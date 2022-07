Les traders parient que la Fed pourrait augmenter les taux d’intérêt de 1% ce mois-ci

Après le rapport sur l’inflation à la consommation très chaud de juin, les commerçants du marché à terme ont immédiatement commencé à parier que la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux d’intérêt jusqu’à 1 % plus tard ce mois-ci.

L’indice des prix à la consommation, publié mercredi matin, a augmenté de 9,1 % d’une année sur l’autre, la lecture mensuelle la plus élevée pour le nombre depuis novembre 1981. Le rapport a immédiatement stimulé les discussions sur le marché selon lesquelles la Fed pourrait devenir plus agressive et que ses actions plus dures auraient même un impact. plus de chance de provoquer une récession.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux pour juillet ont immédiatement augmenté à 81 points de base, ce qui signifie que les investisseurs tablaient sur 0,81 % des hausses de taux de la Fed le 27 juillet. d’une hausse en juillet, selon BMO. Un point de base équivaut à 0,01 %.

Le marché avait précédemment anticipé une hausse des taux de 0,75 point de pourcentage, mais la lecture élevée du contrat de juillet indique que de nombreux investisseurs se préparent à une hausse de 1 %. Ce serait extrêmement agressif en plus de la hausse de trois quarts de points de juin, la plus forte augmentation depuis 1994. L’objectif de la fourchette des taux des fonds fédéraux est actuellement de 1,5 % à 1,75 %.

La pression mondiale sur les taux est certainement l’une des raisons pour lesquelles les attentes ont continué d’augmenter mercredi, ainsi que les commentaires d’un responsable de la Fed.

“Vous avez eu la Banque du Canada, sortie de nulle part, qui est passée de l’attente solide de 75 points de base, ce qui était déjà élevé … et elle a fait 100 points de base”, a déclaré Andrew Brenner, responsable des titres à revenu fixe internationaux chez National Alliance Securities.

Brenner a déclaré que les commentaires du président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, mercredi après-midi, avaient également contribué à faire monter les attentes. Bostic a déclaré que le rapport brûlant de l’IPC de juin était un souci et tout est “en jeu”.

Désormais, les traders sont obsédés par chaque élément de données sur l’inflation, ainsi que par les commentaires des responsables de la Fed. L’indice des prix à la production est publié à 8 h 30 HE jeudi et devrait augmenter de 0,8 %. De plus, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, prend la parole deux heures et demie plus tard, à 11 h HE.

Ben Jeffery, stratège des taux chez BMO, a déclaré que le marché évaluait désormais un taux des fonds fédéraux de 2,51% en juillet, mais que les contrats à terme d’octobre indiquaient également une hausse plus importante en septembre. Le contrat de septembre était fixé pour les fonds fédéraux à 3,23 % en octobre.

“C’est 75 points de base supplémentaires”, a-t-il déclaré.