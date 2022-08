Les touristes trouvent la sécurité après que les inondations ont fermé les routes de la Vallée de la Mort

LOS ANGELES (AP) – Des centaines de clients de l’hôtel piégés par des inondations soudaines dans le parc national de la Vallée de la mort ont pu sortir après que les équipes aient dégagé un chemin à travers les rochers et la boue, mais les routes endommagées par les eaux de crue ou étouffées par des débris devaient rester fermées dans le prochain semaine, ont annoncé samedi des responsables.

Le National Park Service a déclaré que des hélicoptères de la Navy et de la California Highway Patrol avaient effectué des recherches aériennes dans des régions éloignées à la recherche de véhicules bloqués, mais n’en avaient trouvé aucun. Cependant, l’évaluation des dégâts pourrait prendre des jours – le parc situé près de la frontière entre la Californie et le Nevada compte plus de 1 000 miles (1 609 kilomètres) de route sur 3,4 millions d’acres (1,3 million d’hectares).

Aucun blessé n’a été signalé lors des pluies record de vendredi. Le parc a résisté à 1,46 pouces (3,71 centimètres) de pluie dans la région de Furnace Creek. C’est environ 75% de ce que la région reçoit généralement en un an, et plus que jamais pour tout le mois d’août.

Depuis 1936, le seul jour avec plus de pluie a été le 15 avril 1988, lorsque 1,47 pouces (3,73 centimètres) sont tombés, ont déclaré les responsables du parc.

Nikki Jones, une employée de restaurant qui vit dans un hôtel avec des collègues, a déclaré qu’il pleuvait lorsqu’elle est partie prendre son petit-déjeuner vendredi matin. Au moment où elle revint, l’eau s’accumulant rapidement avait atteint la porte de la pièce.

“Je ne pouvais pas y croire”, a déclaré Jones. “Je n’avais jamais vu l’eau monter aussi vite de ma vie.”

Craignant que l’eau n’entre dans leur chambre au rez-de-chaussée, Jones et ses amis ont posé leurs bagages sur des lits et utilisé des serviettes au bas des portes pour empêcher l’eau de s’infiltrer. Pendant environ deux heures, ils se sont demandé s’ils seraient inondés.

“Les gens autour de moi disaient qu’ils n’avaient jamais rien vu d’aussi mauvais auparavant – et ils travaillent ici depuis un certain temps”, a déclaré Jones.

Alors que leur chambre était épargnée, cinq ou six autres chambres de l’hôtel ont été inondées. La moquette de ces chambres a ensuite été arrachée.

L’autoroute 190 – une artère principale à travers le parc – devrait rouvrir entre Furnace Creek et Pahrump, Nevada, d’ici mardi, ont annoncé des responsables.

Les employés du parc également bloqués par les routes fermées continuaient de s’abriter sur place, sauf en cas d’urgence, ont indiqué des responsables.

“Des arbres et des rochers entiers étaient emportés”, a déclaré John Sirlin, photographe pour une société d’aventure basée en Arizona, qui a été témoin de l’inondation alors qu’il se perchait sur un rocher à flanc de colline, où il essayait de prendre des photos de la foudre à l’approche de la tempête.

“Le bruit de certains des rochers qui descendaient de la montagne était tout simplement incroyable”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique vendredi après-midi.

Dans la plupart des régions, l’eau s’est retirée, laissant derrière elle une épaisse couche de boue et de gravier. Une soixantaine de véhicules ont été partiellement enterrés dans la boue et les débris. Il y a eu de nombreux rapports de dommages aux routes et les conduites d’eau résidentielles dans la région de Cow Creek du parc ont été brisées à plusieurs endroits. Une vingtaine de palmiers sont tombés sur la route près d’une auberge et certaines résidences du personnel ont également été endommagées.

“Avec la gravité et la nature généralisée de ces précipitations, il faudra du temps pour tout reconstruire et rouvrir”, a déclaré le directeur du parc, Mike Reynolds, dans un communiqué.

La tempête a suivi des inondations majeures plus tôt cette semaine dans le parc à 120 miles (193 kilomètres) au nord-est de Las Vegas. Certaines routes ont été fermées lundi après avoir été inondées de boue et de débris lors d’inondations soudaines qui ont également frappé l’ouest du Nevada et le nord de l’Arizona.

La pluie de vendredi a commencé vers 2 heures du matin, selon Sirlin, qui vit à Chandler, en Arizona, et visite le parc depuis 2016.

“C’était plus extrême que tout ce que j’ai vu là-bas”, a déclaré Sirlin, le guide principal d’Incredible Weather Adventures qui a commencé à chasser les tempêtes dans le Minnesota et les hautes plaines dans les années 1990.

« Beaucoup de lavages coulaient à plusieurs pieds de profondeur. Il y a probablement des rochers de 3 ou 4 pieds qui recouvrent la route », a-t-il déclaré.

Billeaud a rapporté de Phoenix. L’écrivain d’Associated Press Scott Sonner à Reno, Nevada, et la correspondante de la radio AP Julie Walker à New York ont ​​contribué.

Jacques Billeaud et Michael R. Blood, The Associated Press