Les tracas quotidiens peuvent être beaucoup plus stressants que le travail, selon une étude

Les réunions, les délais et même la charge de travail sont loin d’être les moments les plus stressants d’une journée moyenne. Une nouvelle étude montre que des soucis mineurs, comme rester coincé dans la circulation, sont une source de stress bien plus importante au quotidien. En fait, c’est à 7 h 23 précises, bien avant que la plupart des gens n’arrivent au travail, que le niveau de stress quotidien atteint son maximum.

Enjeu majeur de santé publique, le stress fait depuis de nombreuses années l’objet d’une multitude de recherches pour en déterminer les causes les plus importantes et tenter de réduire le risque de développer des maladies associées, telles que l’hypertension artérielle, certaines maladies dégénératives, le diabète, et voire des troubles digestifs. Comme on l’a vu ces derniers mois, la quête de la perfection, des finances tendues et même le fait de vivre dans une maison mal chauffée peuvent être des sources de stress, et ce sont loin d’être les seules. Cependant, une nouvelle étude de la société britannique Rescue Remedy, rapportée par le Daily Mail, révèle que la personne moyenne peut commencer à se sentir stressée tôt dans la journée, avec des niveaux de stress quotidiens culminant à 7h23.

L’étude, qui a impliqué environ 2 000 adultes britanniques, a examiné le moment le plus stressant de la journée. Il a également examiné les 50 événements les plus stressants d’une journée typique pour les hommes et les femmes, et les résultats étaient à la fois surprenants et inattendus. Contrairement aux idées reçues, le travail n’est pas en tête de liste, loin de là. Au lieu de cela, ce sont toutes les activités qui nous mènent du lit au travail qui peuvent générer des niveaux de stress élevés, à commencer par le trajet domicile-travail…

Embouteillages, déversements, réveil en panne

Contrairement aux idées reçues, se retrouver coincé dans la circulation arrive en tête de liste des événements les plus stressants de la journée, selon les personnes interrogées. Mais il existe de nombreux autres petits soucis quotidiens qui peuvent rendre une journée stressante, à commencer par renverser quelque chose – nourriture, boisson, maquillage, dentifrice – sur vos vêtements, ou casser un bol, une tasse ou un verre tôt dans la journée. Deux événements apparemment mineurs qui complètent les trois événements les plus stressants de la journée.

Mais les répondants peuvent également paniquer encore plus tôt dans la journée à propos d’une panne potentielle de réveil. Et lorsque cela ne se produit pas, ils peuvent voir leur niveau de stress augmenter s’ils renversent quelque chose sur le tapis, brûlent de la nourriture ou si une casserole déborde sur la cuisinière. Bien qu’elles ne soient pas directement associées au travail, ces actions – toutes relativement peu dramatiques à première vue – ont une chose en commun : elles ralentissent le processus de mise au travail.

Citée par le Daily Mail, Zuzana Bustikova, responsable des marques mondiales chez Nelsons, propriétaire de Rescue Remedy, a déclaré : « Souvent, lorsque nous pensons au « drame », nous pensons grand, mais la recherche montre à quel point des petits soucis peuvent avoir un impact sur notre vie. humeurs quotidiennes. Nous savons qu’une mauvaise nuit de sommeil peut compenser toute la journée et que des journées difficiles peuvent souvent entraîner des nuits blanches. Il n’est donc pas étonnant que les premiers drames soient vécus le matin.”

Arriver en retard au travail est répertorié comme le 10ème événement le plus stressant d’une journée type, derrière le fait de ne pas trouver de place de parking et de trébucher en public. Viennent ensuite l’oubli de vos sacs au supermarché, le fait de se faire caca par un oiseau, de renverser quelque chose sur votre canapé, d’être enfermé hors de la maison, de ne pas pouvoir démarrer la voiture ou de tomber en panne dans les transports en commun. Ce sont toutes des choses qui peuvent gâcher une journée et augmenter le niveau de stress.

La fatigue, première cause de stress au quotidien

L’étude ne dit pas si ces événements stressants sont également perçus comme tels le week-end, lorsque les contraintes de temps sont réduites. Sinon, le constat est clair : la fatigue est signalée comme la principale cause de stress quotidien, pour 46 % des répondants, juste devant une nuit de sommeil interrompue (36 %) et une journée bien remplie au travail (33 %). Bien que le travail ne soit pas cité comme un événement stressant en tant que tel – du moins pas en tête du classement – ​​il semble perturber les jours – et les nuits – des Britanniques d’une manière ou d’une autre. Tous ces événements stressants laissent les gens se sentir frustrés (32 %), anxieux (23 %) ou fatigués (21 %). Un cercle vicieux, en somme.

Enfin, l’étude révèle que les adultes sont confrontés en moyenne à trois événements stressants par jour, qui se produiraient environ une heure plus tôt chez les femmes que chez leurs homologues masculins. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé en mars 2022 que les cas d’anxiété et de dépression étaient en hausse de 25 % dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19, en raison de l’isolement, de la peur de l’infection, du manque ou de la surcharge de travail et des soucis financiers, avec une prévalence plus élevée chez les jeunes et les femmes. Cela a été accentué ces derniers mois par la guerre russo-ukrainienne et la crise économique, indiquant l’importance de trouver des outils et d’autres ressources pour limiter les risques de dépression, de burn-out et d’autres maladies liées aux pics de stress auxquels les individus sont confrontés. sur une base quotidienne.

