Certaines des plus grandes stars britanniques de la musique des mondes pop et classique font partie des plus de 100 personnalités de l’industrie qui ont critiqué le gouvernement britannique pour un «trou béant» pour les musiciens dans le cadre de l’accord commercial post-Brexit avec l’UE.

Dans un lettre au Times, disent-ils, la fin des tournées sans visa en Europe « rendra de nombreuses tournées non viables, en particulier pour les jeunes musiciens émergents » déjà en difficulté au milieu de la pandémie de coronavirus.

« L’accord conclu avec l’UE a un trou béant là où la libre circulation promise pour les musiciens devrait être: tout le monde sur une tournée musicale européenne aura désormais besoin de permis de travail coûteux et d’une montagne de paperasse pour son équipement », indique la lettre. « Cet échec de négociation fera basculer de nombreux artistes interprètes ou exécutants sur le bord. »

Les signataires de la lettre comprennent des personnalités de tous les horizons musicaux et de plusieurs générations: d’Ed Sheeran, Sting, Sir Elton John et les Sex Pistols au chef d’orchestre Sir Simon Rattle, au violoniste Nicola Benedetti et à la compositrice Judith Weir.

Ils appellent le gouvernement « à faire ce qu’il a dit qu’il ferait et à négocier des voyages sans paperasse en Europe pour les artistes britanniques et leur équipement ».

Les conditions devraient être les mêmes pour les artistes des deux côtés de la Manche, ajoutent les musiciens. « Dans l’intérêt des fans britanniques souhaitant voir des artistes européens au Royaume-Uni et des salles britanniques souhaitant les accueillir, l’accord devrait être réciproque », conclut la lettre.

Un signataire notable est Roger Daltrey, chanteur principal de The Who et éminent partisan du Brexit.

« Comme si nous n’avions pas tourné en Europe avant la putain de UE », il rétorqué à un journaliste en 2019 interrogé sur l’effet probable du Brexit sur les tournées européennes.

Les musiciens et les équipes de musique n’ont pas été inclus parmi les professions exemptées de l’obligation de visa de voyage d’affaires dans l’accord sur le Brexit.

Le Royaume-Uni étant désormais hors de l’Union européenne et de son marché unique, les artistes et le personnel peuvent avoir besoin de visas pour certains pays et de permis coûteux pour l’équipement. Les musiciens européens en visite au Royaume-Uni seront également concernés.

Le fait de ne pas parvenir à un accord pour les artistes a entraîné une guerre des mots entre le gouvernement britannique et Bruxelles.

le Projet de texte juridique de l’UE publié en mars 2020 incluait une exemption claire des restrictions pour « les artistes exerçant une activité sur une base ad hoc ».

Les responsables de l’UE affirment que le Royaume-Uni a refusé d’examiner un chapitre sur la «mobilité». «J’ai beaucoup regretté le fait qu’en matière de mobilité entre les deux parties, les Britanniques n’aient pas fait preuve de plus d’ambition. Nous avions un certain nombre de propositions initiales à ce sujet», a déclaré le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit Michel Barnier a déclaré au Financial Times la semaine dernière.

L’offre de l’UE sur les musiciens « n’aurait pas été compatible avec l’engagement manifeste du gouvernement de reprendre le contrôle de nos frontières », a déclaré mardi au parlement la ministre britannique de la Culture, Caroline Dinenage.

Une pétition appelant le gouvernement britannique à négocier une révision des règles applicables aux musiciens en tournée dans l’UE des 27 pays avait attiré plus de 250000 signataires la semaine dernière, dont les artistes britanniques Laura Marling, Louis Tomlinson et les rockers Biffy Clyro.

Voici la liste complète des signataires de la lettre du Times:

Roger Waters; Sir Simon Rattle; Dame Sarah Connolly; Sir George Benjamin; Sir Harrison Birtwistle; Nicola Benedetti; Steven Isserlis; Stephen Hough; Sir András Schiff; Judith Weir; Roderick Williams; Amanda Roocroft; Amelia Freedman; Nash Ensemble; Anna Meredith; Anna Patalong; Benjamin Baker; Bond Quartet; Brindley Sherratt; Professeur Catherine Martin; Catherine Wyn-Rogers, Catriona Price; Chi-chi Nwanoku; Chris Stark, Christian Curnyn; Claudia Huckle; Dr Mark Taylor; Elizabeth Wallfisch; Gabriella Swallow; Gina McCormack; Gregory Walmsley; Harry Bicket; Hilary Summers; Jeremy Huw Williams; Jess Gillam; Joseph Middleton; Kate Royal; Lauma Skride; Levon Chilingirian; Mahaliah Edwards; Martyn Brabbins; Michael Chance; Miloš Karadaglić; Nicholas Collon; Nicky Spence; Paul Cassidy; Peter Robinson; Le professeur Nicholas Daniel; Le professeur Julian Anderson; Le professeur Julian Lloyd Webber; Le professeur Peter Fribbins; Rakhvinder Singh; Raphael Wallfisch; Rosa Mannion; Ruth Rogers; Sean Shibe; Sheku Kanneh-Mason; Tasmin Little; la famille Kanneh-Mason; Sir Elton John; Ed Sheeran; Roger Daltrey; Bob Geldof; Midge Ure; Piquer; Robert Plant; Peter Gabriel; Rag’n’Bone Man; Nick Mason; Aitch; Alex Kapranos; Beabadoobee; Biceps; Brett Anderson; Brian Eno; Brian May; Bryan Adams; Captain Sensible; Charlie Burchill; Chris Difford; Danny McNamara; Dave Stewart; Fryars; Gary Kemp; Gary Numan; Animaux en verre; Grace Carter; Hayden Thorpe; Puce chaude; Hugh Cornwell; Iron Maiden; Jayda G; Jim Kerr; Joss Stone; Jungle; Kasaï; Kero Kero Bonito; Kim Wilde; King Krule; LA Priest; Liam Gallagher; Mark King; Mick Hucknall; Nik Kershaw; Priya Ragu et Japhna Gold; Radiohead; Rick Wakeman; Roger Taylor; Ross des amis; Visage rouillé Egan; Sex Pistols; SG Lewis; Simian Mobile Disco; SK Shlomo; Steve Norman; Superorganisme; Terry Britten; Le 1975; L’obscurité; Will Young; Dame Evelyn Glennie; Julia Haferkorn; David Francis; Karine Polwart; Peewee Ellis; John J. Williamson; Sam Leak; Michael Eavis; Emily Eavis; John Gilhooly; Paul Mandry; Fielding Hope, James Clutton; Deborah Annetts; James Ainscough; Alasdair Tait; Annabella Coldrick; Ashutosh Khandekar; Gestion de l’Atlas; Barbara Osborne; Carol Main; Carole Tongue; Claire Owen; Daniel Miller; Danny Keir; David Martin; David Taylor; Donagh Collins; Dr Aoife Monks; Felix Howard; Graham Sheffield; Howard Goodall; James McAulay; John Gidding; Keith Harris; Kenneth Olumuyiwa Tharp; Lucy Heyman; Mary-Alice Stack; Patrick Woodroffe; Le professeur Chris Collins; Rod Smallwood; Sandra Schembri; Sir David Bell; Tom Travis; Vick Bain