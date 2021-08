Les traders d’options parient sur un grand revirement lorsque GM annonce ses bénéfices

Les commerçants d’options parient que les actions de GM atteindront le gaz lorsque le constructeur automobile publiera ses bénéfices avant la cloche mercredi matin.

L’action est restée dans une ornière ces derniers temps, s’échangeant latéralement depuis la mi-mars et chutant de près de 10 % par rapport à ses sommets de juin. Cependant, la majorité des activités d’options de lundi chez GM ont indiqué que le rapport sur les résultats de cette semaine était un catalyseur de redressement potentiel.

« Nous avons vu les appels dépasser les mises d’un peu plus de 3 pour 1, même si je tiens à souligner qu’au cours des 20 derniers jours, le flux a généralement été assez haussier », a déclaré lundi le directeur informatique d’Optimize Advisors, Michael Khouw, sur l’émission « Fast Money » de CNBC. . »

Khouw a également noté que le marché implique un mouvement post-bénéfice plus important que la moyenne de l’action de plus de 5% dans les deux sens à la clôture de vendredi. Si ce mouvement se concrétise à la hausse, cela enlèverait une part importante des pertes récentes de GM, et de nombreux commerçants parient que l’action pourrait faire exactement cela.

« Les options les plus actives [Monday] étaient les appels hebdomadaires de 58 grèves », a déclaré Khouw. « Environ 6 000 d’entre eux se sont échangés pour environ 1,40 $ chacun. Les acheteurs de ces appels parient évidemment que les nouvelles pourraient être bonnes et que l’action pourrait dépasser ce prix d’exercice de 58 $ d’au moins les 1,40 $ qu’ils ont payés. »

Ces appels atteignent le seuil de rentabilité à 59,40 $ et expirent à la fermeture du marché vendredi. Compte tenu de la façon dont GM a négocié jusqu’à présent lors de la séance de mardi, ce seuil de rentabilité est déjà plus à portée de main qu’il ne l’était à la clôture de lundi.

GM s’échangeait à environ 1,5% de plus lors de la séance de mardi.

