Les touristes sont de retour à Rome, dont certains avec des accents américains

ROME – Il était arrivé quelques heures plus tôt sur un vol bondé et testé par Covid d’Atlanta à Rome, et maintenant Levi Jackson, 24 ans, était au milieu d’une ville qui reprenait vie. La fontaine de Trevi étincelante avait des foules déversées sur ses marches en forme d’amphithéâtre. Les meilleurs restaurants de la ville, ainsi que certains de ses pires, étaient pleins à craquer. Bloc par bloc d’où se tenait Jackson, une armée ravivée de vendeurs de selfie-stick et d’artistes caricaturaux se bousculaient et cajolaient, époussetant des morceaux d’anglais, d’allemand et de français.