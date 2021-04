Les récentes tournées de l’équipe indienne de hockey en Europe et en Argentine ont donné à l’équipe une nouvelle perspective dans ses préparatifs pour les prochains Jeux olympiques, estime le jeune milieu de terrain Vivek Sagar Prasad. L’Inde a fait une tournée en Argentine en mars et en Europe en février où ils ont joué contre l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

L’Inde a enregistré des victoires 3-2 et 3-0 contre l’Argentine, championne olympique en titre, dans les matchs de la FIH Hockey Pro League et a également obtenu des résultats de 4-3, 4-4, 0-1 et 4-2 lors des matchs d’entraînement contre l’équipe locale pendant leur récente tournée.

« Ces tournées contre des équipes de classe mondiale nous ont donné une nouvelle perspective dans nos préparatifs pour les Jeux Olympiques », a déclaré Prasad.

«Les données de base reçues de ces tournées sur notre performance en tant qu’équipe et en tant que joueurs individuels, nous avons tous reçu des tâches spécifiques de l’entraîneur en chef Graham Reid pour travailler et nous améliorer. Je pense que nous allons dans la bonne direction avant les Jeux olympiques. «

Plus tôt dans l’année, disputant leur première tournée après un an, l’équipe a affiché des résultats de 6-1, 1-1 contre l’Allemagne, suivis de 1-1 et 3-2 contre la Grande-Bretagne. Vivek a souligné que la discipline et l’engagement de l’équipe envers l’entraînement tout au long de l’année dernière, bien que n’ayant pas disputé de matches de compétition, est ce qui a fait la différence dans ses récentes sorties réussies.

«Nous nous sommes concentrés sur la forme physique, nous nous sommes concentrés sur l’établissement d’une bonne connexion entre le milieu de terrain et la ligne avant, ainsi que sur le maintien de l’élan au cours du dernier trimestre – toutes ces choses ont contribué à améliorer nos performances.» «Nous avons créé différents scénarios à l’entraînement et n’avons pas que le fait que nous n’ayons pas eu de concurrence en raison de la pandémie affecte notre moral ou notre rythme », a-t-il déclaré.

Ayant subi une quarantaine obligatoire après leur retour d’Argentine, le groupe central se concentrera sur ses objectifs pour les Jeux Olympiques. «Nous voyons ce qui se passe autour de nous et nous nous sentons extrêmement chanceux de pouvoir même nous entraîner dans ces circonstances et de rester concentrés sur notre objectif de bien faire à Tokyo.

«Nous sommes vraiment reconnaissants à Hockey India et à SAI d’avoir veillé à ce que notre entraînement se poursuive sans interruption et que nous soyons en sécurité dans la bio-bulle créée pour nous ici», a-t-il déclaré.

