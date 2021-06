Les tout-petits se lient d’amitié avec le lapin DEAD et insistent pour qu’il dorme dans leur lit avec d’autres nounours

Un PETIT frère et une petite sœur se sont liés d’amitié avec un lapin mort et lui ont dit qu’il devrait dormir dans leur lit avec les autres peluches.

Maman Lucy Collins, 30 ans, a été choquée et a éclaté de rire lorsque ses deux enfants, Harper, trois ans, et Kobi, deux ans, ont commencé à se disputer pour savoir qui s’occuperait le mieux de la carcasse et l’ont même nommé Lily.

La maman de deux enfants de Saltburn by Sea, dans le North Yorkshire, était dans le jardin avec les jeunes lorsqu’ils ont trouvé le lapin mort et l’ont présenté aux parents Lucy et à son mari, John, 36 ans.

Mais malgré leurs efforts pour faire sortir l’animal des mains de leurs enfants, Harper et Kobi ont insisté pour câliner Lily le lapin, l’emmener faire un tour sur leur poney avec eux et ont même demandé de l’amener au lit, avant qu’il ne soit remis à paix dans la nature.

Employée de soutien, Lucy a déclaré: «Nous étions en train de faire le tour du haut du champ lorsque Harper a crié » regarde maman, c’est un lapin et me l’a apporté.

«Il était clairement mort et je lui ai dit de le remettre, mais elle et son frère ont ensuite commencé à se disputer pour savoir qui allait le garder et qui pourrait le mieux s’en occuper.

« Finalement, nous avons dû les laisser le tenir à tour de rôle, Harper le berçait dans ses bras et Kobi l’a emmené pour une longue promenade sur le poney avec lui.

« Harper voulait même l’emmener au lit pour être avec ses autres nounours et le garder au chaud.

« Je lui ai dit que ça moisirait mais elle a dit que cela n’avait pas d’importance. »

Après avoir inspecté le lapin à la recherche de signes de myxomatose – un virus souvent trouvé chez les lapins sauvages – Lucy et John savaient que le lapin était sûr à manipuler, mais ils s’assurent que les enfants prennent un bon bain avant de se coucher sans que leur nouvel ami les rejoigne.

Lucy a déclaré: «Nous avons une petite exploitation, nous n’avons donc pas peur des germes, mais il n’y avait aucun signe avant-coureur sur le lapin qui nous a donné de quoi nous inquiéter.

« Il a dû manger quelque chose pour lequel il n’était pas censé.

« Mais nous avons décidé qu’il était toujours préférable de laisser Lily reposer sur le terrain.

« La seule façon de les amener à le lâcher était de leur promettre de leur en acheter un vivant. »