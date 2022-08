Les tout-petits aidant une femme à pousser son chariot de fruits feront fondre votre cœur

Les adultes de ce monde au rythme effréné courent après des gains matérialistes et ils n’ont guère le temps d’apporter leur aide à des étrangers dans la rue. Cependant, les enfants sont toujours pleins d’empathie et de nombreuses vidéos de leur gentillesse font souvent surface sur Internet. Récemment, une de ces vidéos est devenue virale et a conquis le cœur de millions de personnes. Dans la vidéo, deux tout-petits montrent à quel point la gentillesse va vraiment loin.

La vidéo réconfortante a été téléchargée sur Twitter par un fan de Yogi Adityanath nommé Mahant Adityanath 2.0. Le clip de 24 secondes a révélé que le bon comportement est la véritable essence de l’humanité.

“Votre diplôme n’est qu’un morceau de papier s’il ne se reflète pas dans votre comportement”, a tweeté l’utilisateur.

आपकी डिग्री सिर्फ़ एक काग़ज़ का टुकड़ा है, अगर वो आपके व्यवहार में ना दिखे तो। pic.twitter.com/eHsuTYOGrh — Mahant Adityanath 2.0🦁 (@MahantYogiG) 8 août 2022

La vidéo virale s’ouvre sur une vendeuse de fruits qui lutte pour pousser son chariot chargé de fruits sur une route en montée. Bien que les passants regardent son calvaire, ils semblent l’ignorer et passer devant elle sans aider la femme.

Peu de temps après, deux écoliers s’approchent de la femme pour l’aider. Tandis que l’un aide la femme à pousser le chariot par derrière, un autre le tire par devant. Une fois la charrette tirée sur la route qui monte, la femme offre aux deux petits enfants des fruits en guise de récompense.

La vidéo a ému les internautes qui ont plébiscité ces deux bambins. Appelant cela un acte aimable, un utilisateur a écrit : “Vraiment un grand message silencieux pour la société, quelle est notre responsabilité sociale… C’est une réalité sur le terrain… Un salut royal aux petits élèves, garçons et filles.”

Un autre utilisateur a critiqué l’apathie des personnes qui ne se sont pas manifestées pour aider la femme. “Honte à ces gens qui n’ont pas aidé cette pauvre dame et qui s’en vont pour ces enfants qui aident sans aucun avantage”, a écrit l’utilisateur.

Vraiment un excellent message silencieux pour la société quelle est notre responsabilité sociale. C’est une réalité au sol. – Mahendrasinh (@Mahendr54708856) 10 août 2022

honte à ces gens qui n’ont pas aidé cette pauvre dame et qui s’en vont pour ces enfants qui aident sans aucun avantage. — A$hwin Mi$hra (Fier 2 B Un Indien) (@Ashwaniza) 9 août 2022

Le clip viral a recueilli près de 5,5 lakh vues sur Twitter et a reçu 3,2 lakh likes.

Auparavant, une autre vidéo d’un groupe d’enfants en Chine se précipitant pour aider un vendeur de fruits à ramasser les fruits renversés dans les rues était également devenue virale.

