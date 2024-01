Les tout nouveaux Galaxy A25 et A15 peuvent vous offrir jusqu’à 720 RM de remise par an avec Samsung Wallet – Samsung Newsroom Malaisie

Les derniers smartphones Galaxy A sont désormais les smartphones les plus abordables (à partir de 999 RM) dotés de la fonctionnalité de portefeuille numérique de Samsung Wallet, offrant des récompenses et des économies tout au long de l’année pour payer la prochaine mise à niveau de votre appareil.

*La disponibilité des couleurs peut varier selon le pays, la région ou l’opérateur.

Samsung Electronics a annoncé en Malaisie la sortie des derniers ajouts à la famille de smartphones Samsung Galaxy A ; les nouvelles variantes Galaxy A15 LTE et 5G, ainsi que le nouveau Galaxy A25 5G. Premiers des nouveaux smartphones de la série A 2024, les séries Galaxy A15 et Galaxy A25 5G sont désormais les smartphones les plus abordables équipés de Samsung Wallet – débloquant encore plus de récompenses et d’économies grâce à sa fonctionnalité de portefeuille numérique sécurisé.

Obtenez plus de valeur de votre téléphone

Entrant dans une nouvelle ère d’abordabilité, de commodité et d’expériences enrichissantes, la série Galaxy A15 et le Galaxy A25 5G redéfinissent l’accessibilité en intégrant de manière transparente un portefeuille numérique comme fonctionnalité fondamentale, ce qui rend Portefeuille Samsung le compagnon idéal pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone abordable mais riche en fonctionnalités. La commodité de Samsung Wallet est vraiment inégalée, offrant une plate-forme rationalisée et sécurisée pour gérer les cartes de paiement, les pièces d’identité et les cartes d’embarquement d’un simple glissement.

Exclusif aux téléphones Galaxy, les utilisateurs peuvent facilement collecter des points Samsung Rewards[1] pour chaque transaction sans minimum de dépenses. Ces points équivaudraient à une valeur de remise maximale de 720 RM par anqu’ils peuvent utiliser pour passer à leur prochain appareil Samsung lors d’un achat sur www.samsung.com. En fait, les utilisateurs peuvent utilisez les points Samsung Rewards pour obtenir jusqu’à 99 % de réduction pour n’importe quel produit. Ainsi, plus vous avez de points, moins vous devrez dépenser pour votre prochain appareil. Par exemple, vous pouvez acheter le Galaxy A25 5G pour seulement 12,99 RM si vous avez suffisamment de points (42 867 points pour être exact).

Ce n’est pas tout. Lorsque vous payez avec Samsung Wallet, vous pouvez également profitez du double des récompenses en une seule transaction – collecte de points pour la carte de paiement et le Samsung Wallet.

Ce qui distingue vraiment l’expérience Samsung Galaxy, c’est son programme unique Samsung Rewards, où les points collectés via Samsung Wallet peuvent également être utilisés pour échanger des avantages tout au long de l’année, notamment de superbes bons d’achat, des codes de réduction, des cadeaux et bien plus encore. Samsung s’est associé à des marques telles que ZUS Coffee, Grab, TGV Cinemas et bien d’autres pour créer un flux continu d’avantages et d’économies tangibles pour les utilisateurs de Galaxy. Par exemple, en janvier, vous pouvez obtenir un bon de 20 RM sur une grande pizza Domino’s pour seulement Un point. Les conditions générales s’appliquent.

Un portefeuille protégé avec des expériences utilisateur plus sécurisées

Ce qui rend les séries Galaxy A15 et A25 5G encore plus attrayantes, c’est leur abordabilité sans compromettre la sécurité.

Samsung Knox protège Samsung Wallet, notamment par la reconnaissance des empreintes digitales et le cryptage, pour garantir la protection des données utilisateur importantes. Soyez assuré que toutes les informations sensibles sont conservées dans un environnement isolé, offrant une couche de défense supplémentaire contre d’éventuelles tentatives de piratage. Samsung Wallet n’a accès à aucune information de paiement.

