les plus grandes entreprises ont bénéficié de la perception que leurs bilans impeccables les isolaient du cycle économique. Alors que le S&P 500 a gagné plus de 1 % sur les cinq jours, y compris le meilleur rallye vendredi depuis juin, une version à pondération égale – qui renforce effectivement l’influence des non-mégacaps – a diminué.

Les sociétés à petite capitalisation de l’indice Russell 2000, indicateur des entreprises les plus dépendantes du financement bancaire, sont celles qui ont le plus chuté depuis septembre.

Le stress du crédit est un risque que les plus grandes actions ont pour la plupart été épargnées en 2023 malgré près d’une douzaine de hausses de taux de la Fed – un avantage d’emprunter à bas prix pendant la pandémie et la perception que les bénéfices des entreprises restent suffisamment solides pour prévenir le risque de solvabilité. Mais la crainte qu’elle ne finisse par se propager ne cesse de s’insinuer dans le contour du marché, en particulier lorsque les perspectives d’un cycle de taux plus élevés et plus longs se font jour.

Cela s’est produit jeudi, grâce à la faiblesse des enchères d’obligations à 30 ans – et à l’assurance du président de la Fed, Jerome Powell, que la banque centrale « n’hésitera pas » à augmenter davantage les taux si l’inflation le justifie. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont grimpé, tandis que le S&P 500 a interrompu ce qui aurait été sa plus longue progression depuis 2004.

Alors que les investisseurs s’efforcent de trier les gagnants des perdants en cas de réduction des financements, cela reste jusqu’à présent une menace pour laquelle les grandes entreprises américaines sont particulièrement bien équipées. Les sociétés américaines dans leur ensemble disposent d’un flux de trésorerie disponible environ 11 fois supérieur à celui des sociétés non américaines figurant dans l’indice MSCI All Country World, selon les données compilées par JPMorgan Asset Management.

En fait, les charges d’intérêt nettes des entreprises américaines ont diminué d’environ 0,6 % depuis 2021 par rapport au revenu intérieur brut. Dans le même temps, les coûts des intérêts ont augmenté dans presque tous les autres pays du G10, selon les données de Deutsche Bank AG qui excluent le secteur financier.

“Malgré un resserrement de 550 points de base, l’économie américaine est plus insensible aux taux d’intérêt qu’elle ne l’a jamais été”, a déclaré Phil Camporeale, gestionnaire de portefeuille de solutions multi-actifs chez JPMorgan Asset Management. “Cela permet au marché du travail de rester résilient, et jusqu’à ce que les sinistres évoluent ou que les masses salariales se rapprochent de zéro, la Fed ne changera pas de ton.”

Pourtant, le tableau est moins optimiste si l’on considère les géants du secteur privé. Même si les paiements d’intérêts nets peuvent être en baisse pour le secteur des entreprises américaines, les coûts ont en réalité augmenté pour les entreprises ne faisant pas partie des 150 plus grandes, selon les données de Société Générale SA.

Il n’est pas étonnant que les petites entreprises aient été frappées à plusieurs reprises en 2023, poussant leur remise sur des sociétés comme Apple Inc. et Microsoft Corp. à des niveaux quasi historiques.

“Malheureusement, ce n’est pas le cas pour la grande majorité des entreprises qui sont de plus en plus confrontées à des charges d’intérêts croissantes car elles doivent refinancer leurs dettes”, a déclaré Marija Veitmane, stratège multi-actifs senior chez State Street Global Markets.

