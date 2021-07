L’événement Black Swan de 2020 a entraîné le report des Jeux olympiques de Tokyo d’un an. Par conséquent, l’événement quadriennal se tient maintenant cette année et démarre à partir du 23 de ce mois. Les Jeux olympiques de Tokyo ont fait le tour des plateformes d’information et des médias sociaux pour une multitude de raisons. Les Jeux olympiques de Tokyo s’ajoutent à la liste, étant donné l’étiquette de « Premiers Jeux équilibrés entre les sexes de l’histoire ».

Il fut un temps où pendant le déclin du 19e EC, les femmes étaient délibérément exclues ou empêchées de participer aux Jeux olympiques. Un siècle plus tard, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le Comité international olympique (CIO) a déclaré que les Jeux olympiques de 2021 seraient les premiers « jeux équilibrés entre les sexes, avec une représentation de 49% de femmes contre 51% d’hommes ».

Fidèle à l’étiquette, cinq grands pays participant aux Jeux olympiques envoient plus d’athlètes féminines que d’hommes à cet événement majestueux, selon un rapport du Times of India. Les pays comprennent les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, le Canada et l’Australie. En parlant de chiffres, les États-Unis enverront 329 athlètes féminines et 284 athlètes masculins tandis que la Grande-Bretagne enverra 201 athlètes féminines et 175 athlètes masculins. La Chine arrive en tête de liste des ratios les plus élevés, avec un nombre d’athlètes féminins presque le double du nombre d’athlètes masculins. La nation dirigée par le PCC envoie 298 athlètes féminines et 133 athlètes masculins. Le Canada et l’Australie envoient des athlètes dans le ratio 225:145 et 252:219, respectivement.

La Russie a également rejoint le club en envoyant 183 athlètes féminines et 146 athlètes masculins sous la bannière du ROC. Le Comité olympique russe représentera la Russie après que le nom, le drapeau et l’hymne national ont été interdits aux Jeux olympiques de Tokyo. Il était basé sur l’accusation portée par l’Agence mondiale antidopage (AMA) selon laquelle la Russie gérait un programme de dopage soutenu par l’État. C’est aussi pourquoi la représentation de la Russie aux Jeux olympiques de Tokyo est relativement faible. L’Inde envoie 127 athlètes, dont 56 femmes et 71 hommes.

La représentation des femmes stimulée promet un avenir meilleur et plus égalitaire. Il est à noter que les femmes occupent également des postes importants au sein du CIO. Par exemple, 37,5% des membres du CIO sont des femmes, tandis que le conseil exécutif détient une représentation de 33,3% de femmes. Plus de la moitié, soit 53 % des employés administratifs d’IOC, sont des femmes.