Le Matrice Samsung Knox Cette fonctionnalité garantit une expérience smartphone sécurisée et abordable pour le grand public. Avec Auto Blocker, Knox Vault et la promesse de jusqu’à quatre générations de mises à niveau du système d’exploitation et cinq ans de mises à jour de sécuritéSamsung réaffirme son engagement à fournir aux utilisateurs les smartphones les plus sécurisés et les plus rentables du marché.

Conformément à l’engagement de Samsung à garantir une sécurité de premier ordre à ses utilisateurs, le Coffre-fort Samsung Knox Cette fonctionnalité a été étendue aux nouveaux modèles Galaxy de la série A, offrant un niveau de sécurité élevé pour protéger les informations des utilisateurs en toute sécurité lors de falsifications liées au matériel telles que le démontage, ainsi que d’attaques de température et de tension. Le Samsung Knox Vault appliqué est également certifié en externe avec le niveau d’assurance le plus élevé de EAL5+.

Pendant ce temps, les séries Galaxy A15 et Galaxy A25 5G seront livrées avec le nouveau Une interface utilisateur 6basé sur Android 14, qui permet une expérience plus conviviale, avec de nombreux éléments qui ont été modifiés pour créer une apparence plus moderne, ainsi que plus d’options de personnalisation, permettant aux utilisateurs de personnaliser l’expérience Galaxy en fonction de leurs habitudes et préférences.

Une amélioration clé de One UI 6 est sa sécurité renforcée grâce à une fonctionnalité appelée Bloqueur automatique. Lorsqu’il est activé, Auto Blocker protège votre appareil Galaxy et vos données en empêchant l’installation d’applications provenant de sources non autorisées, en recherchant les logiciels malveillants et en bloquant les activités malveillantes.

Vidéo et nocturne de haute qualité

Pour les photographes et vidéastes passionnés, ou toute personne désireuse de capturer les moments spontanés de la vie, le Galaxy A25 5G fait passer votre narration visuelle au niveau supérieur. Son appareil photo principal 50MP est équipé de stabilisation optique avancée de l’image (OIS) et stabilisation d’image numérique vidéo (VDIS). Ce combo puissant garantit que vos photos restent nettes et que vos vidéos restent stables, même dans des scénarios difficiles de faible luminosité. Que vous capturiez des couchers de soleil vibrants ou des scènes nocturnes dynamiques, le Galaxy A25 5G offre une stabilité et une clarté inégalées. En complément, vous disposez également d’un Appareil photo ultra-large 8MP, Appareil photo macro 2MPet un Caméra frontale 13MPce qui en fait votre appareil incontournable pour tout, des paysages à couper le souffle aux superbes selfies et vlogs.

La série Galaxy A15 est également conçue pour des expériences photographiques exceptionnelles. Doté d’une configuration polyvalente à triple objectif, le Appareil photo principal 50MP est votre compagnon par tous les temps, capturant des détails époustouflants dans toutes les conditions d’éclairage. Grâce à l’OIS/VDIS amélioré, le Galaxy A15 garantit que vos photos sont nettes, claires et sans secousses. Le Objectif ultra-large 5MP ajoute en outre un avantage créatif, vous permettant d’en englober davantage dans chaque image.

Un hub de divertissement qui tient dans votre poche

Les nouveaux smartphones de la série Galaxy A sont les centres de divertissement dans votre poche, grâce à leur espace spacieux. Écrans Super AMOLED, avec des écrans Infinity dotés de cadres minimisés pour que vous puissiez voir plus, et dans des couleurs plus fidèles à la réalité. Avec Booster de vision[2] fonctionnalité, qui augmente la visibilité de l’écran à l’extérieur, même en plein jour, les écrans de ces appareils sont également GV[3] certifié pour les soins oculairesavec une lumière bleue considérablement réduite.

Le Galaxy A25 5G dispose d’un écran avec une luminosité de 1 000 nits et l’écran hyper-réactif de 120 Hz avec un défilement ultra fluide vous permet de profiter de vos jeux mobiles préférés sans décalage visuel. Pour la meilleure expérience de divertissement mobile, le Galaxy A25 apporte également une expérience audio immersive avec des haut-parleurs stéréo de conception Dolby.

