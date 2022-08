Les tournesols poussent au Sauk Valley Community College – Shaw Local

DIXON – La première récolte de tournesols du programme agricole est en fleurs au Sauk Valley Community College.

Les champs ont été plantés plus tôt cette année pour élargir et diversifier le programme d’études et l’expérience de production du programme agricole pour les étudiants.

Une parcelle de tournesols, plantée par la classe agricole du SVCC, est fièrement exposée à l’extérieur du collège. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

L’objectif est d’offrir un apprentissage pratique pour améliorer les connaissances des étudiants au-delà des méthodes traditionnelles de production de cultures locales telles que le maïs et le soja.

Le terrain de 5 acres s’étend le long de la State Route 2 près de l’entrée du collège. Les membres de la communauté sont invités à prendre des photos avec les fleurs, mais le stationnement n’est pas autorisé le long de la route 2, c’est pourquoi le collège a installé des panneaux d’interdiction de stationnement. Ne pas cueillir, couper ou endommager la culture.

Voici une carte des endroits où les membres de la communauté peuvent se garer au Sauk Valley Community College pour voir la première récolte de tournesol du programme agricole. (Avec l’aimable autorisation du Collège communautaire de Sauk Valley)

Chaque acre a le potentiel de produire entre 1 500 et 2 000 livres de graines qui seront utilisées pour les graines d’oiseaux après la récolte et le nettoyage.

Le rendement du type de graines plantées peut également être utilisé comme huile de tournesol, mais moins pour la consommation humaine directe. Les graines de tournesol vendues au supermarché sont plus grosses avec une coque plus lourde et une teneur en huile plus faible, ce qui les rend plus faciles à traiter et donne un noyau plus gros.

Les graines de tournesol ont été données par Lauren Bishop et Pioneer Seed.

Les tournesols sont l’une des deux cultures spécialisées plantées par le programme, l’autre étant les citrouilles. Les étudiants en agriculture peuvent opter pour d’autres cultures dans les années à venir, telles que la pastèque, le maïs sucré, le maïs soufflé, les pommes de terre et autres.

“Les cultures spécialisées telles que les citrouilles et les tournesols sont une option viable pour diversifier votre exploitation agricole, quelle que soit sa taille”, a déclaré l’instructeur agricole Kevin Larsen. “Nous montrons à nos étudiants et à la communauté que ces belles cultures peuvent faire exactement cela et résoudre également les problèmes d’approvisionnement alimentaire.”