Les tourtereaux Kiara Advani et Sidharth Malhotra sortent pour une soirée romantique parfaite à Mumbai

Kiara Advani et Sidharth Malhotra, les adorables tourtereaux, ont été aperçus en train de sortir pour une soirée romantique parfaite à Mumbai. Le couple était absolument magnifique alors qu’ils marchaient main dans la main, rayonnant de pur bonheur et d’amour. Leur alchimie était indéniable et il est clair qu’ils partagent un lien profond. Ce fut une nuit remplie de rires, de regards affectueux et de beaux souvenirs. Vraiment une soirée parfaite pour les tourtereaux dans la ville des rêves. Le couple a fait tourner les têtes grâce à leur apparence. La magnifique Kiara Advani a opté pour une robe blanche décente. D’un autre côté, Sidharth Malhotra portait un t-shirt noir associé à un jean. Sur le plan du travail, les deux acteurs seront ensuite vus ensemble dans le prochain film « Adal Badal ». Les palpitants de Bollywood Kiara Advani et Sidharth Malhotra se sont mariés au palais royal de Suryagarh de Jaisalmer à Manish Malhotra en février. Selon les rapports, Sidharth et Kiara se sont rencontrés pour la première fois lors d’une soirée de clôture de « Lust Stories ». Le duo s’est rapproché et est également apparu ensemble dans le film à succès « Shershaah ». Bien qu’ils n’aient jamais officiellement confirmé qu’ils sortaient ensemble, les internautes ont remarqué qu’ils s’étaient envolés pour plusieurs vacances exotiques et avaient également échangé des plaisanteries sur les réseaux sociaux. Leurs rumeurs de rencontres ont commencé en 2019 lorsqu’ils se sont envolés ensemble pour l’Afrique du Sud pour célébrer la nouvelle année.