La série Galaxy A15, quant à elle, présente un écran ultra fluide avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, permettant des transitions de scène à scène incroyablement fluides dans les vidéos et les jeux, ainsi qu’une luminosité de 800 nits.

Performance fiable pour le travail et les loisirs quotidiens

Avec des processeurs octa-core améliorés à tous les niveaux, Samsung intègre plus de puissance et de performances dans les nouveaux ajouts à la famille de smartphones Galaxy A. Le Galaxy A25 5G bénéficie également d’améliorations significatives des performances grâce au Chipset Exynos 1280 de 5 nanomètresapportant des performances exceptionnelles, que ce soit pour les jeux ou les vidéos en déplacement.

Les séries Galaxy A15 et Galaxy A25 5G offrent différentes options de stockage, les utilisateurs pouvant choisir entre 128 Go (et jusqu’à 8 Go de RAM).[4]) ou 256 Go de stockage (et 8 Go de RAM1). Les deux sont également capables d’ajouter du stockage supplémentaire via des cartes microSD extensibles d’une capacité allant jusqu’à 1 To.[5].

Couplé avec ultra-rapide Charge rapide de 25 W pour des recharges de batterie rapides et faciles, les utilisateurs peuvent facilement diffuser leurs vidéos préférées et jouer à leurs jeux mobiles préférés tout au long de la journée sans problème, grâce au 5 000 mAh[6] batterie sur la série Galaxy A15 et le Galaxy A25 5G.

Pour prendre des appels en déplacement, des fonctionnalités telles que Voice Focus sur le Galaxy A25 5G garantissent que les bruits de fond indésirables sont automatiquement annulés, ajoutant ainsi plus de clarté aux appels.

*La disponibilité des couleurs peut varier selon le pays, la région ou l’opérateur.

Prix ​​et disponibilité

Ces nouveaux smartphones reprennent l’identité du design Galaxy, avec des éléments de design caractéristiques tels que des coins arrondis et raffinés et la disposition linéaire des objectifs de la caméra. Dans le même temps, vous disposez également d’une gamme de couleurs haut de gamme exclusives à la famille de la série A, avec Bleu Noir, Jaune et Bleu pour le Galaxy A25 5G, tandis que la série Galaxy A15 est disponible en Bleu Noir, Bleu, Jaune et Clair. Bleu.

Le nouveau Galaxy A15 sera disponible à RM999 (LTE), ce qui en fera notre smartphone compatible Samsung Wallet le plus abordable à ce jour. Il y aura également une variante du Galaxy A15 5G disponible à 1 199 RM (5G)[7]tandis que le Galaxy A25 5G est disponible à 1 299 RM3. Ces appareils seront disponibles chez certains revendeurs à partir du 5 janvier 2024.

Alors que nous inaugurons le lancement des Samsung Galaxy A15 LTE et Galaxy A25 5G, nous sommes ravis d’annoncer trois promotions alléchantes qui ajoutent encore plus de valeur à l’achat de votre smartphone. Jusqu’au 31 janvier, les clients achetant le Galaxy A15 LTE et/ou A25 5G recevront une coque transparente gratuite.[8]garantissant que votre nouvel appareil reste protégé et élégant.

De plus, notre promotion d’adaptateur de voyage gratuit, en cours jusqu’au 31 mars, offre un adaptateur secteur de 25 W sans câble à chaque achat du Galaxy A15 LTE et/ou A25 5G, améliorant ainsi votre expérience de chargement. Enfin, notre promotion de garantie prolongée d’un an gratuite, également valable jusqu’au 31 mars, offre aux clients achetant le Galaxy A15 LTE, A15 5G et/ou A25 5G une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Avec une gamme d’offres et des récompenses encore plus intéressantes, les Samsung Galaxy A15 et A25 vous offrent bien plus qu’un smartphone ordinaire – avant et longtemps après votre achat. Ne manquez pas cette opportunité de profiter de l’expérience Samsung Galaxy à ce prix abordable.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez: https://www.samsung.com/my/smartphones/galaxy-a/