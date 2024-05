Les tournées « royales » du prince Harry et de Meghan Markle provoqueraient le chaos

Famille royale

exclusif





Le récent voyage du prince Harry et de Meghan Meghan au Nigeria a été un tel succès en matière de relations publiques qu’ils sont susceptibles d’organiser davantage de fausses tournées « royales » – au grand dam des membres de la famille royale en activité, ont déclaré des initiés à Page Six.

La visite du couple au début du mois fait suite à un voyage très médiatisé au Canada en février pour promouvoir les Jeux Invictus 2025.

Mais des sources royales bien placées connaissant les tournées royales craignent que de telles escapades spectaculaires et très médiatisées ne créent un « incident diplomatique majeur » pour d’autres pays.

Le prince Harry et Meghan Markle posent avec des enfants lors de la Fondation Giant of Africa à la clinique Dream Big Basketball à Lagos, au Nigeria, le 12 mai. PA

Les membres de la famille royale en activité – ce qu’étaient Harry et Meghan avant de décider de quitter leurs fonctions en 2020 – effectuent des visites officielles à l’étranger à l’invitation expresse du ministère britannique des Affaires étrangères.

Une source royale bien placée a déclaré à Page Six : « Le voyage de Harry et Meghan était très intéressant car il ne correspondait à aucune des catégories royales normalement acceptées. Cela aurait donné un casse-tête au Haut-Commissariat au Nigeria. Si un prince atterrit dans votre coin, officiellement ou non, vous avez des problèmes de protocole, de sécurité et de médias qui doivent être résolus.

Normalement, la source royale a ajouté : « Tout cela ferait partie de la planification d’une véritable tournée royale. Mais la tournée de Harry et Meghan a montré leur stratégie médiatique « tout autour de moi » et comment ils se détournent du rôle de la royauté en tant que super ambassadeurs de la Grande-Bretagne.

« Quand Harry et Meghan enfreignent toutes les normes habituelles des visites royales, il semble que la famille royale ne puisse pas se gérer correctement. »

Tout cela survient alors que les membres de la famille royale les plus populaires ne peuvent pas participer à des tournées officielles.

Le chef de la défense du Nigeria, Christopher Musa (à l’extrême gauche), a invité Harry et Markle dans le pays. AFP via Getty Images

Kate Middleton et le prince William ont effectué pour la dernière fois une tournée au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas – un voyage semé d’embûches politiques – en 2022. Mais la princesse de Galles est désormais hors de vue du public alors qu’elle lutte contre le cancer.

Le roi Charles et la reine Camilla, quant à eux, devaient se rendre en Australie plus tard cette année, mais Charles, 75 ans, lutte également contre le cancer.

« Une visite royale de grande envergure à l’étranger a une fonction principale : promouvoir les intérêts britanniques : diplomatiques, commerciaux, culturels et humanitaires. C’est leur travail», a déclaré la source royale. « Par la grâce de Dieu, il n’y a pas eu d’incident diplomatique majeur cette fois-ci, mais c’est un risque pour l’avenir qu’Harry et Meghan semblent prêts à ignorer. »

Markle et Harry, vus ici au lycée Ilupeju à Lagos, peuvent voyager dès maintenant, alors que de nombreux membres de la famille royale en activité ne le sont pas. Getty Images pour la Fondation Archewell

« Quand Harry et Meghan enfreignent toutes les normes habituelles des visites royales », a déclaré une source, « il semble que la famille royale ne puisse pas se gérer correctement. » AFP via Getty Images

Un responsable britannique connaissant les tournées royales a déclaré à Page Six que les voyages qui attirent l’attention de Harry et Meghan causeraient un « mal de tête moyen » aux ambassades et aux hauts-commissariats.

Ce serait à l’ambassade britannique et au pays hôte de décider comment s’engager avec eux, a déclaré la source, admettant : « Le ministère des Affaires étrangères ressent l’impact d’avoir moins de membres de la famille royale en activité. C’est comme avoir un peu de poussière d’or, et on ne peut en saupoudrer que jusqu’à présent.

Harry et Markle se sont rendus au Nigeria à l’invitation du chef de la défense du pays, le général Christopher Musa.

Des sources ont déclaré que les voyages à l’étranger de Harry et Markle rappelaient l’époque où la princesse Diana – la mère de Harry – était apparue seule sur la scène mondiale après sa séparation du roi Charles. Getty Images

La tournée comprenait une visite à Nigeria Unconquered, une organisation caritative affiliée à Invictus, ainsi qu’une visite émouvante à un hôpital militaire à Kaduna pour Harry.

Markle, quant à elle, a participé à une table ronde sur les femmes et le leadership aux côtés de la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, le Dr Ngozi Okonjo-Iweala.

En se retirant de leur rôle de membres de la famille royale, le couple avait espéré servir à la fois la couronne et le Commonwealth – dont le Nigeria fait partie – tout en luttant pour l’indépendance financière, mais la reine Elizabeth les a refusés, ce qui les a incités à s’installer aux États-Unis.

Diana a accueilli Mère Teresa aux Missions of Charity dans le Bronx en juin 1997, lors d’un autre de ses voyages en solo. 18/06/97

D’autres sources ont déclaré que les voyages à l’étranger de Harry et Markle rappelaient la façon dont la princesse Diana est apparue seule sur la scène mondiale après sa séparation du roi Charles.

Cependant, une source a déclaré que bon nombre de ses voyages étaient entièrement soutenus par le ministère des Affaires étrangères, car elle soutenait les intérêts britanniques à l’étranger.

Harry a déclaré que « l’Afrique est dans mon âme », et des sources affirment que le duc et la duchesse de Sussex revisiteront absolument le continent.











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}