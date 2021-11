Les tournois de classement national jusqu’en mars 2022 seront considérés comme des épreuves de sélection pour les essais : BAI

Tous les tournois de classement national jusqu’en mars de l’année prochaine seront considérés comme des épreuves de sélection pour les essais de participation aux compétitions internationales, a déclaré lundi l’Association indienne de badminton (BAI).

L’instance dirigeante du sport dans le pays a également déclaré que « la participation des joueurs aux prochains tournois senior et junior est obligatoire » et qu’elle « évaluera les performances de tous les joueurs tous les six mois en fonction de leurs performances dans les tournois de classement national/international ».

La saison nationale de badminton débutera avec deux tournois de classement senior All India en décembre après un écart de près de 20 mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Les deux tournois de classement senior à Chennai et Hyderabad respectivement seront suivis de tournois juniors pour les U-15, U-17 et U-19 à Panchkula en janvier de l’année prochaine. Le troisième événement de classement senior aura lieu à Chhattisgarh en mars 2022.

« La participation des joueurs aux prochains tournois senior et junior est obligatoire et leurs performances seront prises en compte avant les essais pour l’inclusion de navetteurs pour le camp national des entraîneurs senior et junior, pour la participation aux tournois internationaux de la BWF et la finalisation des groupes Tops Elite et Development. « , a déclaré BAI dans un communiqué.

Le secrétaire général du BAI, Ajay Singhania, a toutefois déclaré qu’il y aurait des exemptions pour les joueurs de niveau élite.

« Nous avons fait des exemptions pour les meilleurs joueurs dans le passé et il y aura aussi des exemptions pour les meilleurs joueurs classés BWF cette fois-ci », a-t-il déclaré à PTI.

Il y a un certain nombre de tournois internationaux de grande envergure prévus l’année prochaine, y compris les Jeux asiatiques et les Jeux du Commonwealth.

Singhania a déclaré que la décision avait été prise en vue de former la prochaine génération de joueurs.

« En raison de la pandémie, le badminton national n’a pas pu décoller pendant près de 20 mois et évaluer les performances des joueurs en fonction des seuls classements nationaux et internationaux ne semble pas être la meilleure solution dans les circonstances actuelles », a-t-il déclaré.

« Notre objectif est d’organiser des tournois et des essais transparents et de garantir une évaluation appropriée des performances des joueurs et de leur niveau de forme physique tous les six mois, afin que les nouveaux talents méritants aient également la possibilité de faire partie du camp ainsi que les TOP. liste des joueurs. »

BAI a déclaré qu’il « créerait également une liste de réserve de joueurs d’élite et juniors qui pourraient être préparés par la suite en vue de créer une force de banc ainsi que de remplacer la liste principale des navetteurs si nécessaire ».

Dans la lettre adressée aux secrétaires de toutes les unités affiliées, BAI avait proposé d’organiser des essais de sélection pour les joueurs les plus performants dans les événements nationaux et d’envisager également certains joueurs en fonction de leur classement BWF.

« Les seize (16) meilleurs joueurs de simple (hommes et femmes) et les huit (8) meilleurs paires de doubles (hommes et femmes) sélectionnés respectivement dans les tournois de classement senior et junior susmentionnés », avait-il déclaré.

« Les joueurs classés entre 26 et 50 dans le classement mondial senior de la BWF (hommes et femmes) et les joueurs classés jusqu’à la 20e place dans le classement mondial junior de la BWF (hommes et femmes) dans toutes les catégories à la date des essais de sélection.

« En outre, l’un des 58 joueurs (hommes et femmes) qui avaient été sélectionnés par BAI/SAI à la fin de 2019 et qui pourraient ne pas se qualifier pour les essais dans les 2 catégories ci-dessus sera également inclus pour participer aux essais de sélection. «

BAI avait mené des essais de sélection pour la Coupe Sudirman et les finales de la Coupe Thomas et Uber en août, auxquelles plus de 100 joueurs juniors et seniors avaient participé.

BAI, cependant, avait sélectionné directement les meilleurs joueurs tels que PV Sindhu, Saina Newhal, B Sai Praneeth, Kidambi Srikanth et la paire masculine de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy.