Les tracas de partir en vacances à l’étranger l’emportent désormais de plus en plus sur les avantages

Vacances en attente

ADIOS pour l’instant à ces vacances en Espagne alors.

Ou l’Italie, ou la France, ou n’importe où la plupart des Britanniques veulent réellement aller, après la mise à jour d’hier des restrictions de voyage du gouvernement.

Boris Johnson a été critiqué pour avoir réagi trop lentement aux menaces de variantes étrangères Crédit : Alamy

Des attentes encore moindres concernant l’ajout de la Finlande ou de Malte à la liste verte se sont avérées être un vœu pieux.

Au lieu de cela, le Portugal a été déposé sans cérémonie sur la liste orange, malgré l’enregistrement hier de seulement trois décès de Covid et 769 nouveaux cas, au milieu des inquiétudes concernant une nouvelle «variante népalaise» là-bas.

Boris Johnson a été critiqué pour avoir réagi trop lentement aux menaces de variantes étrangères, donc avec les propres progrès du Royaume-Uni hors du verrouillage dans la balance, il n’est que juste qu’une action rapide devrait être félicitée.

Rien de tout cela ne sera beaucoup de confort pour les amateurs de soleil frustrés, bien sûr.

Par-dessus tout, nous sympathisons avec les compagnies aériennes et les agences de voyages, qui ont parfaitement le droit d’être cinglantes sur la façon dont leur industrie a été laissée aveuglément trébucher dans un champ de mines en constante évolution.

Bien sûr, les vacanciers peuvent toujours se rendre dans ces pays de la liste orange, s’ils se conforment à la quarantaine à domicile de dix jours à leur retour.

Mais ajoutez cela aux tests Covid coûteux, aux heures de files d’attente à l’aéroport et au fait d’être à la merci des changements de règles de dernière minute, et les tracas l’emportent de plus en plus sur les avantages.

Aider & soustraire

CE document a soutenu pendant des années qu’obliger la Grande-Bretagne à dépenser arbitrairement 0,7% du PIB en aide étrangère – quelle que soit son efficacité – était une folie.

Le coup de marteau économique de la pandémie a rendu l’affaire indéniable, déclenchant une réduction à 0,5%.

Les rebelles conservateurs, dont l’ancienne Premier ministre Theresa May, veulent obliger la Grande-Bretagne à dépenser arbitrairement 0,7% du PIB en aide étrangère Crédit : PA

Aujourd’hui, un groupe de députés, dont 30 rebelles conservateurs, veut renverser cette rare explosion de bon sens.

Ils citent de nombreuses causes dignes de notre aide en espèces dans le monde.

Ils sont moins enclins à mentionner tous les infâmes projets de gaspillage, tels que les 5,2 millions de livres sterling pour une version éthiopienne des Spice Girls, ou l’argent récolté par des despotes et des intermédiaires ténébreux.

En novembre dernier, un sondage YouGov a révélé que les deux tiers du public – et 92 % des électeurs conservateurs – étaient en faveur de la réduction du budget de l’aide étrangère.

La même semaine, le gouvernement a déclaré qu’il ne pouvait se permettre que 1,4 milliard de livres sterling pour aider nos propres écoliers à rattraper l’apprentissage perdu, nous doutons que le soutien ait diminué.

Slash & gagnez

PAYEZ plus d’impôts, obtenez-en moins.

C’est le nouveau mantra des conseils avides, occupés à comploter pour réduire les services d’une main tandis que l’autre s’enracine de plus en plus profondément dans nos poches.

Des conseils avides complotent activement pour sabrer les services d’une main tandis que l’autre s’enracine de plus en plus profondément dans nos poches. Crédit : Alamy

La pandémie est, bien sûr, l’une des raisons des finances précaires des conseils.

Combien de temps pensez-vous qu’il faudra aux plus de 2 800 fatcats de la mairie qui gagnent plus de 100 000 £ pour repérer l’autre ?