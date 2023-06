Les tout-petits poignardés stables après l’attaque des Alpes françaises alors que Macron salue le « héros du sac à dos »

Une vidéo de l’attaque, prise par un passant et vérifiée par Reuters, montrait l’agresseur sauter un muret dans une aire de jeux pour enfants et se précipiter à plusieurs reprises sur un enfant dans une poussette, repoussant une femme qui tentait de le repousser.

Une messe sera célébrée dans la cathédrale d’Annecy en hommage aux victimes et à leurs familles plus tard vendredi, ont annoncé les autorités ecclésiastiques.

Il était entré légalement en France, a-t-elle dit, et était porteur de papiers d’identité suédois et d’un permis de conduire suédois. La Suède et la France sont toutes deux membres de l’espace Schengen, la plus grande zone sans passeport au monde qui permet la libre circulation des personnes entre 26 pays européens.

Chargement

L’attaque a mis à nu les tensions entre les droits de libre circulation en Europe et la pression exercée par les électeurs sur les gouvernements de pays comme la France et l’Italie pour durcir les lois sur l’immigration alors que les sociétés évoluent politiquement vers la droite.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré jeudi soir que le suspect n’avait pas de casier judiciaire en France, était sans abri et avait été interrogé par la police dimanche alors qu’il se lavait dans le lac d’Annecy.

C’est « une coïncidence troublante » que quatre jours seulement avant l’attentat, la demande d’asile en France de l’agresseur ait été rejetée, a déclaré le ministre.