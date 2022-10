Les tourtereaux présumés Siddhant Chaturvedi et Navya Nanda ont photobombé par erreur Aishwarya Rai et le selfie d’Abhishek Bachchan lors de la soirée Manish Malhotra Diwali

Eh bien, ils disent qu’une image vaut mille mots. Et une de ces photos est publiée par le designer populaire de Bollywood, Manish Malhotra. Manish a organisé une grande fête de Diwali dans sa résidence et chaque biggie a honoré la nuit. Et maintenant, Manish a publié des photos de l’intérieur de la fête et cela ne fait que laisser les fans de divertissement excités et maintenant. Et ces photos de Manish attirent beaucoup l’attention, c’est-à-dire avec Aishwarya Rai Bachchan et Abhishek Bachchan. Eh bien, le selfie est tout amour, mais ce qui attire le plus l’attention, c’est le couple qui a photobombé ce selfie par erreur et c’est Siddhant Chaturvedi et Navya Nanda.

Siddhanth et Navya seraient en couple depuis un certain temps, mais le couple n’a jamais parlé ouvertement de leur lien. Mais cette photo de Navya et Siddhanth ne fait que relancer leurs rumeurs de rencontres. Elle ce n’est pas la première fois qu’ils se réunissent est devenu le sujet de conversation de la ville. Lors de la fête du 50e anniversaire de Karan Johar, le couple a fait une entrée à la fête presque ensemble et a pris Ananya Panday comme soutien pour éviter de se faire papouiller ensemble.

Les tourtereaux présumés Siddhant Chaturvedi et Navya Nanda filmés grâce à Manish Malhotra

Même à la fête de Manish Malhotra, ils sont apparus tour à tour et les photographes ont fouillé Siddhant et lui ont demandé d’attendre car Navya venait par derrière, Siddhant n’a pas pu s’empêcher de rougir et est entré dans la maison si Manish Malhotra. Sur le plan professionnel, Siddhant attend la sortie de Phone Bhoot avec Katrina Kaif et. Ishaan Khattar. En fait, dans l’émission de Karan Johar, Ishaan a fait allusion au fait que Siddhanth sortait avec Navya Nanda en le taquinant avec le nom “Sunanda”. Eh bien, il n’y a pas de fumée sans feu. Droit?