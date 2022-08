Les trackers de fitness se sont révélés être d’excellents facteurs de motivation pour la santé

Si vous pensiez que les trackers de fitness et les montres intelligentes ne sont qu’une mode et un équipement pour les gadgets, détrompez-vous.

De nouvelles recherches de l’Université d’Australie du Sud, publiées dans The Lancet, montrent que les trackers de fitness, les podomètres et les montres connectées motivent vraiment les gens à faire plus d’exercice et à perdre du poids.

Ty Ferguson, chercheur principal au doctorat à l’UniSA, déclare que malgré la popularité des trackers portables, il existe un scepticisme généralisé quant à leur efficacité et leur précision.

“Les résultats globaux des études que nous avons examinées montrent que les trackers d’activité portables sont efficaces dans tous les groupes d’âge et pendant de longues périodes”, déclare Ferguson.

“Ils encouragent les gens à faire de l’exercice régulièrement, à l’intégrer à leur routine et à se fixer des objectifs pour perdre du poids.”

Le rapport s’intitule “Efficacité des trackers d’activité portables pour augmenter l’activité physique et améliorer la santé : une revue systématique des revues systématiques et des méta-analyses”.

Il déclare: «Les résultats de l’activité physique se sont systématiquement améliorés chez les enfants, les jeunes adultes, les adultes et les personnes âgées, avec des tailles d’effet similaires. Les effets bénéfiques sur la composition corporelle étaient apparents dans un éventail de populations, y compris les adultes en bonne santé et ceux souffrant d’obésité.

Les trackers d’activité portables, tels que Fitbits et Apple Watch, peuvent encourager les porteurs à marcher jusqu’à 40 minutes de plus chaque jour, ce qui correspond à environ 1 800 pas supplémentaires). Les chercheurs ont découvert que cet exercice supplémentaire peut entraîner une perte de poids moyenne de 1 kg (2,2 lb) sur cinq mois.

Les trackers de fitness et les montres connectées de fitness mesurent la fréquence cardiaque et les activités sportives, ainsi que les habitudes de sommeil qui devraient aider le porteur à mener une vie saine.

Les chercheurs ont passé en revue près de 400 études mondiales portant sur 164 000 personnes utilisant des trackers d’activité portables pour surveiller leur activité physique.

La valeur de la technologie portable à faible coût se manifeste dans sa capacité à lutter contre les problèmes de santé “partiellement causés par un manque d’exercice”, notamment les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète de type 2, les cancers et les maladies mentales.

Alors que seulement 1 kg de perte de poids peut sembler mineur, les chercheurs disent que du point de vue de la santé publique, c’est significatif.

“Gardant à l’esprit qu’il ne s’agissait pas d’études sur la perte de poids, mais d’études sur l’activité physique liée au mode de vie, nous ne nous attendrions donc pas à une perte de poids spectaculaire”, déclare la professeure UniSA Carol Maher, co-auteur de la revue.

“La personne moyenne gagne environ 0,5 kg par an en perte de poids, donc perdre 1 kg sur cinq mois est important, surtout si l’on considère que les deux tiers des Australiens sont en surpoids ou obèses.”

Entre 2014 et 2020, le nombre de trackers d’activité portables expédiés dans le monde a augmenté de près de 1500 %, ce qui se traduit par une dépense mondiale de 2,8 milliards de dollars en 2020.

Les expéditions de montres intelligentes et de trackers de fitness devraient augmenter à un taux de croissance annuel composé de 11% jusqu’en 2024, date à laquelle 280 millions d’unités devraient être vendues.

Le marché mondial des trackers de fitness devrait atteindre 91,98 milliards de dollars d’ici 2027.

