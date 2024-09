Les « Tournesols » du peintre néerlandais Van Gogh réunis dans une exposition à Londres

Cent ans après avoir acquis l’un des tableaux de Vincent van Gogh Tournesols, La National Gallery de Londres a donné vie à sa vision en présentant pour la première fois trois œuvres côte à côte.

Le triptyque, qui présente deux exemplaires de sa série de tournesols, fait partie d’une grande exposition consacrée au peintre hollandais et intitulée Van Gogh : Poètes et amants.

L’exposition se concentre sur la production du postimpressionniste durant les deux années qu’il passa dans le sud de la France, à Arles et à Saint-Rémy de Provence, entre février 1888 et mai 1890.

« Son art prend une nouvelle amplitude, une nouvelle inventivité, tout en ressort », explique à l’AFP le co-commissaire de l’exposition, Christopher Riopelle, à propos de cette période de la vie de Van Gogh.

Des visiteurs admirent trois tableaux de Vincent van Gogh, dont deux « Tournesols » (1888, 1889) et « Berceuse : Madame Augustine Roulin berçant un berceau » (1889), lors de l’exposition « Van Gogh : Poètes et amants » à Londres. Photo : AFP

« Il devient de plus en plus courageux et audacieux dans sa façon de peindre, une nouvelle liberté, de nouveaux rythmes qui s’installent », ajoute Riopelle.

L’exposition rassemble une cinquantaine de peintures et dessins, qui témoignent du talent de Van Gogh à susciter des émotions grâce à son utilisation subtile et intense des couleurs.

Beaucoup sont déjà des chefs-d’œuvre bien connus, comme Nuit étoilée, mais certains n’avaient jamais quitté leurs collections privées ou leurs musées d’origine.

Dans une salle aux murs jaunes, trois tableaux sont notamment exposés : deux Tournesols, l’un appartenant à la National Gallery depuis 1924, et l’autre spécialement prêté par le musée de Washington.

Ils entourent La berceuse, un tableau représentant une femme, assise sur un fauteuil.

Un visiteur regarde un autoportrait peint par Van Gogh en 1889. Photo : AFP

« À un certain moment, au début de 1889, il avait cinq ou six de ces tableaux dans son atelier et il a commencé à réfléchir : comment est-ce qu’il voulait les montrer ? », explique Riopelle.

« Et il a eu cette merveilleuse idée de flanquer un « Tournesols » sur fond jaune, avec un « Tournesols » sur fond bleu.

« Et au milieu, il aurait dû La Berceuse (La berceuse) … et que les trois images réunies réconforteraient les marins en mer. »

Riopelle a ajouté que l’intention de Van Gogh, telle qu’expliquée dans les lettres à son frère Théo, représenterait « quelque chose de consolant dans la vie ».

C’est la première fois que les œuvres sont exposées ensemble de cette manière.

« Nuit étoilée sur le Rhône » de Van Gogh (1888). Photo : AFP

Comme on pouvait s’y attendre, la nature et les paysages du sud de la France sont au cœur des œuvres suscitant des sentiments chez le spectateur.

Il a vu cette période productive dans le sud de la France comme « une chance de laisser sa marque », a déclaré Cornelia Homburg, co-commissaire de l’exposition, soulignant que l’exposition s’efforce d’être « respectueuse » des « ambitions artistiques » de Van Gogh.

Il y a une série sur les oliviers, une autre sur les montagnes autour de Saint-Rémy de Provence, et aussi les jardins d’un établissement psychiatrique de la même ville, où Van Gogh a séjourné plusieurs mois.

« Ce n’était pas seulement une personne tourmentée et souffrant de tout cela », conclut Riopelle.

« C’était une personne profondément attachée à la beauté de la nature, profondément attachée à ses amis et à sa famille et profondément attachée à établir une carrière d’artiste d’avant-garde. » – AFP