Les traders de Bitcoin ne se soucient pas de savoir si nous sommes en récession ou non

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Les commerçants de Bitcoin ne se soucient pas d’une récession

Le débat sur la définition d’une récession, et si nous en sommes une, ressemble à une distraction. (CoinDesk)

+ Techniquement, les États-Unis sont peut-être maintenant en récession, mais une grande partie de l’économie reste forte. (Le gardien)

+ Voici pourquoi la définition populaire d’une récession n’est pas officielle. (L’Atlantique $)

+ La valeur de Bitcoin se dirige vers son meilleur mois depuis 2021. (Bloomberg $)

2 L’Iran accélère sa production de drones

Il veut les vendre à des acheteurs étrangers, dont la Russie. (NYT $)

+ Pourquoi les affaires sont en plein essor pour les startups d’IA militaire. (examen de la technologie MIT)

3 La loi CHIPS ne résoudra pas la pénurie de semi-conducteurs

En partie parce que la pénurie semble s’atténuer de toute façon. (Recoder)

+ Le paquet de plusieurs milliards doit être investi judicieusement. (Filaire $)

+ Les fabricants de puces disent qu’ils ont un besoin urgent des subventions promises par le projet de loi. (FT $)

4 Les démocrates n’ont pas publié de vidéo deepfake de Joe Biden

Malgré tous les efforts des théoriciens du complot pour convaincre Internet. (Bbc)

+ La plus grande menace des deepfakes n’est pas les deepfakes eux-mêmes. (examen de la technologie MIT)

5 L’indignation en ligne est performative et éphémère

Refuser de s’abaisser à leur niveau peut rendre le tout moins ennuyeux à gérer. (L’Atlantique $)

6 patchs collants pourraient révolutionner la façon dont nous prenons les ultrasons

Les patients pourraient les porter à la maison, au lieu d’assister à des rendez-vous à l’hôpital. (Le gardien)

7 idoles virtuelles de la Chine sont brûlées

Leurs fans adorateurs ne considèrent pas toujours les humains derrière les animations. (Reste du monde)

+ Comment les plus grands influenceurs en ligne de Chine sont tombés de leur trône. (examen de la technologie MIT)

8 TikTok est piloté par des inconnus, pas des amis

La plateforme a rejeté le modèle social défendu par Facebook, avec un grand succès. (New yorkais $)

+ Instagram a timidement (et seulement temporairement) retiré certains de ses récents changements très détestés. (NYT $)

+ Facebook s’est engagé à doubler la quantité de contenu de flux recommandé par l’IA. (Carte mère)

+ Snap et TikTok proposent des recommandations plus riches et plus intéressantes que Google. (Ardoise)

9 Cet institut de recherche sur le vieillissement veut vous aider à vivre mieux, pas plus longtemps

Mais l’ombre de la promesse d’immortalité plane. (Néo.Life)

+ L’Arabie saoudite prévoit de dépenser 1 milliard de dollars par an pour découvrir des traitements pour ralentir le vieillissement. (examen de la technologie MIT)

10 Rencontrez les humains qui maintiennent le cloud en ligne ☁️

Souvent dans des conditions incroyablement pénibles. (Temps infini)

Citation du jour

“Ce qui me frustre le plus, c’est quand on m’accuse de déformer la vérité. En tant que météorologues, nous rapportons des faits. Il n’y a pas de complot.”

—Le météorologue et présentateur météo Tomasz Schafernaker raconte à son employeur, le Bbcà propos de sa frustration face aux abus en ligne qu’il a reçus de la part des négationnistes du changement climatique lors de la récente vague de chaleur sévère au Royaume-Uni.

La grande histoire

Rencontrez le vétéran blessé qui a subi une greffe de pénis

Octobre 2019