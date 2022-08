Les tours MET ne sont que le début de plus de parcs éoliens – Shaw Local

Je m’appelle Jani Wells et je suis propriétaire et contribuable dans le canton de Neponset. Avant de commencer mon plaidoyer de 5 minutes sur la façon dont le reste de ma vie doit être déterminé – j’aimerais demander – et je pense que c’est une bonne question.

Combien d’entre vous ont déjà décidé comment vous allez voter sur les tours MET ? Parce que j’ai mieux à faire que de le gaspiller dans une bataille que j’ai déjà perdue.

De plus, je demande que si l’un d’entre vous a signé des contrats ou a reçu de l’argent de l’une des sociétés d’éoliennes, qu’il se retire du vote. Ce serait la chose éthique à faire.

Je sais que vous avez déjà entendu tous ces arguments, mais avez-vous vraiment Ecoutez aux personnes que vous représentez? (Tous!) Les seuls commentaires professionnels que j’ai entendus sur les éoliennes de la part du service de zonage sont qu’ils ne peuvent pas dire aux propriétaires quoi faire de leur terrain.

Alors pourquoi y a-t-il même un département de zonage ? Parce que ce que je vois, c’est qu’ils ne font que dire aux gens ce qu’ils peuvent faire de leur terre, sinon ce permis ne serait même pas en discussion.

Vous avez entendu tous les arguments contre les turbines, et personne ici n’ignore le fait que c’est là que mènent ces permis de tour MET – Un nouveau parc éolien de quatre cantons.

Nous avons entendu parler de scintillement, de vibrations, de bruit, de pollution oculaire, de surcharge des décharges, de problèmes de santé, de perturbation des aquifères, du double coût de l’énergie puisque chaque turbine doit être alimentée par des combustibles fossiles, des milliards de dollars des contribuables américains utilisés pour subventionner le coût parce qu’ils sont pas durable en soi.

Cet argent va la plupart du temps à des entreprises étrangères et vendu plusieurs fois, ils peuvent finir par appartenir à la Chine ! Je peux continuer encore et encore, mais les inconvénients l’emportent largement sur les avantages.

Donc, nous devons nous demander quels sont les avantages. Tout ce que je peux voir, c’est que nous pouvons faire gagner des milliers de dollars à une poignée de grands propriétaires terriens aux dépens d’autres moins fortunés. Ne vous méprenez pas.

Nous ne sommes pas envieux de leur argent, sinon nous aurions pu signer un contrat. Nous vivons, où nous vivons, par conception. Nous aimons notre histoire locale, notre nature, notre faune et notre paix et tranquillité. Nous choisissons de vivre une vie simple et voulons juste être laissés seuls.

Nous sommes également des propriétaires fonciers et des contribuables qui ont droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur sans aucune infraction. Une tour à vent de 500 pieds, à 1/3 mile (1800 pieds) de chez moi est une énorme infraction. Ne diriez-vous pas ?

Nous n’avons pas la même protection contre les reculs que les citadins. Une éolienne a une exigence de recul de 1 ½ miles par rapport à une ville (environ 8000 pieds) par ordonnance du comté.

C’est une histoire de David et Goliath et je ne suis qu’une personne. Je prie beaucoup ces jours-ci pour que Dieu ouvre le cœur et l’esprit de nos élus. Je veux qu’ils tiennent compte de la santé et du bien-être de toutes les personnes qui leur ont fait suffisamment confiance pour les élire.

S’il vous plaît, ne laissez pas les grosses promesses d’argent vous empêcher de faire ce qu’il faut pour les personnes que vous représentez. Je vous demande de prendre votre temps pour rechercher vous-même les problèmes que ces turbines pourraient apporter afin que nous n’ayons pas de regrets plus tard comme le Texas et l’Allemagne l’ont fait.

Sept cents vies ont été perdues au Texas lorsque les turbines ont gelé lors d’une vague de froid. La décision de l’Allemagne de poursuivre l’énergie verte a été la plus grande erreur géopolitique en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils réalimentent maintenant leurs centrales électriques au charbon et démantèlent leurs parcs éoliens. L’énergie verte intermittente ne semble pas être tout ce qu’elle est censée être.

Donc, avant que vous choisissiez de prendre une décision rapide qui affectera notre comté et ses habitants pour les 30 prochaines années, je vous demande de prendre plus de temps et de retarder ce vote de 30 jours. Veuillez faire preuve de diligence raisonnable et tenir compte de tout le monde avant de prendre votre décision. Merci de m’avoir écouté et que Dieu vous bénisse tous.