Sur cette illustration photo, le logo Bitcoin est visible sur un appareil mobile avec le drapeau de la République populaire de Chine en arrière-plan. (Illustration photo par t / SOPA Images / LightRocket via Getty Images)

GUANGZHOU, Chine – Les commerçants chinois de bitcoins continuent de prospérer malgré la répression de quatre ans de Pékin contre les crypto-monnaies, ont déclaré des experts à CNBC.

Vendredi, le vice-premier ministre chinois Liu He a déclaré qu’il était nécessaire de « réprimer le comportement minier et commercial de Bitcoin » pour éviter les risques pour le « champ social ». Depuis longtemps, les autorités chinoises s’inquiètent de la nature spéculative des crypto-monnaies et de leur risque pour la stabilité du système financier. Les derniers commentaires du vice-premier ministre ont fait craindre une intensification de la répression.

Mais les mots durs de Pékin ne sont pas nouveaux. En 2017, la Chine a fermé les échanges locaux de crypto-monnaie et interdit les soi-disant offres initiales de pièces de monnaie (ICO), un moyen de collecter des fonds pour les entreprises de crypto-monnaie en émettant des jetons numériques.

En novembre 2015, environ 92% des échanges de bitcoins ont été effectués avec la devise chinoise renminbi, selon les données de CryptoCompare, une société de données de crypto-monnaie. Les commerçants chinois avaient la capacité de faire bouger le marché de manière assez significative sur toute nouvelle liée au bitcoin en Chine. Mais en novembre 2017, le renminbi chinois ne représentait que 0,07% du marché total du bitcoin.